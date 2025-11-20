Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade

Nieuws

De Ford Puma Gen-E krijgt voor modeljaar 2026 een belangrijke verbetering: een actieradius van ‘ruim 400 kilometer’. Een subtiele maar belangrijke stap, want met 376 kilometer liep de ‘oude’ elektrische Puma achter op veel concurrenten.

Volgens Ford wordt de elektrische crossover dankzij geoptimaliseerde accutechniek een stuk aantrekkelijker. Het nieuwe modeljaar krijgt niet alleen meer bereik, maar ook BlueCruise, het handsfree rijhulpsysteem dat we tot nu toe alleen op duurdere Ford-modellen zagen. Zie het artikel hieronder.

Hoe komt de Puma ineens verder?

Is het dan een kwestie van een softwareupdate? Dat niet, zo blijkt uit navraag bij Ford Nederland. Volgens de importeur is er ook aan de hardware rond de batterij gesleuteld. Helaas betekent dat slecht nieuws voor de elektrische Puma’s die nu al rondrijden: zij zullen het toch echt moeten doen met 376 kilometer. Hetzelfde geldt overigens voor BlueCruise - alleen de 2026-versie krijgt de verbeteringen.

Gevoelsmatige grens

Met ruim 400 kilometer WLTP doet de Puma Gen-E ineens weer mee in zijn klasse. Het is een soort gevoelsmatige grens waar een moderne compacte crossover in dit segment aan moet voldoen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Stellantis-vierling (Peugeot 2008, Opel Mokka, Alfa Junior, Fiat 600) of de Renault 4 - die hebben allemaal een WLTP-range van ruim 400 kilometer.

Ford benadrukt bovendien dat de Puma zo zuinig blijft als dat we van ‘m gewend waren (13,1 kWh per 100 km).

Nog geen prijzen

Wat de vernieuwde Puma Gen-E precies gaat kosten, laat Ford later weten. De huidige voorraadmodellen staan nog dit jaar vanaf 29.995 euro in de prijslijst, maar die profiteren dus niet van de nieuwe techniek.