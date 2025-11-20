Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement!

Tijdelijk tot 50% korting op een Auto Review abonnement! Bekijk actie

Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade

Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade

De Ford Puma Gen-E krijgt voor modeljaar 2026 een belangrijke verbetering: een actieradius van ‘ruim 400 kilometer’. Een subtiele maar belangrijke stap, want met 376 kilometer liep de ‘oude’ elektrische Puma achter op veel concurrenten.

Volgens Ford wordt de elektrische crossover dankzij geoptimaliseerde accutechniek een stuk aantrekkelijker. Het nieuwe modeljaar krijgt niet alleen meer bereik, maar ook BlueCruise, het handsfree rijhulpsysteem dat we tot nu toe alleen op duurdere Ford-modellen zagen. Zie het artikel hieronder.

Lees ook Binnenkort mag je in de Ford Puma en Kuga ook zonder je handen aan het stuur rijden Binnenkort mag je in de Ford Puma en Kuga ook zonder je handen aan het stuur rijden

Hoe komt de Puma ineens verder?

Is het dan een kwestie van een softwareupdate? Dat niet, zo blijkt uit navraag bij Ford Nederland. Volgens de importeur is er ook aan de hardware rond de batterij gesleuteld. Helaas betekent dat slecht nieuws voor de elektrische Puma’s die nu al rondrijden: zij zullen het toch echt moeten doen met 376 kilometer. Hetzelfde geldt overigens voor BlueCruise - alleen de 2026-versie krijgt de verbeteringen.

Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade
Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade
Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade
Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade
Grootste struikelblok van elektrische Ford Puma wordt opgelost met upgrade

Gevoelsmatige grens

Met ruim 400 kilometer WLTP doet de Puma Gen-E ineens weer mee in zijn klasse. Het is een soort gevoelsmatige grens waar een moderne compacte crossover in dit segment aan moet voldoen. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Stellantis-vierling (Peugeot 2008, Opel Mokka, Alfa Junior, Fiat 600) of de Renault 4 - die hebben allemaal een WLTP-range van ruim 400 kilometer.

Ford benadrukt bovendien dat de Puma zo zuinig blijft als dat we van ‘m gewend waren (13,1 kWh per 100 km).

Nog geen prijzen

Wat de vernieuwde Puma Gen-E precies gaat kosten, laat Ford later weten. De huidige voorraadmodellen staan nog dit jaar vanaf 29.995 euro in de prijslijst, maar die profiteren dus niet van de nieuwe techniek.

Lees ook Waarom Ford een streep zet door een van zijn beste auto’s ooit Waarom Ford een streep zet door een van zijn beste auto’s ooit
Tip
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer
De buitengewoon ruime ID.7 Tourer

Buitengewoon veel ruimte en een enorm rijbereik. De elektrische Volkswagen ID.7 Tourer. Alleen dit jaar nog 17% bijtelling.

Stel 'm nu samen
Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Is de leukste ook de beste?
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact