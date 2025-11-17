Binnenkort mag je in de Ford Puma en Kuga ook zonder je handen aan het stuur rijden

Nieuws

Binnenkort kun je in de Ford Puma en Kuga zonder handen aan het stuur rijden. Ford rolt zijn BlueCruise-systeem namelijk uit naar meerdere modellen in Europa, waaronder Nederland.

Wij waren vorig jaar een van de eersten die met 'losse handen' een Ford over de Nederlandse wegen reden. Dat was een aparte gewaarwording, maar we zien wel de potentie om bestuurders in de toekomst te ontlasten. Lees voor meer informatie het bericht hieronder.

Ford bood zijn handsfree-rijsysteem BlueCruise in Europa tot nu toe alleen aan op de Mustang Mach-E, maar vanaf het voorjaar van 2026 komt daar verandering in. Dan wordt de technologie beschikbaar op de Puma, de elektrische Puma Gen-E, de Ford Kuga en de Ranger PHEV. Voorwaarde is dat de auto uitgerust is met het Driver Assistance Pack.

Hoe werkt BlueCruise?

Het systeem werkt op snelwegen die Ford heeft aangewezen als Blue Zones, in totaal zo’n 135.000 kilometer in Europa. In die gebieden mag je je handen van het stuur halen, zolang je je ogen maar op de weg houdt. Een camera in het dashboard controleert je blik, terwijl radars en camera’s buiten de auto de omgeving in de gaten houden. De techniek regelt onder meer stuurcorrecties, afstand houden en accelereren in zowel normaal snelwegverkeer als in files.

Goed nieuws voor Nederland

BlueCruise is inmiddels goedgekeurd voor gebruik in zestien Europese landen, waaronder Nederland. Dit betekent dat je het systeem hier volledig legaal handsfree mag gebruiken, zolang je je binnen de aangewezen Blue Zones bevindt. In Nederland gaat het volgens Ford om meer dan 95 procent van alle snelwegen. Op deze pagina zie je om welke wegen het precies gaat.

Abonnement volgt later

Ford koppelt BlueCruise aan een abonnement. Wat dat in Nederland gaat kosten, wordt pas vlak voor de marktintroductie in 2026 bekendgemaakt. Wel duidelijk: met de uitbreiding naar vier extra modellen wordt handsfree rijden bereikbaar voor veel meer Nederlandse Ford-rijders.

Waarom is dit interessant?

BlueCruise is niet hetzelfde als autonoom rijden, maar het kan lange snelwegritten een stuk relaxter maken. Zeker in het drukke Nederland, waar je vaak in de file staat, kan handsfree rijden op de snelweg net dat beetje extra rust geven.