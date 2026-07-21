Aankooptips

Voor zo’n 12.000 euro rijd je al in een jonge compacte SUV als de bolronde Ford Puma of de hoekige Jeep Renegade. Hoe scoren ze op betrouwbaarheid, ruimte en gebruikskosten?

Design speelt een almaar belangrijkere rol in het SUV-segment. Nu techniek, standaarduitrusting en veiligheidsvoorzieningen steeds grotere overeenkomsten vertonen, is vormgeving één van de weinige aspecten waarmee je je als fabrikant én automobilist nog een beetje kunt onderscheiden van de rest.

Verkoopcijfers Ford Puma

De ontwerpers van Ford Motor Company leverden met de Puma een geslaagd design af. De circa 4,20 meter lange SUV oogt ­dynamisch en modern en is dan ook een verkoopsucces. De ronde lijnen en sportieve proporties spreken een breed publiek aan. In Nederland werden tot dusver ongeveer 18.000 stuks van deze generatie Puma ­verkocht. Inmiddels staan ruim 800 van die Puma's op Marktplaats.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Verkoopcijfers Jeep Renegade

Bij Jeep kozen de ontwerpers voor een andere benadering dan hun Ford-collega’s. De ongeveer 4,24 meter lange Renegade is de compactste benzine-SUV van het merk en ademt onmiskenbaar Jeep-DNA. Denk aan de karakteristieke traliegrille en de achterlichten met jerrycan-motief, een knipoog naar de klassieke Willys Overland. Stoer, hoekig en herkenbaar.

Ondanks z’n on­­verzettelijke looks, is de Renegade een ­minder groot succes dan z’n tegenstrever in dit ­artikel. Van 2015 tot nu kozen ruim 15.000 landgenoten voor Jeeps kleinste. Ruim 250 van de Renegades zijn inmiddels op Marktplaats te vinden.

Betrouwbaarheid en gebreken

Zo zie je maar weer, met alleen uiterlijk vertoon ben je er nog niet. Voor occasionkopers geldt dat waarschijnlijk nog meer dan voor consumenten die hun auto nieuw kopen of leasen. Wie een tweedehands auto koopt, let meestal nog wat kritischer op prijs, onderhoudskosten en betrouwbaarheid.

Problemen bij de apk en rapportcijfer Consumentenbond

Daarom haalden we de bevindingen van de Duitse keuringsinstantie GTÜ (Gesellschaft für Technische Überwachung) erbij. Deze organisatie voert jaarlijks miljoenen technische keuringen uit en signaleert daarbij modelgebonden zwakke punten.

Daarnaast keken we naar de betrouwbaarheidscijfers die de Nederlandse Consumentenbond ­uitdeelt en ook de zwakke punten die door eigenaren worden gemeld nemen we mee. Zo ontstaat een volledig beeld van de te ­verwachten ongemakken en kosten van dit occasionduo.

Deze Ford Puma is sinds 2020 op de markt en heeft dus nog een relatief korte keuringshistorie. Het algemene beeld is positief. Wel valt op dat bij de stuurinrichting en spoorstangen relatief vaak afwijkingen worden geconstateerd. Regelmatig blijken auto’s niet goed uitgelijnd, met ongelijkmatig afgesleten banden als gevolg.

Aangezien de voorwielaangedreven Puma zelden zwaarder terrein ziet dan een modderplas of een grindweggetje, lijkt hier sprake van een modelgevoelige zwakke plek. Controle van bandenslijtage en uitlijning is bij aankoop dus essentieel.

Jeep Renegade betrouwbaarder dan Donald Trump

De Jeep Renegade draait al sinds 2014 mee en heeft meerdere keuringscycli achter de rug. Op het gebied van remmen en carrosserie scoort hij bovengemiddeld goed. Aandachtspunten zijn er echter ook.

Bij verlichting en elektronica worden relatief vaak kleine gebreken vastgesteld, zoals verkeerd afgestelde mistlampen of defecte lampjes. Dat is meestal een kwestie van matig onderhoud. Bij oudere exemplaren duiken soms problemen op met bevestigingen van de uitlaat. Bij jongere modellen ­melden keurmeesters bovendien boven­gemiddeld vaak ‘oliezweet’ rond het motorblok. Iets om goed op te letten tijdens een aankoopkeuring.

Al met al maakt de in Italië gebouwde Amerikaan echter een solide indruk. Al met al is-ie in elk geval betrouwbaarder dan Donald Trump. Maar dat zegt wellicht niet zo veel ... Bovendien is de Jeep leverbaar met vierwielaandrijving. Daarmee wordt-ie daadwerkelijk geschikt voor licht terreinwerk.

Jeep biedt meer passagiersruimte dan Ford, maar ...

De Jeep oogt niet alleen stoerder, hij biedt ook meer hoofdruimte en doet vanwege het grotere glasoppervlak royaler aan dan de ronder vormgegeven Puma. Toch zijn beide modellen eerder krappe dan volwaardige vijfzitters.

Qua bagageruimte biedt de Ford Puma standaard meer inhoud: 401 tot 1216 liter, tegenover slechts 330 tot 1297 liter voor de Renegade. Het verschil zit vooral in de ­praktische inzetbaarheid. De Ford scoort met een slimme, 68 liter grote en uitwasbare opbergbox onder de laadvloer – ideaal voor natte sportspullen of modderige laarzen.

Qua veiligheid aan elkaar gewaagd

Op veiligheidsgebied ontlopen de twee elkaar weinig. De Puma heeft veel systemen standaard of in aantrekkelijke pakketten. Bij de Renegade zijn diverse ­assistentiesystemen en led-koplampen vaak voorbehouden aan luxere uitvoeringen.

De afwerking is bij beide netjes, al maakt de Jeep een iets ­degelijker indruk. Echt modern ogen ze inmiddels niet meer; de Puma kreeg in 2024 een facelift met onder meer een groter centraal touchscreen.

Motoren Ford Puma

De in Roemenië gebouwde Puma is uitsluitend leverbaar met driecilinder-benzine­motoren. Die lopen verrassend soepel en zijn bij normaal gebruik zuinig. De basisversie met 95 pk is echter aan de krappe kant, zeker bij volle belading of lange snelweg­ritten.

De varianten met 125 en 155 pk zijn uitgevoerd als mild-hybride, maar het verbruiksvoordeel blijft beperkt. Als je dit duo leuk vindt, maar het liefst volledig elektrisch wilt rijden, kun je alleen bij de Ford-dealer terecht. Want sinds 2025 staat daar ook een volledig elektrische Puma Gen-E in de showrrom. Die biedt 168 pk en een actieradius tot 364 kilometer.

Prijzen tweedehands Ford Puma

Bouwjaar/km-stand 1.0 EcoBoost 125 1.0 EcoBoost 125 Hybrid 1.0 EcoBoost 155 Hybrid 2020 / 80.000-110.000 Vanaf ca. € 12.500 Vanaf ca. € 12.500 Vanaf ca. € 16.000 2022 / 50.000-80.000 - Vanaf ca. € 15.900 Vanaf ca. € 18.950 2024 / 20.000-35.000 - Vanaf ca. € 20.900 Vanaf ca. € 23.500

Motoren Jeep Renegade

Ook de Renegade heeft als basis een driecilinder benzinemotor. Daarnaast is de Jeep Renegade - in tegenstelling tot de Puma - te koop geweest als plug-in hybride met vermogens tot 240 pk. Die komt vooral tot hun recht bij veel korte ritten met opgeladen accu. Dan combineren ze puike prestaties met een lekker laag verbruik.

Het aanbod is niet heel groot, maar met de huidige brandstofprijzen is het een uitstekende optie als je nog niet toe bent aan een volledige elektrische auto. Dieselvarianten verdwenen in 2022 bij beide modellen uit het gamma; ze zijn zuinig, maar in Nederland nauwelijks te vinden.

Prijzen tweedehands Jeep Renegade

Bouwjaar/km-stand 1.0 T 1.3T DDCT / 1.5 e-Hybrid 4xe 240 PHEV 2020 / 80.000-110.000 Vanaf ca. € 14.000 Vanaf ca. € 19.000 / - Vanaf ca. € 20.000 2022 / 50.000-80.000 Vanaf ca. € 19.000 Vanaf ca. € 22.000 / € 23.500 Vanaf ca. € 21.500 2024 / 20.000-35.000 - Vanaf ca. - / € 24.000 Vanaf ca. € 31.000

Conclusie

De Ford Puma en Jeep Renegade zijn als jonge occasion nog altijd technisch actueel en aantrekkelijk geprijsd. De Jeep biedt meer binnenruimte en optioneel vierwielaandrijving, terwijl de Ford uitblinkt in rijdynamiek en slimme praktische oplossingen. Volgens de keuringsdata zijn ze geen van beide probleemloos, maar ernstige structurele gebreken blijven uit.

Wie scherp let op bekende aandachtspunten en kiest voor een goed onderhouden exemplaar, haalt met beide modellen een eigentijdse compacte SUV in huis voor een scherpe prijs.