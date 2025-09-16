Ford krijgt zijn EV's niet aan de man en ontslaat 1000 medewerkers in Keulen

Nieuws

Ford schrapt tot 1000 banen in de fabriek in Keulen, waar het merk elektrische modellen produceert voor de Europese markt. De reden? De vraag naar EV’s blijft achter.

De productie wordt vanaf januari teruggeschroefd van twee naar één ploegendienst. Daarmee voert Ford eerder aangekondigde grote bezuinigingen door. De fabriek in Keulen werd recent nog omgebouwd tot Electric Vehicle Center, waar onder meer de Ford Explorer en binnenkort ook de Ford Puma Gen-E van de band rollen. Laatstgenoemde wordt nu nog geproduceerd in Roemenië. Ondanks de investeringen kampt Ford met een teruglopende verkoop en heeft het merk moeite met de omschakeling naar elektrische auto’s. De fabrikant uit Detroit uit daarbij kritiek op het Europese beleid, dat volgens Ford te onduidelijk is.

Grotere reorganisatie

De ingreep is onderdeel van een veel grotere reorganisatie in Europa. Ford maakte eind 2024 bekend dat er tot eind 2027 zo’n 3.800 banen in Europa verdwijnen. Daarvan zijn 2.900 banen in Keulen en bij het Duitse hoofdkantoor, 800 in het Verenigd Koninkrijk en nog eens 300 in andere Europese landen. In totaal gaat het om ongeveer een op de zeven banen bij Ford in Europa, en een op de vier banen in Keulen.

Om de impact op werknemers te verzachten biedt Ford vrijwillige vertrekregelingen en compensaties aan. De vakbond IG Metall onderhandelt mee over het sociaal plan. Ford zegt zich in te blijven zetten voor een concurrerende toekomst in Europa, maar voert tegelijkertijd dus een forse reorganisatie door.

