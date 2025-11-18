Test: Ford Explorer verslaat Skoda Enyaq op onderdeel waar je dat het minst verwacht

Tests

Niet alleen de Skoda Enyaq maakt gebruik van Volkswagens modulaire MEB-platform, ook de Ford Explorer is gebaseerd op deze volledig elektrische architectuur. Levert dat andere prestaties, actieradius en verbruikscijfers op?

De Ford Explorer Extended Range RWD en de Skoda Enyaq 85 maken gebruik van precies dezelfde 286 pk sterke elektromotor en 82 kWh-batterij (netto: 77 kWh), afkomstig uit de magazijnstellingen van Volkswagen. Desondanks laten de meetgegevens enkele verschillen zien, zoals in het energieverbruik. Hoewel de Skoda wat zwaarder is dan de Ford, noteren we met de Enyaq een lager gemiddelde dan met de Explorer: 17,2 kWh/100 km, tegenover 17,7 kWh/100 km. Dit verschil wordt veroorzaakt door de stroomlijn van beide auto's. De Ford is wat hoekiger van vorm, zodat hij meer power moet leveren om tot dezelfde prestaties te komen.

Sprinttijden

Over prestaties gesproken: VW's AE 550-elektromotor staat met 286 pk en 545 Nm garant voor flitsende sprintcijfers. De iets lichtere Ford Explorer is op dit testonderdeel juist de Skoda weer iets sneller af. Van 0 naar 100 gaat in de Explorer in 6,1 seconden, in de Enyaq zetten we de stopwatch op 6,3 tellen op stop. Misschien is de topsnelheid van 180 km/h minder indrukwekkend, maar wees 'ns eerlijk: hoe vaak rijd je in het dagelijks leven nou zo hard?

Echte actieradius Skoda Enyaq 85

In beide auto's staat het hoge maximum koppel direct tot je beschikking, en het is heel verleidelijk om regelmatig van de volle kracht gebruik te maken. Dat gaat echter wel ten koste van de energiereserve - en van de haalbare reikwijdte. Tijdens de test haalde de Ford een actieradius van 435 kilometer, de Skoda kwam 447 km ver op een volle batterijlading. Wanneer je onderweg een snellader opzoekt, moet je in geval van deze motor- en batterijvarianten rekening houden met een hoogste laadkracht van hooguit 135 kW. Daarmee loopt zowel de Skoda als de Ford inmiddels steeds meer achter op veel concurrenten.

Prijs: Ford Explorer is goedkoper

De tijd dat een Skoda veel goedkoper was dan een Ford, ligt inmiddels ver achter ons. Tegenwoordig is de scherpe prijsstelling juist een heel sterk aankoopargument van het merk met het 'Blauwe Ovaal'. Inclusief allerlei opties die invloed hebben op de testresultaten, is de Skoda Enyaq in deze vergelijkende test dik 6000 euro duurder dan de Ford Explorer (prijs geteste uitvoeringen: 48.250 euro vs. 54.480 euro).

Daar komt bij dat de Ford volgens onze bronnen een betere restwaarde heeft en goedkoper is in de verzekering. De Skoda countert zijn achterstand met vier jaar volledige garantie, tegenover twee schamele jaar bij Ford (tenzij je daar extra voor wenst te betalen). Het verschil in onderhoudskosten bedraagt slechts enkele tientjes op jaarbasis. Da's niet genoeg om de Skoda in dit hoofdstuk alsnog aan de winst te helpen.

