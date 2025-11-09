TEST - Op deze onderdelen zit Skoda Enyaq doordachter in elkaar dan Ford Explorer

Tests

Weliswaar zit er grofweg zo'n 565 kilometer tussen het Duitse Keulen en het Tsjechische Mladá Boleslav, onderhuids zijn de Ford Explorer en de ondanks grondig gefacelifte Skoda Enyaq nagenoeg identiek. Wij helpen je om de verschillen te zoeken.

De Ford Explorer en de Skoda Enyaq staan op het bekende modulaire MEB-platform van Volkswagen, dat op zijn beurt geboren en getogen is in Wolfsburg. Waar dat mogelijk is, proberen Ford en Skoda dat uiteraard te verbloemen. Zo mochten de designafdelingen een eigen buiten- en binnenkant ontwerpen.

Toch vinden we in beide auto's verschillende elementen die we kennen uit de ID-modellen van Volkswagen. Hebben de Ford Explorer en de Skoda Enyaq nog wel een eigen identiteit? Of zijn de overeenkomst zo groot, dat deze vergelijkende test in een ex aequo eindigt?

Skoda: Modern Solid-design

Hoewel hij niet veel langer is dan een Focus Wagon, oogt de Ford Explorer een stuk groter. In het design domineren rechte lijnen en hoeken. De Skoda Enyaq heeft een grondige facelift ondergaan en volgt nu de 'Modern Solid Design'-filosofie, waarin een prominente plaats is weggelegd voor de zogenaamde 'Tech-Deck-Face'. Verder is er weinig veranderd aan het ontwerp van de Enyaq.

In beide auto's is een prominente plek ingericht voor een volumineus dashboard en een brede middentunnel. Niemand die bang hoeft te zijn voor een claustrofobische aanval, toch is de ruimtebeleving minder spectaculair dan je van deze SUV's zou verwachten. De inzittenden van de Skoda hebben op schouderhoogte meer armslag dan de passagiers van de Ford. Ook achterin heb je in de Ford wat minder bewegingsvrijheid.

Je voeten en knieën hebben in allebei de auto's alle ruimte. Met name in stadsverkeer ervaar je de Ford als de beter overzichtelijke auto. Zo kunnen in de Skoda bijvoorbeeld de hoofdsteunen op de achterbank minder ver omlaag worden geschoven, waardoor ze je enig zicht in de binnenspiegel en schuin naar achteren ontnemen.

Skoda Enyaq kofferruimte

Beide testauto's bieden voorop plaats voor je reisbagage. De Ford heeft een maximum laadvermogen van maar liefst 596 kilo, de Skoda kan 90 kilo minder meetorsen. In de kofferbak heeft de Enyaq echter meer volume te bieden: 585 tot 1710 liter. De Ford stelt daar 465 tot 1455 liter tegenover.

Wanneer je de rugleuning van de achterbank neerklapt, heb je in de Skoda een geheel vlakke laadvloer. In de Ford loopt deze ietwat op. Onder de middenarmsteun van de Explorer kan 17 liter aan van alles en nog wat worden gestouwd, het in hellingshoek verstelbare centrale display dient tevens als deurtje van een vergrendelbare opbergruimte.

In beide auto's roept de bediening weinig vragen op. Toch struikelen we in de Ford over wat merkwaardige keuzes voor de plaatsing van sommige schakelaars. Zoals die van de achterruitenwisser, in de linker stuurhendel. De keuzeschakelaar voor de rijrichting, rechts achter het stuur, is een-op-een overgenomen van Volkswagens ID-modellen; de Skoda heeft een knop op de middentunnel. Hoewel de Enyaq in feite een oudere auto is dan de Explorer, zitten sommige dingen nét wat doordachter in elkaar.

Slordige afwerking Ford

Ook de afwerking is verzorgder. De Enyaq in deze test is uitgevoerd als Sportline, in combinatie met het (dure) Business Upgrade Advance pakket, waardoor het geheel net wat gezelliger oogt. In de Ford is het grijsheid alom. Bovendien vertoont de Explorer slordige stiknaden in de stoelbekleding, brede naden tussen de verschillende panelen en een middenarmsteun met speling. Dat moet beter kunnen!

Lees de hele test met nog meer verrassende verschillen in Auto Review 11.