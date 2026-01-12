Waarom je niet te snel verliefd moet worden op deze wonderschone SUV

Nieuws

Met de nieuwe Mazda CX-6e (2026) wordt het SUV-segment er in één klap een stuk mooier op. Liefde op het eerste gezicht? Misschien moet je niet alleen op je gevoel afgaan …

Zelden zagen we zo’n clean vormgegeven SUV als de Mazda CX-6e. Strakke, gladde oppervlakken, geen overbodige vouwen en lijnen en een elegant hellende achterruit.

Beeldscherm in bioscoopformaat

Vanbinnen komen we vooral mooie materialen tegen en een scherm waar Pathé jaloers op kan zijn. Diameter: 26 inch. Gelukkig is er een split screen-functie, anders werd het wel héél overweldigend. Behalve het giga scherm biedt de Mazda CX-6e ook nog eens head-up projectie van belangrijke info in de voorruit. Zonder het te hebben ervaren, zijn we nu al bijna aan een kalmeringstabletje toe.

Alles oogt rustgevend en ruimtelijk, zonder dat het kil overkomt. Groot nadeel wat ons betreft, is de afwezigheid van fysieke knoppen, net als bij de eveneens prachtige Mazda 6e. Uiteraard bestaat wel de mogelijkheid om allerlei systemen met spraak of gebarentaal te bedienen.

Accu en bereik Mazda CX-6e (2026)

Prachtig allemaal, maar het hoofd wil ook wat. Hoe zit het met de elektrische kunsten van deze oosterse schone? De Mazda CX-6e krijgt een 78 kWh lithium-ijzerfosfaat-accu met een WLTP-actieradius tot 484 kilometer.

Snelladen kan met maximaal 195 kW, wat niet verkeerd is, maar evenmin een topwaarde. Desalniettemin is een laadtijd van 24 minuten om de accucapaciteit van 10 naar 80 procent te brengen heel netjes.

AC-laden doet de Mazda met 11 kW. Daarmee was je vroeger nog het beste jongetje van de klas tussen de 3,6- en 7KW-prutser. Maar tegenwoordig zijn er genoeg auto’s die aan een reguliere laadpaal of loadbox tot 22 kW komen.

Hoe zit het met de prestaties?

Op prestatiegebied verzet de Mazda CX-6e evenmin bakens. De boven de achteras geplaatste elektromotor levert 258 pk en 290 Nm. Daarmee is de sprint van 0–100 km/h in 7,9 seconden gepiept en haalt de CX-6e een topsnelheid van 185 km/h.

Directe link met China

Mazda benadrukt de ‘wereldwijde samenwerking’ rond de ontwikkeling van de CX-6e. Daarmee zegt Mazda met het nodige meel in de mond dat de SUV nauw verwant is aan een Chinese auto. We hebben het over de in 2025 gepresenteerde Mazda EZ60 die de Japanners samen met het Chinese Changan hebben ontwikkeld. En dat niet alleen, zowel de EZ60 als de CX-6e wordt ook in China gebouwd.

Groot vanbuiten ...

Over de buitenmaten rept Mazda met geen woord, maar als we uitgaan van de EZ60, verwachten we dat de CX-6e ongeveer 4,85 meter lang is, ruim 1,90 meter breed en 1,62 meter hoog. Daarmee vist-ie in dezelfde SUV-vijver als de Skoda Enyaq, Kia EV5 en Tesla Model Y.

Kijken we echter naar de kofferbakinhoud van de Chinese Japanner, dan verzet-ie bepaald geen bakens. Met 468 liter blijft-ie ver onder de waarden van de concurrentie, die allemaal ver over de 500 liter uitkomen.

Met een maximaal aanhangergewicht van 1500 kg scoort de Mazda wel weer sterk voor een elektrische auto, wat als muziek in de oren klinkt bij alle Mazda CX-5-rijders.

Nederlandse prijs Mazda CX-6e

In de zomer van 2026 staat de Mazda CX-6e bij de Nederlandse dealers. Welke exacte prijs er dan op het kaartje achter de ruitenwisser prijkt, is nog onzeker. Al geeft de Nederlandse importeur wel aan dat die onder de 50.000 euro zal liggen.

Dat interpreteren wij als: 49.999 euro. Vergeleken met wederom de Skoda Enyaq (range 579 km, 45.990 euro), Kia EV5 (range 530 km, 43.450 euro) en Tesla Model Y (range 534 km, 39.990 euro) is dat niet heel scherp te noemen.

Conclusie

Samengevat: de Mazda CX6-e scoort veel punten met z’n scherpe looks en behaalt keurige voldoendes met zijn elektrische specs. Maar voordat je uit pure liefde de portemonnee trekt, moet je je een paar zaken realiseren. Z’n kofferruimte is duidelijk kleiner dan in deze klasse gebruikelijk is, terwijl de prijs juist aan de forse kant lijkt. Wat weer atypisch is voor een auto die in China wordt gebouwd ...

Verder moeten we constateren dat een merk dat jarenlang zijn Japanse technische eigenheid als troef opvoerde, met z’n nieuwste EV’s een geheel andere koers gaat varen. Dat roept de vraag op hoeveel er nog van Mazda’s eigen karakter overblijft. Gezien onze ervaringen met de Mazda 6e (zie artikel hieronder) zijn we daar niet helemaal gerust op.