Waarom je baalt als je net de mooiste auto ter wereld hebt gekocht

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De Mazda 6e werd nog maar kort geleden uitgeroepen tot de mooiste auto ter wereld. Heb je je laten verleiden door zijn fraaie lijnen en er net eentje gekocht? Dan was je nét te vroeg.

Voor modeljaar 2027 krijgt de elektrische Mazda precies de technische verbeteringen die we vanaf het begin graag hadden gezien. Vooral op accugebied verandert er veel.

De huidige Mazda 6e kende een opvallende tweedeling. De versie met de kleinere accu kon relatief snel laden, terwijl de Long Range wel verder kwam maar juist veel minder indrukwekkend presteerde aan de snellader (zie onderstaand artikel). Daar maakt Mazda nu een einde aan.

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Nieuwe accu, groter bereik en veel sneller laden

Vanaf modeljaar 2027 krijgt de Mazda 6e een nieuwe 78 kWh-accu. Daarmee bedraagt het officiële WLTP-bereik maximaal 560 kilometer. Dat is iets meer dan bij de oude Long Range.

Belangrijker is het laadvermogen. Dat stijgt van een schamele 90 kW naar maximaal 200 kW. Mazda zegt dat je in 24 minuten genoeg stroom kunt bijladen voor 392 kilometer rijbereik. Daarmee is de vernieuwde 6e ineens een stuk geschikter voor lange afstanden.

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Het motorvermogen bedraagt 258 pk. Daarmee combineert de nieuwe versie feitelijk de sterke punten van de twee oude aandrijflijnen: een groot bereik, behoorlijk wat vermogen en een snellaadtempo dat beter past bij een moderne EV.

Vooral zuur voor recente kopers

Dat maakt de timing voor mensen die net een Mazda 6e hebben gekocht wat pijnlijk. Afgelopen zomer was de elektrische Mazda nog met stevige voorraadkortingen te krijgen. Een Takumi Business Edition met de kleinere accu kostte toen 39.990 euro.

De vernieuwde Takumi Business Edition kost 40.990 euro. Voor slechts 1000 euro meer krijg je dus een grotere accu, meer rijbereik en een hoger maximaal laadvermogen.

Voor kopers van de oude Long Range is het verschil misschien nog vervelender. Die kwam al ongeveer even ver, maar kon slechts met maximaal 90 kW snelladen.

Ook andere verbeteringen

Mazda beperkt de update niet tot de accu. Het onderstel is aangepast en ook de regeneratieve remwerking is verbeterd. Daarnaast moet Lane Keep Assist natuurlijker sturen en werkt Cruising & Traffic Support voortaan tot 160 km/h. Het navigatiesysteem krijgt bovendien uitgebreidere zoek- en filtermogelijkheden voor laadstations.

Nieuw is ook de Homura Plus Business Edition van 43.490 euro. Die krijgt onder meer zwarte exterieurdetails en een interieur met zwart nappaleer, suède-achtige bekleding en rode stiksels. De luxere Takumi Plus kost 44.490 euro en is voortaan ook leverbaar met een Warm Beige-interieur.

De vernieuwde Mazda 6e is direct te bestellen en staat vanaf november bij de Nederlandse dealers.