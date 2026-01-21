Mazda heeft klanten voor de Mazda 6e vooral bij Volkswagen weggehaald

Nieuws

Met de Mazda 6e boekt het merk eindelijk zijn eerste serieuze elektrische succes in Europa. De nieuwe EV trekt opvallend veel overstappers van andere merken. Vooral één groot Eropees merk is de sjaak.



Na het verdwijnen van de onfortuinlijke Mazda MX-30 had Mazda in Europa tijdelijk helemaal geen elektrische auto meer in het aanbod. Om dat gat snel te dichten, klopte het merk aan bij zijn Chinese partner. De Mazda 6e is Mazda’s eigen interpretatie van de Deepal L07, die op die basis werd ontwikkeld en in China wordt gebouwd, specifiek met het oog op de Europese markt.

Het blijkt een gouden greep. In korte tijd wist de Mazda 6e al meer dan 7000 Europese kopers te overtuigen. Daarbij haalt Mazda opvallend veel overstappers bij andere merken vandaan.

Veel meer overstappers dan verwacht

Mazda rekende erop dat vooral eigen klanten de overstap naar de elektrisch 6e zouden maken, maar de praktijk pakt anders uit. Meer dan de helft van de Mazda 6e-kopers komt van andere merken. Volgens Mazda Europe-topman Martijn ten Brink zijn het vaak mensen die hun eerste elektrische auto inruilen voor een volgende EV, zo geeft hij aan in gesprek met Automotive News Europe.

Volkswagen-klanten kiezen Mazda

Daarbij zitten opvallend veel voormalige Volkswagen-rijders. Veel eigenaren van de e-Golf slaan volgens Ten Brink de Volkswagen ID.3 over en kiezen direct voor de grotere 6e. Dat betekent dus dat ze de Volkswagen ID.7 links laten liggen, die in hetzelfde segment opereert als de elektrische Mazda.

Ook zakelijke rijders maken de overstap van Volkswagen naar Mazda. Dit komt mede doordat sommige bedrijven hun leasevloot, die grotendeels uit Volkswagen Passats bestaat, vervangen door de 6e.

Volkswagen blijft groeien

Voor Volkswagen is het verlies van een deel van deze klanten geen reden tot paniek. De EV-verkopen van het merk stegen in Europa vorig jaar met bijna 50 procent. Daarbij was de ID.7 alleen al goed voor zo’n 76.600 exemplaren.

Cruciaal voor uitstootdoelen

Toch is de start van de 6e bemoedigend voor Mazda, dat dit jaar in Europa op 40.000 verkochte EV’s mikt. Die verwachting is mede gebaseerd op de komst van de CX-6e, de SUV-broer van de 6e. Het succes van de 6e en CX-6e is voor Mazda extra belangrijk om CO2-boetes of het inkopen van emissierechten te voorkomen. Door de sterke afhankelijkheid van benzinemodellen loopt het merk risico op overschrijding van de steeds strengere EU-normen.

Een besluit over 2026 volgt na het eerste kwartaal, afhankelijk van de verkoopcijfers. Een grootschalige introductie van nieuwe elektrische platforms laat nog even op zich wachten. Reden is dat Mazda pas in 2027 met een volledig nieuwe EV-architectuur en verdere elektrificatie wil komen. Zie het bericht hieronder.