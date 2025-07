Review: Mazda 6e (2025) betovert én stelt teleur

Tests

Eindelijk heeft Mazda een elektrische auto met een fatsoenlijke actieradius. De Mazda 6e heeft een verrukkelijk uiterlijk, maar sommige keuzes van Mazda roepen vraagtekens op.

Wat valt op aan de elektrische Mazda 6e?

Tussen Mazda en elektrische auto’s botert het tot nu toe niet. De Mazda MX-30 was een geinig ding met een fraai interieur, maar vanwege zijn actieradius van 200 kilometer was het geen verkoopsucces. Hoe vaak Mazda ook hamerde op het feit dat veel mensen helemaal geen grote actieradius nodig hebben. De MX-30 is er nu alleen nog als plug-in hybride en dus had Mazda als een van de weinige merken een hele poos helemaal geen elektrische auto in de prijslijst.

Met een trucje komt daar verandering in: in China rijdt de Mazda EZ-6 al rond. Die kreeg een iets ander uiterlijk en is nu ook voor de Europese markt beschikbaar. Alleen heet hij hier Mazda 6e en is hij een verlate opvolger van de gewone Mazda 6. Het is een concurrent van de Tesla Model 3, Polestar 2, Volkswagen ID.7 en BMW i4. Dat zijn populaire EV-modellen, en dus zien de kansen voor Mazda er goed uit.

Er komen twee versies. De Mazda 6e met de grootste batterij (80 kWh) heeft minder motorvermogen dan de instapper (68,8 kWh). Die levert 258 pk, de Long Range geeft het op bij 245 pk. Wel is de actieradius van de Long Range een fractie beter; je haalt 552 kilometer zonder laden, terwijl de standaardversie het 479 kilometer uithoudt met een volle batterij.

Wat is goed aan de Mazda 6e?

Toen de Mazda 6e onthuld werd, waren we meteen te spreken over het uiterlijk. Ook SUV-haters sprongen een gat in de lucht. Eindelijk verscheen weer eens een stijlvolle hatchback. Met name de achterkant is geslaagd, met subtiele hints naar beroemde modellen uit oude tijden. De lichtunits doen denken aan die van de RX-7 en de eerste Mazda 3 (2003).

Nog aangenamer worden we verrast wanneer we instappen. Mazda heeft zich uitgeleefd op de materialen. Het interieur is aangekleed met nappaleer en suède in een warme beige kleur (Takumi Plus). Vergeleken met dit weelderige interieur lijkt het binnenste van de Tesla Model 3 wel op een mortuarium.

De Mazda 6e is stil, je hoort nauwelijks windgeruis. Alleen de banden roffelen op de achtergrond, maar dat is niet hinderlijk. Verder verbruiken we tijdens de testroute minder dan wat er in de specificaties staat. We halen 14,9 kWh/100 km, terwijl Mazda 16,5 kWh opgeeft. Kanttekening: daar zitten veel stadskilometers bij.

Wat kan beter aan de elektrische Mazda 6e?

Mazda stond altijd bekend om zijn heerlijk eenvoudige bediening, maar daar is niets meer van over. Alle knoppen zijn van het dashboard verdwenen – hier merk je de Chinese wortels van de Mazda 6e. In China zijn ze nu eenmaal verslingerd aan grote schermen. Zelfs de bediening van de ruitenwissers moet tot onze niet-geringe frustratie via het touchscreen.

Neus je rond in de menu's van het scherm, dan waan je je in een doolhof waar je nooit uitkomt. Waar kun je de bemoeizuchtige stem uitschakelen die steeds zeurt dat je de maximumsnelheid overschrijdt? En hoe bepaal je de mate van terugwinning van de remenergie? Uiteindelijk vind je wel wat je zoekt, maar zo'n puzzeltocht zijn we niet van Mazda gewend. Gelukkig zitten op het stuur een paar sneltoetsen waarmee je bijvoorbeeld het rijprogramma kiest (Comfort, Dynamic of Invividual).

Ook de ruimte valt een beetje tegen. De Mazda6e is bijna 5 meter lang en dus kun je je benen makkelijk kwijt. Maar vanwege de aflopende daklijn zitten lange mensen achterin met hun hoofd tegen het dak. Ook voorin is de zitpositie voor lange mensen net wat te hoog, hoe je ook met de elektrisch verstelbare stoelen goochelt.

Wat is de prijs van de Mazda 6e (2025)?

Eén van de grootste verrassingen in de prijslijst van de Mazda 6e, is dat de Long Range-batterij van 80 kWh maar 1600 euro duurder is dan de versie met het 'kleine' accupakket van 68,8 kWh. De Standard range kost 44.990 euro, de Long Range 46.940 euro. Altijd doen, toch?

Nou, niet echt. Het batterijbeleid is op z’n Mazda’s en dus onnavolgbaar. In de technische specificaties lezen we dat het kleine accupakket kan snelladen met 165 kW en de grote met … 90 kW? Dat betekent dat het liefst 47 minuten duurt om van 10 tot 80 procent te laden. Dat is niet meer van deze tijd.

Omdat Mazda twee verschillende batterijtypen gebruikt (68,8 kWh: LFP en 80 kWh: NCM) is het niet zo vreemd dat ze niet identiek presteren, maar de verschillen in laadtijd zijn wel heel groot.

Wat vind ikzelf van de Mazda 6?

De Mazda 6 – een traditionele hatchback met grote kofferklep - is een van de mooiste elektrische auto’s. Niet aan alleen het uiterlijk, ook aan het interieur heeft Mazda veel zorg besteed. Puur op basis van zijn looks, zouden we hem zeker op de shortlist zetten als we een grote middenklasser zouden kopen.

Jammer dat Mazda alle knoppen op het dashboard heeft verwijderd. Voor de bediening van de ruitenwisser wil je gewoon een hendel, klaar. Het comfort is prima voor elkaar, al is het onderstel wat te stevig voor een grote, luxe sedan.

Tot slot kauwen we nog steeds op het nut van de Long Range. Zijn actieradius is niet veel groter, verder laadt-ie langzamer en presteert-ie minder.