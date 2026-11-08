Review: prijswinnende Mazda 6e (2027) drastisch verbeterd, maar is nog verre van perfect

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Wie zich onlangs heeft laten verleiden door de mooie lijnen van de Mazda 6e en de korting waarmee hij werd aangeboden, kan beter niet verder lezen … Want al na anderhalf jaar, is de elegante 'Chapanner' sterk verbeterd.

Wat is opvallend aan de Mazda 6e (2027)?

Het leveringsprogramma van de in 2025 geïntroduceerde Mazda 6e kende een opvallende tweedeling. De versie met de kleinste accu kon redelijk snel laden, terwijl de Long Range logischerwijs een groter bereik had, maar juist vrij karig presteerde aan de snellader (zie artikel hieronder). Daar maakt Mazda met de modelupdate voor 2027 een eind aan.

De Mazda 6e is vanaf nu met nog maar één accupakket leverbaar, waarvan de capaciteit 78 kWh bedraagt. Hoewel hij daarmee 2 kW minder in zijn mars heeft dan de topversie voor de modeljaarwisseling, stijgt de actieradius juist licht, van 552 tot 560 kilometer.

Ook de elektromotor is aangepast; volgens Mazda is de nieuwe lichter en efficiënter, maar het koppel daalde wel lichtjes, van 320 naar 290 Nm. Desondanks verloopt de honderdsprint een fractie sneller: in 7,3 in plaats van 7,6 seconden.

Belangrijker voor een typische reis- en zakenauto als deze grote Mazda, is dat het snellaadvermogen sterk is gestegen. Dat is meer dan verdubbeld en bedraagt nu 200 in plaats van de karige 90 kW. Daarmee is een snellaadsessie van 10 tot 80 procent accucapaciteit een nette 24 minuten en verslaat-ie ook de oude versie met de kleine accu.

Langere trips worden niet alleen relaxter door de toegenomen laadsnelheid, maar ook dankzij uitgebreidere zoekfuncties voor laadstations onderweg.

Ondanks het felverlichte Mazda-logo in de neus en de vertrouwde merkbadge op het achterwerk, is de 6e geen Mazda in hart en nieren. De auto is in samenwerking ontwikkeld met de Chinese fabrikant Changan. Zeker bij de debuutversie was dat goed te merken. Bijvoorbeeld aan het wat wollige weg- en stuurgedrag, maar ook aan het bedieningsconcept, waarbij het grote aanraakscherm de hoofdrol speelt en knoppen vrijwel ontbreken.

Rijden met de Mazda 6e was dus een beetje alsof je in een Japans restaurant Pekingeend voorgeschoteld kreeg, met een toefje Wasabi en wat nori-snippers voor de Japanse touch.

Mazda nam de niet-malse kritiek ter harte en stuurde de 6e voor een heropvoedingscursus naar zijn Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het Duitse Oberursel. Aan de ingenieurs aldaar de taak om de auto beter af te stemmen op de smaak en wensen van de Europese automobilist.

Zij namen de vering en schokdempers onder handen en ook de stuurbekrachtiging kreeg een wat scherper karakter. Om de rijbeleving natuurlijker te maken, pasten de techneuten eveneens de gasrespons en het karakter van het regeneratief remmen aan.

De als veel te opdringerig ervaren assistentiesystemen kon Mazda wettelijk gezien niet allemaal terug hun hok insturen, maar het merk beweert dat ze je minder lastigvallen dan voorheen. Zo zou de Lane Keep Assist minder betweterig moeten zijn.

Wat is goed aan de Mazda 6e (2027)?

Net als de jury die de Mazda 6e de World Car Design of the Year-titel toekende, roemden wij de auto om zijn elegante lijnen, die we in dit door SUV’s gedomineerde tijdperk een verademing vonden. Het is een als sedan vermomde liftback met een praktische grote achterklep.

Qua concept is-ie dus goed te vergelijken met de Volkswagen ID.7, toch oogt de Mazda ranker en dynamischer. Dat dankt-ie deels aan zijn 4,5 cm lagere koets, al is 1,49 meter hoogte voor een sedan nog altijd fors.

In de nieuwe uitvoering Homura Plus Business Edition (grijze auto), lijkt de 6e van opzij nog iets slanker. De truc zit ’m in de zwarte, in plaats van verchroomde sierlijsten (rode auto) aan de onderkant van de carrosserie. Een knap staaltje optisch bedrog, dat bijvoorbeeld ook bij de nieuwe BMW i3 is uitgehaald.

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Na de aanpassingen aan onderstel is de 6e nog altijd geen samoerai-zwaard, maar de besturing is wel iets scherper geworden. Je voelt beter waar de voorwielen heen gaan en het onderstel geeft meer vertrouwen. , terwijl het korte oneffenheden beter verwerkt dan voorheen, wat het veercomfort uiteraard ten goede komt.

De afwerking en de materialen in het interieur zijn nog altijd keurig voor elkaar; in de duurdere versies kun je je – al dan niet optioneel - zelfs laten verwennen door een combinatie van suède en echt leer, afgewerkt met contrasterende stiksels.

Achterin is de beenruimte riant. Kinderen en niet al te grote volwassenen wanen zich in een balzaal. Pas als je langer bent dan pakweg 1,90 meter, kom je met je kruin wel erg dicht bij het dak.

De toegang tot de kofferbak is dankzij de grote achterklep riant, de inhoud is voor een auto van deze afmetingen oké, maar niet overbemeten: 466 liter. Gelukkig kun je in de grote frunk (72 l) ook het nodige kwijt.

Wat kan beter aan de Mazda 6e (2027)?

Helaas ben je voor de bediening van veel voorzieningen en systemen nog altijd aangewezen op het multimediascherm. Je kunt wel voorkeurstoetsen aanmaken, maar wij zien in een aantal gevallen toch liever fysieke knoppen en hendels.

Zo ontbreekt een apart stengeltje voor de ruitenwissers, al kun je via de toets aan het uiteinde van de richtingaanwijzerhendel wel de wis-/wasstand activeren. Daarnaast heb je natuurlijk de mogelijkheid om via het scherm de regensensor te activeren en dan afwachten hoe goed die zijn werk doet …

Dat is ook het geval met de spraakassistent, want in het korte tijdsbestek van onze rijimpressie was er geen gelegenheid o die uitgebreid aan de tand te voelen. Wat wel vaststaat: hoe lief en je geduldig het ook vraagt, de one pedal drive-mode zal ze nooit voor je activeren, simpelweg omdat de auto die niet heeft. De mate van regeneratief remmen - laag, standaard, middel of hoog - moet helaas ook via het scherm.

Ondanks de heropvoedingscursus in Duitsland, heeft de 6e nog steeds van die typisch Chinese trekjes. Zo maant de auto ons regelmatig het stuur beet te pakken, terwijl we dat gewoon met twee handen vasthouden.Wil je die aandachtsassistent uitzetten, dan moet je daarvoor niet in het menu met alle andere assistentiesystemen zijn, maar weer net ergens anders. Kortom, nog lang niet alle onhandigheden zijn verdwenen.

Ook vreemd: in sommige bochten en op rotondes wordt het navigatiescherm ineens overgenomen door de 360-hgraden camera. Als je dan de navi-instructies op stil hebt staan, zie je even niet meer waar je heen moet.

Verder blijft het onhandig dat je voor het insellen van het regeneratief remmen, nog steeds in het scherm moet zijn. Wanneer de rijomstandigheden wisselen - bijvoorbeeld wanneer je de stad verlaat en de snelweg opdraait - is het veel handiger als je dat snel met een hendel of flippers aan het stuur kut doen.

Aan het meubilair heeft Mazda evenmin gesleuteld. Dat betekent dat de bodem ten opzichte van het meubilair nog steeds aan de hoge kant is. Daardoor zitten de achterpassagiers al snel met de knietjes in de lucht, maar ook voorin vonden we de zithouding niet optimaal. Bovendien snoept de brede tunnelconsole wel heel veel knieruimte weg.

Wat is de prijs van de Mazda 6e (2027)?

Voor de basisprijs van 40.990 euro koop je met de Mazda 6e 6 Takumi Business Edition een flinke lap auto voor het geld. Je moet het dan wel doen met een eenvoudiger interieur met kunstleer, in plaats van het chique leer en suède.

Een panoramadak is gewoon standaard, maar mist een verduisteringsscherm. Wel bij de prijs inbegrepen zijn elektrisch verstelbare stoelen (links met geheugen), stoelverwarming en -ventilatie, een verwarmbaar stuur en een 360-graden camera. Verder staat de auto altijd op 19-inch wielen en beschikt elke versie over een head-up display, een Sony-audiosysteem en een miljoenmiljard assistentiesystemen die allemaal vriendjes met je willen worden.

De Homura Business Edition kost 43.490 euro en heeft als grootste pre de afwerking in zwart leer en suède, plus het iets slankere uiterlijk door de zwarte carrosseriestrips. Kick je op leer en suède, maar heb je ze liever in het lichtbruin (tan) of lichtbeige? Dan is de Homura Plus jouw versie, te krijgen vanaf 44.490 euro (zie foto's hierboven).

Opties kent de prijslijst van de Mazda 6e nauwelijks; een elektrische trekhaak (1695 euro) is één van de weinige. Gezien het maximale trekgewicht van 1500 kilo is dat trouwens allesbehalve een zinloze voorziening.

De nieuwe versie van Mazda’s elektrische sedan staat nog deze maand bij de dealer.



Wat vind ikzelf van de Mazda 6e (2027)?

De prijswinnende vormgeving blijft wat mij betreft een van de grootste pluspunten van de Mazda 6e, al vind ik de à la Mercedes CLA verlichte grille iets te veel van het goede.

Met zijn nette prijs nestelt de Mazda zich tussen concurrenten als de duurdere Volkswagen ID.7 en Polestar 2 en de goedkopere, maar ook krappere en minder praktische Tesla Model 3.

Scoren doet de ‘Chapanner’ met zijn fraaie interieur (vanaf Homura Business Edition) en ronduit riante uitrusting. Het weggedrag kan de toets der kritiek nu veel beter doorstaan dan voorheen en voor zijn actieradius hoeft de Mazda zich al helemaal niet te schamen. De bediening en de aard van de assistentiesystemen vind ik echter nog steeds te Chinees. Kortom, de zoete siroopmarinade van de Pekingeend is vervangen door misopasta, maar het recept kan zijn oorsprong nog steeds niet helemaal verbergen.