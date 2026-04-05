Middelmatige Mazda 6e is op één vlak de beste ter wereld

Nieuws

De elektrische Mazda 6e kreeg het zwaar te verduren toen hij in de zomer van 2025 op de markt kwam. Met zijn techniek en zijn niet erg boomerproof bediening maakte hij geen vrienden. Waarom hengelde hij dan toch een prijs binnen?

We zijn zeer gesteld op Mazda, met zijn volstrekt unieke kijk op auto’s. Maar onze welwillendheid bereikte zijn grenzen toen we met de Mazda 6e reden. Vooral de ‘Chinese’ digitale bediening zal menig Nederlander tot wanhoop drijven, zelfs de ruitenwissers moet je via spraakbediening of een aanraakscherm bedienen. We werden evenmin vrienden met de camera, die voortdurend je hoofdbewegingen in de gaten houdt en bij het minste of geringste waarschuwt dat je je ogen op de weg moet houden.

Ook het aanbod van aandrijflijnen is merkwaardig: de ene Mazda 6e heeft een actieradius van 552 en laadt langzaam (90 kW), de andere komt 73 kilometer minder ver maar kan sneller laden (150 kW). Het prijsverschil is met 1600 euro verwaarloosbaar.

Mazda 6e wint designprijs

Maar voor bediening, laadsnelheid of actieradius haalde de Mazda 6e de World Car Design of the Year-prijs dan ook niet binnen. Wél voor het design en dat is knap, want dit is geen echte Mazda. Onderhuids is de Mazda 6e Chinees, hij is gebaseerd op de Changan Deepal SL03.

De designers van Mazda hebben een huzarenstukje verricht, want de Changan is oersaai en de Mazda 6e oogt juist verleidelijk. De auto verhult knap dat-ie elektrisch is en lijkt bijna net zo laag als een gewone hatchback. Hij doet nog denken aan zijn tijdloze voorganger, de Mazda6 met benzinemotor. Bovendien is de Mazda 6e eens niet de zoveelste SUV en ook dat speelde misschien mee in de keuze van de jury.

De World Car Design of the Year is onderdeel van de World Car Awards (WCA). Ze worden toegekend door een internationale jury van ongeveer 100 autojournalisten uit 33 landen. Voor 2026 werd de Mazda 6e gekozen uit 90 kandidaten.