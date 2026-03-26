Nieuwe Mazda MX-5 maakt fans blij met dit magische getal - en een cruciaal onderdeel

Hoewel de nieuwe Mazda MX-5 nog enkele jaren op zich laat wachten, laat Mazda nu al doorschemeren welke kant het opgaat. En daar zullen de fans blij om zijn.

Volgens topman Manabu Osuga blijft het uitgangspunt simpel: zo licht mogelijk. Dat zei hij tijdens een interview met het Australische GoAuto. Maar wat wordt dan bedoeld met 'zo licht mogelijk'? Na enig aandringen liet de Japanner daarover geen misverstand bestaan: “We mikken opnieuw op een auto onder de 1000 kilo."

Dat 'opnieuw' slaat op de versie met de 132 pk sterke 1,5-liter motor, de enige die momenteel nog op de Nederlandse markt geleverd wordt. Die auto heeft een leeggewicht van 978 kg. De MX-5 2.0 die hier tot en met 2024 nog te koop was, woog net iets meer dan een ton (1016 kg).

Voorlopig geen hybride

Mazda benadrukt dat gewicht cruciaal blijft voor het rijplezier. En juist daarom lijkt elektrificatie voorlopig van tafel. “Hybride technologie is nog altijd te zwaar. Als we die toepassen, voldoen we niet aan de verwachtingen van onze fans”, zegt Osuga.

Mogelijk krijgt de roadster in de toekomst wel een nieuwe 2,5-liter Skyactiv-Z motor, die voldoet aan de strengere Euro 7-normen. Die krachtbron debuteert in 2027 in de Mazda CX-5 en zou de deur kunnen openen naar een grotere motor in de MX-5. Maar of dat te rijmen is met de gewichtsgrens van 1000 kilo, is wel de vraag.

Handbak blijft, concurrentie verdwijnt

En nog meer goed nieuws voor liefhebbers: ook de handgeschakelde zesbak blijft behouden. Daarmee blijft de MX-5 een van de laatste echte puristische roadsters. Zeker nu concurrenten verdwijnen – de BMW Z4 gaat verdwijnen en een alternatief als de huidige Toyota GR86 wordt een coupé.

Kortom: Mazda houdt vast aan zijn recept. Licht, puur en gericht op rijplezier. Precies wat de MX-5 al decennialang zo geliefd maakt.