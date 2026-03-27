Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 13 (2026)

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Mazda blijft geloven in het leukste autosegment, maar de perikelen rondom Iran en de straat van Hormuz voor problemen zorgen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Mazda verandert succesrecept MX-5 niet

Als je ook maar iets met autorijden hebt, dan zul je in de Mazda MX-5 altijd een grote glimlach op je gezicht hebben. De handbak, het messcherpe stuurgevoel ... en de perfecte verhouding tussen vermogen en gewicht. En dat laatste wil Mazda graag zo houden.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

+ Top – Goed nieuws voor Stellantis

Toen we de autoverkopen in Europa van de eerste twee maanden van dit jaar erbij pakten, kwamen we twee daverende verrassingen tegen: zowel de grote winnaar als de grote verliezer. Maar laten we 'm positief insteken: Stellantis - toch een concern die in de hoek zit waar de klappen vallen - lijkt bezig aan een stille opmars.

+ Top – Geen Toyota, maar Mazda

Wil jij een Toyota Yaris met stoelverwarming, maar vind je 31.395 euro wel heel gortig? Dan hebben we goed nieuws voor je. De subtiel vernieuwde Mazda 2 biedt hetzelfde pakket aan, voor veel minder geld.

- Flop – Een hogere kilometervergoeding?

De almaar duurder wordende brandstof is voor veel mensen een doorn in het oog. Hoe zit het bijvoorbeeld als je veel in de auto zit voor je werk? Krijg je dan een hogere kilometervergoeding? Dat zou in theorie kunnen, maar er zit wel een enorme adder onder het gras ...

- Flop – Diesel? Nee dat hebben we hier niet ...

Het mag dan wel duur zijn, wij hebben tenminste nog brandstof. Er zijn heel wat delen in de wereld waar de voorraad op raakt. Zoals bijvoorbeeld in dit grote land.

- Flop – Dat is nogal veel roségoud

Mercedes presenteerde deze week de vernieuwde Maybach S-klasse. Indrukwekkend? Ja, op een bepaalde manier wel. Peperduur? Dat is een ding wat zeker is. Chique en stijlvol? Dat kunnen we niet met droge ogen beweren ... Maar smaken verschillen zeggen we dan maar.