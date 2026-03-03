Wat de populairste caravantrekker van Nederland deelt met de Mazda MX-5

Nieuws

De Mazda CX-5 is al jarenlang de populairste caravantrekker van Nederland. Dit jaar komt een volledig nieuwe generatie op de markt, waarvoor Mazda inspiratie opdeed bij een bijzonder model.

Het grote ACSI FreeLife Magazine Trekauto-onderzoek, gehouden onder bijna 5000 Nederlandse caravanbezitters, bestempelt de CX-5 voor het achtste jaar op rij tot populairste caravantrekker van ons land. Maar liefst 7,5 procent van alle trekauto’s in Nederland is een Mazda CX-5, wat de ijzersterke positie van het model onderstreept.

Mazda MX-5 als inspiratiebron

Dat succes komt niet uit de lucht vallen. De CX-5 staat bekend om zijn stabiele en voorspelbare rijkarakter, iets wat caravanbezitters vanzelfsprekend waarderen. Voor modeljaar 2026 heeft Mazda dat vertrouwde karakter verder aangescherpt met hulp uit onverwachte hoek.

De Japanners investeerden namelijk in een nieuwe, geavanceerde schokdemper die samenwerkt met een herzien onderstel, geïnspireerd op de Mazda MX-5.

Zachtere veren, betere dempers

De nieuwe schokdempers hebben dikkere zuigers en een aangepaste klepconstructie, waardoor er minder wrijving optreedt en ze gevoeliger reageren, vooral bij lage snelheden. Dat betekent dat ze bij kleine bewegingen meer controle bieden, terwijl ze bij grotere uitslagen minder abrupt aanvoelen. Voor de bestuurder zorgt dat voor extra stabiliteit zonder dat het comfort eronder lijdt.

Opvallend is de combinatie van relatief zachte veren met stevigere dempers, een aanpak die rechtstreeks is afgeleid van de sportieve MX-5. De soepelere veren absorberen oneffenheden beter en verhogen het comfort, terwijl de krachtigere dempers de carrosserie strak onder controle houden en deinende bewegingen beperken.

Ook de besturing werd aangepakt. Mazda verfijnde het G-Vectoring Control-systeem, dat bij het insturen kort het motorkoppel verlaagt om extra druk op de voorwielen te creëren. Dat zorgt voor meer grip en een duidelijker stuurgevoel.

Sport-DNA in een trekauto

Volgens Mazda is het resultaat een CX-5 die comfortabeler is dan voorheen, maar tegelijk strakker en beter controleerbaar aanvoelt. Precies die balans tussen souplesse en controle is wat de MX-5 al decennialang zo geliefd maakt.

Maar of dat ook echt zo is, testen we binnenkort zelf. Wil je een seintje krijgen zodra de eerste rijtest van de nieuwe Mazda CX-5 online staat? Meld je aan voor onze nieuwsbrief: