Mazda CX-5 (2017-2025): betrouwbaarheidscijfer en apk-problemen

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Zeker als je weet dat je voor een nieuwe Kia Picanto tegenwoordig al 22.000 euro betaalt, lijkt 19 mille voor een ‘net ingereden’, ruime en luxe Mazda CX-5 een koopje. Maar wat zijn de valkuilen?

De Mazda CX-5 bestaat al sinds 2011. Deze tweede generatie (KF) verscheen in 2017 en groeide al snel uit tot het belangrijkste model van Mazda. De facelift van 2021 stond in het teken van een licht gewijzigde neus met felgekleurde elementen in de grille én om de ventilatieroosters binnenin. De koplampen kregen een hoekiger signatuur. Het onderstel was iets soepeler en stiller geworden.

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Bij de modeljaarwijziging voor 2023 werden de diesels van de Nederlandse markt gehaald en kregen de benzinemotoren 24V mild hybrid-ondersteuning. Het design oogt nog altijd modern, dus is het niet zo vreemd dat de onlangs gepresenteerde opvolger (modelcode KI) er als twee druppels water op lijkt. Zie onderstaande video.

Zo scoort de CX-5 bij de apk

Apk-meesters geven de Mazda CX-5 een goede beoordeling. De meest voorkomende gebreken zijn versleten remblokken of remschijven, verkeerd afgestelde koplampen, beschadigde rubbers van de draagarmen en versleten stuurkogels. Dat heeft meestal weinig met betrouwbaarheid te maken en des te meer met achterstallig onderhoud.

Betrouwbaarheidscijfer Mazda CX-5

Met een 8,6 voor betrouwbaarheid, uitgedeeld door de Consumentenbond, kan de CX-5 eveneens thuiskomen. Toch is deze Mazda zeker nniet gevrijwaard van aandachtspunten.

Zo zijn er meldingen over de storingsgevoeligheid van zowel de buitenspiegels als de dagrijverlichting. Volgens sommige CX-5-rijders kan het infotainment nukken vertonen, vooral in auto’s van na de facelift (2021).

Mazda CX-5 diesel is gevoelig

Kampt een CX-5 diesel met vermogensverlies, dan ligt dat met een beetje geluk aan een simpel vacuümslangetje. Helaas loopt het onder de accu door, zodat vervanging veel tijd kost.

Zie voor uitgebreidere aankooptips het artikel hieronder:

Ook zijn er eigenaren die klagen dat de motorolie van hun CX-5 diesel verdund raakt door het regenereren van het roetfilter. In extreme gevallen kan de motor hierdoor stuklopen. Een ander dieselprobleem betreft de NOx-sensor. Die kan ervoor zorgen dat de prestaties afnemen en het verbruik stijgt. Diesels die vooral korte stukjes rijden, lopen het risico op black sludge en een kapotte turbo.

Prijzen tweedehands Mazda CX-5

Nemen we een kijkje naar tweedehands Mazda's CX-5 (KF) op Marktplaats, dan blijkt de Japanner een behoorlijk waardevaste auto. Zeker als je er eentje met een nog redelijke kilometerstand wenst, moet je je spaarrekening algauw met een kleine 20 mille plunderen.

Wil je per se de krachtigste benzineversie met vierwielaandrijving, dan komt daar al snel 3000 tot 5000 euro bij. Een hoop geld, maar beter geschikt als caravantrekker.

Bouwjaar / km-stand 2.0 Skyactiv-G 165 2.0 Skyactiv-G 165 Hybrid 2.5 Skyactiv-G 194 4WD 2018 / 140.000–175.000 Vanaf ca. € 19.000 – Vanaf ca. € 22.000 2020 / 100.000–120.000 Vanaf ca. € 22.000 – Vanaf ca. € 26.000 2022 / 60.000–80.000 Vanaf ca. € 26.000 – Vanaf ca. € 30.000 2024 / 40.000–60.000 Vanaf ca. € 37.000 Vanaf ca. € 38.500 Vanaf ca. € 41.000

Reken je niet te snel rijk als je een Mazda CX-5 uit 2017 vindt die duidelijk minder kost dan 19.000 euro. Grote kans dat het de eerste generatie (modelcode KE) betreft. Die is vanbuiten vooral herkenbaar aan de minder smalle lampen voor en achter. Hij is ook lawaaiiger, de torsiestijfheid is minder en de interieurmaterialen doen goedkoper aan. Tevens is-ie minder rijkelijk bedeeld met veiligheidssystemen.