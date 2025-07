Nieuws

De CX-5 is de bestverkochte Mazda van Nederland. Sinds hij in 2012 op de markt kwam, oefent hij met name op caravanrijders een grote aantrekkingskracht uit. Inmiddels staat de derde generatie klaar. Hij werd langer (ruim 11 cm) en ruimer, maar niet duurder. En met een opvallende nieuwe motor.

Niemand die nu een Mazda CX-5 rijdt, zal schrikken van het uiterlijk van de nieuwe generatie. En dat is precies de bedoeling, want de kopers van deze succesvolle SUV blieven geen grote veranderingen aan hun ruime en praktische auto. Mazda verhoogde de motorkap, maar verder zie je aan de voorkant weinig verschillen met de vorige CX-5. Aan de achterkant staat de merknaam voluit uitgeschreven tussen de lichtunits.

Bekijk de video, zodat je echt alles weet over de Mazda CX-5.

CX-5 (2025) heeft een opvallende motor

Bij de nieuwe CX-5 maakt Mazda een onverwachte move; de nieuwe motor krijgt niet meer, maar mínder vermogen. De 2,0-liter E-Skyactiv G met 165 pk maakt plaats voor een 2,5-liter mild hybrid benzinemotor die ‘maar’ 141 pk levert. Deze motor wordt ook al gebruikt in de CX-30 en de Mazda 3. Hij is alleen nog met automaat leverbaar.

Wel kun je kiezen tussen voor- en vierwielaandrijving. Wie meer vermogen wil, moet zijn heil zoeken bij de Mazda CX-60 met 327 pk.

Zo, dat verbruik!

Met de nieuwe motor wordt de CX-5 geen stoplichtsprinter. Het duurt 10,5 seconden voordat de 0-100 km/h is afgerond. Schrik niet van het verbruik, dat met 7,3 l/100 km fors is. Mazda zegt dat het leed wordt verzacht als je veel op de snelweg zit. Dan zou de viercilinder, die het zonder hulp van een turbo moet zien te klaren, het meest in zijn element zijn.

Verder heeft de motor met 238 Nm – beschikbaar tussen 3000 en 3750 tpm - meer trekkracht dan de oude tweeliter (200 Nm). Dat extra koppel is goed nieuws voor mensen met een caravan. Bij toerentallen onder de 4000 tpm is het koppel met 20 procent verbeterd, zegt Mazda. De caravan mag maximaal 2000 kilo wegen.

Geen knoppen

De CX-5 werd ruimer (achterin zit je ook als lange volwassene uitstekend) en heeft nu 61 liter meer bagageruimte. In totaal kun je 583 tot 2019 liter kwijt. Mazda stond bekend als knoppenmerk, maar gooit dat nu tóch grotendeels overboord. We kunnen ons voorstellen dat de doelgroep daar wel even van schrikt. Je moet bijna alle functies bedienen via een groot touchscreen of via knoppen op het stuur. Terwijl Mazda tot nu toe juist tot het knoppen-genootschap van de automerken behoorde.

Nieuwe Mazda CX-5 (2025) prijs

We eindigen niet in mineur, want de prijs van de CX-5 is iets verlaagd: 45.990 euro in plaats van 46.540 euro. In december 2025 staat hij in de showroom en als je snel bent met bestellen misschien wel onder je kerstboom. Mocht je de video hierboven hebben gezien: toen zei Mazda ons nog dat de CX-5 pas in 2026 in Nederland zou arriveren.