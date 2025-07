Het is jouw schuld dat de Mazda CX-5 geen knoppen meer heeft

Nieuws

Mazda ging nooit mee in de hype van knoppenloze dashboards met giga touchscreens. Maar de nieuwe Mazda CX-5 doet het helemaal anders. Volgens Mazda omdat jij dat wilt.

Sinds de introductie van de eerste Mazda CX-5 in 2012 zijn er wereldwijd bijna 4,8 miljoen van verkocht. Het is dan ook al jaren de absolute verkooptopper van het merk. Toch gooien de Japanners het roer radicaal om met de komst van de nieuwe, derde generatie CX-5.

Niet wat het uiterlijk betreft, trouwens. Voor het exterieurdesign is slechts sprake van een subtiele evolutie. Het interieur ging daarentegen volledig op de schop.

Bijna geen knoppen in nieuwe CX-5

Want in plaats van een bescheiden multimediascherm met druk-/draaiknopbediening, kreeg de nieuwe Mazda CX-5 een enorm scherm én ontbreken zelfs knoppen voor de bediening van de klimaatregeling. De enige vier fysieke knoppen die collega Jaap bij de kennismaking met de CX-5 ontdekte, zijn een startknop rechts achter het stuur en een drietal schakelaars onder het scherm.

Daarmee bedien je de alarmlichten, de ontwaseming en de achterruitverwarming. Zelfs de ruitenwissers moet je via het scherm aan- en uitzetten. Het lijkt wel een Tesla! Vreemd, net nu veel andere merken juist weer teruggaan naar méér fysieke knoppen.

Waarom valt Mazda van z'n geloof?

In antwoord op vragen van onze Motor1-collega’s, zei Mazda dat zo'n groot touchscreen nu eenmaal is wat klanten willen. Pardon? Wie dan? Wijzelf hebben er in elk geval nooit om gevraagd. En om ons heen horen we ook vooral mensen die voor bepaalde basale functies ook per se échte schakelaars wensen. Of heeft Mazda het alleen aan Chinese klanten gevraagd?

Tamara Mlynarczyk, hoofd Public Affairs bij Mazda Noord-Amerika, vertelde dat klanten de voorkeur geven aan een groot touchscreen:

“Op basis van klantfeedback hebben we een nieuw human-machine interface (HMI) ontwikkeld die gebruiksgemak vooropstelt, maar trouw blijft aan Mazda’s focus op veilig rijden. De nieuwe Mazda CX-5 heeft daarom geen druk-/draaiknop meer, maar een centraal touchscreen. Daarmee houden bestuurders hun handen meer aan het stuur.”

Geavanceerde stembediening

Om te voorkomen dat bestuurders te veel met het scherm bezig zijn en te weinig aandacht voor het verkeer hebben, biedt het systeem een geavanceerde stembediening. Net als bij veel andere merken, kun je in de CX-5 onder meer de airco, de audio en het navigatiesysteem via stemcommando’s aansturen.

Daarnaast roemt Mazda de slimme stuurwielbediening die er eveneens aan bijdraagt dat je je blik op de weg houdt. En daar heb je het mee te doen, als liefhebber van ouderwetse fysieke knoppen. Blijkbaar behoor je, net als wij, toch tot een minderheid.

Ook andere Mazda's breken met traditie

Toch is de Mazda CX-5 niet de eerste of enige Mazda die de richting van de grote schermen inslaat. De elektrische Mazda 6e waarmee wij onlangs reden, heeft ook al een dashboard waar een groot scherm de hoofdrol speelt. De nog grotere Mazda EZ-60 (vooralsnog alleen in China leverbaar) doet daar een schepje bovenop.

Beide modellen zijn mede-ontwikkeld met Changan, Mazda’s Chinese partner. De nieuwe CX-5 daarentegen is een 100 procent Mazda-product én een model dat wereldwijd wordt verkocht.

Wat staat de MX-5 te wachten?

Of Mazda deze interieurdesignkoers doortrekt naar toekomstige modellen, is nog even afwachten. Maar laat alsjeblieft de volgende Mazda MX-5 met rust. Net als de langverwachte sportwagen met rotatiemotor. Want bij Mazda kunnen ze zeggen wat ze willen, een dashboard dat uit één groot scherm bestaat is voor veel mensen nog steeds een enorme afknapper.