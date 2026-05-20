Prijsvergelijking: Mazda CX-5 is slachtoffer van Nederlands bpm-beleid

De nieuwe Mazda CX-5 is zo groot, dat we de afmetingen van veertien SUV’s moesten opzoeken om uiteindelijk bij drie even forse modellen uit te komen. Hun prijzen variëren wel van groot tot klein.

Mazda CX-5

Met een lengte van 4,69 meter en een wielbasis van 2,82 meter, valt de Mazda CX-5 (review) groter uit dan concurrenten waar je meteen aan denkt. De vergelijking met de 26 centimeter kortere Nissan Qashqai is lachwekkend en zelfs de Volkswagen Tiguan doet met zijn lengte van 4,54 m en wielbasis van 2,68 m compact aan.

Je moet bijna een segment hoger shoppen: de CX-5 is slechts 3 centimeter korter dan een Audi Q5. Maar de Q5 wordt dan weer niet geleverd als mild hybride. Uiteindelijk komen onderstaande SUV’s het dichtst in de buurt qua formaat én techniek.

Mazda CX-5

(mild hybrid, 141 pk, 238 Nm)

Exclusive Line: 49.990 euro

19-inch lichtmetaal: standaard

360-gradencamera: standaard

Panoramadak: 1500 euro

Trekhaak (2000 kg): 1995 euro

Totaalprijs: 53.485 euro

Citroën C5 Aircross

We wisten dat de Citroën C5 Aircross concurrerend geprijsd is. Toch komt het gigantische prijsverschil met de CX-5 als een verrassing: het scheelt 12.000 euro! Oké, het trekgewicht van de Citroën bedraagt slechts 1200 kg en de trekhaak klapt niet elektrisch weg, maar dan nog. De schuldige is de bpm: in de prijs van de relatief onzuinige CX-5 zit 10.000 euro éxtra aanschafbelasting verpakt.

Citroën C5 Aircross

(mild hybrid, 145 pk, 230 Nm)

Business: 39.490 euro

19-inch lichtmetaal: standaard

360-gradencamera: standaard

Panoramadak: 1250 euro

Trekhaak (1200 kg): 800 euro

Totaalprijs: 41.540 euro

Goedkoper: Opel Grandland

De Opel Grandland staat op hetzelfde platform als de C5 Aircross, maar Opel schreeuwt van de daken dat-ie toch echt in Duitsland wordt gebouwd. Hoewel het prijsverschil met de CX-5 minder groot is, bedraagt het nog altijd een aanlokkelijke 8864 euro. Dat je 1999 euro moet aftikken voor een 360-gradencamera doet minder pijn als je weet dat je ook Matrix-koplampen krijgt.

Opel Grandland

(mild hybrid, 145 pk, 230 Nm)

Business Edition: 40.999 euro

19-inch lichtmetaal: standaard

360-gradencamera: 1999 euro

Panoramadak: 999 euro

Trekhaak (1100 kg): 799 euro

Totaalprijs: 44.796 euro

Duurder: Mercedes GLB

Als de kersverse Mercedes GLB ter sprake komt, gaat het bijna altijd over de volledig elektrische versie met 632 kilometer rijbereik. Maar de 4,73 meter lange SUV wordt ook geleverd als mild hybride met 136 pk en 200 Nm. Dat maakt de GLB 180 de minst krachtige én meest prijzige auto op deze pagina. En als je uitgebreid van de optielijst snoept, wordt-ie nog veel duurder.

Mercedes GLB

(mild hybrid, 136 pk, 200 Nm)

180 Business Solution: 55.074 euro

19-inch lichtmetaal: 1511 euro

360-gradencamera: 605 euro

Panoramadak: standaard

Trekhaak (1600 kg): 1198 euro

Totaalprijs: 58.388 euro

