Tests

De kersverse Mazda CX-5 oogt zo vertrouwd dat je even moet kijken of-ie wel écht nieuw is. Deels voelt de kennismaking als een warm bad, maar het sympathieke merk heeft ook een paar bedenkelijke keuzes gemaakt. Bekijk ook de video, waarin we kijken of de CX-5 caravanproof is.

Wat valt op aan de Mazda CX-5?

Niemand die nu een Mazda CX-5 rijdt, zal schrikken van het uiterlijk van de nieuwe generatie. En dat is precies de bedoeling, want de kopers van deze succesvolle SUV zitten niet te wachten op grote veranderingen aan hun ruime en praktische auto.

Mazda verhoogde de motorkap, maar verder zie je aan de voorkant weinig verschillen met de vorige CX-5. Aan de achterkant staat de merknaam voluit uitgeschreven tussen de lichtunits.

Tip De nieuwe Volkswagen Tiguan De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort met 125 km* elektrisch bereik. Private Lease nu al vanaf € 599 p/m* Ontdek 'm nu

De CX-5 wordt bijna elk jaar uitgeroepen tot Trekauto van het jaar en is minstens zo vaak te zien in het tv-programma We zijn er bijna, waarin gepensioneerden met elkaar (en hun voorraad Hollandse aardappelen) op vakantie gaan. Dat is dan ook een belangrijke doelgroep met Mazda. Niks mis mee, ze zijn met velen en hebben vaak voldoende geld om minimaal 46.000 euro voor een nieuwe auto neer te tellen.

Voor wie een nieuwe CX-5 overweegt én wil meedoen aan het programma van Omroep MAX, is het goed te weten dat de caravan maximaal 2000 kilo mag wegen. In Nederland is de CX-5 alleen te koop met voorwielaandrijving, in België ook als 4WD.

Wat is goed aan de nieuwe Mazda CX-5 e-Skyactiv G 2.5?

De oudere doelgroep van de Mazda komt ruim aan zijn trekken. Op tal van punten is de CX-5 praktischer dan zijn voorganger. Je zit zowel voorin als achterin riant, zelfs als je twee meter lang bent. Zo heb je 5,8 centimeter meer beenruimte achterin en 2,9 centimeter meer hoofdruimte.

Maar ook kleine, praktische zaken zijn verbeterd. Het achterportier zwaait wijder open dan bij de oude CX-5, zodat je ook nog soepel instapt als je de We zijn er bijna-leeftijd hebt bereikt. Kunstheup of -knie geen bezwaar. Verder is de laadhoogte wat verlaagd ten opzichte van de afzwaaiende CX-5, wat het inladen van boodschappen en vakantiebagage vergemakkelijkt.

Bij de motor slaat onze twijfel toe. De keuze om de oude 2,0-liter motor met 165 pk te vervangen door een grotere motor met minder vermogen is, eh, opmerkelijk. De nieuwe turboloze 2,5-liter viercilinder (mild hybrid) komt niet verder dan 141 pk.

Mazda verdedigt zich door de trekkracht van de nieuwe motor te roemen. Het koppel is nu maximaal 238 Nm – beschikbaar tussen 3000 en 3750 tpm – en dat is meer dan bij de oude tweeliter (200 Nm).

Die extra newtonmeters zijn goed nieuws voor mensen met een caravan. Bij toerentallen onder de 4000 tpm is het koppel met 20 procent verbeterd, zegt Mazda. Toch twijfelen we aan de souplesse van de CX-5 als we zónder caravan door het Spaanse heuvelland trekken. Dan heeft de CX-5 al moeite om de helling te bedwingen. Met sleurhut achter de auto zou het zweet ons uitbreken …

Het domein van de CX-5 is de snelweg. Verwacht niet dat je de stenen uit de straat trekt met deze motor. Maar eenmaal op snelheid, wil je met de CX-5 urenlang kilometers vreten. Het is muisstil aan boord, en het is goed toeven op de fijne, grote stoelen die perfect instelbaar zijn.

Wat kan beter aan de Mazda CX-5?

We willen een hartig woordje babbelen met de verantwoordelijken voor de motoren bij Mazda. Op papier hadden we al bedenkingen bij een motor met zo weinig vermogen in zo’n zware auto. In de praktijk valt het inderdaad tegen.

Niet alleen op een steile helling, ook als je snel vaart wilt maken, loop je tegen de beperkingen van de atmosferische motor aan. We rekenen het Mazda niet echt aan dat de honderdsprint een antieke 10,5 seconden in beslag neemt. Wél dat de automaat bij snel optrekken klinkt als een loeiende cvt-transmissie, en nog meer dat het verbruik tegenvalt. Theoretisch haal je 7,0 l/100 km, wat al niet indrukwekkend is. Maar in de praktijk kun je daar nog wel een liter bij optellen als je af en toe stadskilometers maakt. Wat ons betreft schreeuwt de CX-5 om een volledig hybride-aandrijflijn, of om een turbo.

Tweede aandachtspunt is het ontbreken van echte knoppen. Drie jaar geleden reden we nog in het gefacelifte oude model en schreven we dit: “Mazda vindt aanraakschermen onveilig en zweert bij de bediening van het infotainment via draai-/drukknoppen op de tunnelconsole. Na enige gewenning kunnen we beamen dat het inderdaad minder afleidt.”

Maar Mazda is van zijn geloof gevallen en kiest nu juist voor een groot aanraakscherm in combinatie met spraakbediening en knoppen op het stuur. Op de middenconsole zit alleen een knop voor de alarmlichten en de voor- en achterruitverarming. Het is de vraag of de wat oudere doelgroep op zoveel digitaal geweld zit te wachten. Tot slot oogt het dashboard in de minder dure versies wat goedkoop, met veel hard plastic. Het lijkt alsof de boekhouders kritisch meekeken met de inkopers van de materialen.

Wat is de prijs van de nieuwe Mazda CX-5 (2026)?

De nieuwe CX-5 is te koop vanaf 45.990 euro. Vergeleken met een Volkswagen Tiguan (49.990, mild hybrid) is het een koopje, maar de Citroën-dealer heeft met de C5 Aircross (37.990, mild hybrid) een veel voordeliger alternatief in de showroom.

Andere concurrenten zijn er alleen als plug-in hybride, zoals de Ford Kuga (39.990 euro) en de Toyota RAV4 (50.995 euro). Wie een plug-in hybride Mazda wil, moet de grotere CX-60 of CX-80 kopen. Nieuwsgierig geworden? De nieuwe Mazda CX-5 staat al bij de dealer. Wees gewaarschuwd: bij de basisversie Prime-Line werken Android Auto en Apple CarPlay alleen met een luizig kabeltje.

Wat vind ikzelf van de Mazda CX-5 e-Skyactiv G 2.5?

We vinden Mazda een sympathiek merk en hoewel we een beetje eigenzinnigheid op z’n tijd wel waarderen, vinden we dat Mazda zijn antipathie tegen turbo’s moet laten varen. De 2,5-liter motor is niet snel én niet zuinig.

Verder is het jammer dat Mazda zijn knoppen-evangelie niet meer verkondigt. We vragen ons af of de hondstrouwe kopers wel zo blij zijn met het grote aanraakscherm. Op praktisch gebied doet de CX-5 alles goed: hij is ruim, stil en comfortabel en de doelgroep zal de makkelijke instap en de hoge zitpositie ongetwijfeld op prijs stellen.