Pijnlijk: volgens onderzoek zijn deze 11 merken veiliger dan Volvo

Nieuws

Volgens de Amerikaanse consumentenbond is Mazda het veiligste merk. Tesla, Jeep en Land Rover scoren zwaar onvoldoende. En Volvo - decennialang synoniem voor 'veilig' - is anno 2026 niet meer dan een middenmoter.

Mazda voert de allereerste 'Safety Verdict'-ranglijst van het Amerikaanse Consumer Reports (CR) aan. Voor het modeljaar 2026 beoordeelt de Amerikaanse versie van onze consumentenbond niet langer alleen individuele modellen, maar volledige merken op hun veiligheidsprestaties. Terwijl Mazda zegeviert, bungelen Land Rover en Tesla onderaan de lijst.

Veiligheid is meer dan een crashtest

Bij de nieuwe beoordeling kijkt Consumer Reports verder dan alleen de bekende botsproeven. Voor een hoge score moet een merk uitblinken op drie fronten:

Actieve veiligheid: Hoe goed werkt de noodremassistentie (AEB) en voetgangersdetectie? Rijgedrag: Zijn het weggedrag en de remmen voorspelbaar in noodsituaties? Bediening: Zijn de knoppen en schermen logisch ingedeeld, of leiden ze de bestuurder juist af?

De drie niveaus van veiligheid

De ranglijst is opgebouwd uit drie categorieën: Basic, Better en Best. Om de hoogste status (Best) te bereiken, moet een auto aan loodzware eisen voldoen. Zo moet automatische noodremassistentie op snelwegsnelheid standaard zijn op álle uitvoeringen, net als dodehoekwaarschuwing. Ook opvallend: auto's moeten meer wegen dan 1134 kg (2500 lbs), omdat lichtere auto’s (zoals Mazda’s eigen MX-5) fysiek in het nadeel zijn bij een botsing met een zwaarder voertuig.

De winnaars en verliezers

Mazda pakt de eerste plek dankzij een consistent veiligheidsbeleid over de gehele linie. Tweede staat Genesis, het merk dat binnenkort ook leverbaar wordt in Nederland. Acura, het bij ons niet verkrijgbare luxemerk van Honda, pakt de derde plaats.

Aan de andere kant van het spectrum zien we de achterblijvers. Land Rover is de hekkensluiter, maar ook de resultaten van Tesla, Jeep en Mitsubishi zijn zorgwekkend; zij bezetten de onderste plekken van de lijst. Bij deze merken ontbreekt het vaak aan standaard veiligheidssystemen op alle uitrustingsniveaus of schort het aan de gebruiksvriendelijkheid van het dashboard.





Ook Volvo valt tegen, al heeft dat niets met botsveiligheid te maken. Het merk krijgt vooral puntenaftrek voor het naar een scherm verhuizen van zoveel mogelijk bedieningselementen.

De volledige ranglijst (Consumer Reports 2026):