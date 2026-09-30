De kans is levensgroot dat er niet minder, maar juist méér Chinese Mazda's komen

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Mazda kan het lonken niet laten met zijn partner Changan. na de 6e en de CX-6e kunnen we waarschijnlijk nog minstens twee nieuwe EV's verwachten op Chinese basis. Maar Japanners werken ook aan een eigen EV-platform.

De liefde tussen Mazda en Changan wordt steeds zichtbaarder voor Nederlandse en Belgische klanten. In 2025 kwam de in China gebouwde 6e op de markt, in september 2026 volgde de Mazda CX-6e.

Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. En dat nieuws komt uit Australië. Vinesh Bhindi, algemeen directeur van Mazda Australia, zegt dat het Japanse autoconcern de samenwerking wil uitbreiden: “We bespreken welke andere mogelijkheden er zijn.”

Niet 100 procent Chinees

Tussen 2028 en 2030 wordt het aanbod van Mazda hoogstwaarschijnlijk uitgebreid met nog twee EV’s die bij Changan worden gebouwd. Dat betekent niet dat alles aan de auto's Chinees is; het Europese team bepaalt zijn eigen design en mag het rijcomfort en de wegligging aanpassen aan onze wensen en verlangens.

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Dat laatste is een wijze les van de Mazda 6e, waarbij het merk ongewoon veel kritiek kreeg op de rijeigenschappen. Bij de CX-6e (2026) trok Mazda hier al lering uit; de Europese technici werden eerder bij de ontwikkeling betrokken. In een gesprek met Auto Review (zie hieronder) gaf technische baas Moritz Oswald toe: “De CX-6e rijdt beter dan de 6e."

Eigen EV-platform Mazda

Dat er meer Mazda's met Changan-roots komen, betekent niet dat Mazda alles aan de Chinezen overlaat. Het merk werkt ook aan zijn eigen elektrische platform, vertelde Moritz Oswald ons. "We gaan ervan uit dat het platform de basis vormt voor compacte auto’s en zetten onze kaarten op elektrische versies met het formaat van de Mazda2 en CX-3. Die rollen niet morgen al uit de fabriek, misschien wordt het zelfs pas 2029." Mazda geeft eerlijk toe dat die modellen momenteel lager op de prioriteitenlijst staan.

Door deze lange aanloop wordt meteen het belang van de samenwerking met Changan duidelijk: Mazda kan zijn elektrische aanbod relatief snel uitbreiden en tegelijk blijven investeren in hybrides en verbrandingsmotoren op markten waar de vraag daarnaar sterk blijft.