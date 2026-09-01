Mazda grijpt stevig in bij CX-60 en CX-80: bijna alles gaat op de schop

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Mazda gaat de CX-60 en CX-80 ingrijpend vernieuwen. Beide grote SUV's krijgen niet alleen een aangepast uiterlijk en interieur, maar ook motorische wijzigingen.

De Mazda CX-60 en CX-80 spelen een belangrijke rol in Mazda’s poging om hoger in de markt te komen. Toch blijven de verkopen van Mazda’s zogeheten Large Platform-modellen achter bij de verwachtingen. Dat is voor het Japanse merk reden om stevig in te grijpen.

Meer dan een gewone facelift

Mazda-topman Masahiro Moro spreekt in het Japanse regionale dagblad Chugoku Shimbun over veranderingen op een schaal die het merk tot dusver niet eerder heeft toegepast. Het gaat volgens hem om aanpassingen aan het exterieur, het interieur én de aandrijflijnen.

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Wanneer de vernieuwde CX-60 en CX-80 verschijnen, heeft Mazda nog niet bekendgemaakt. De CX-60 kwam in 2022 als eerste model op het nieuwe platform op de markt, waarna in 2024 de grotere zevenzits Mazda CX-80 volgde.

Mazda CX-60 ging al eerder op de schop

Opvallend is dat Mazda de CX-60 tussentijds al behoorlijk heeft aangepakt. Kort na zijn introductie kreeg het model kritiek op het stevige en soms nerveuze onderstel. Ook de samenwerking tussen de benzinemotor, elektromotor en automaat kon verfijnder.

Voor modeljaar 2025 werden onder meer de vering en demping aangepast. Daardoor rijdt de CX-60 inmiddels comfortabeler en harmonieuzer. Aan het uiterlijk veranderde toen nauwelijks iets.

De komende update wordt duidelijk omvangrijker. Ook de Mazda CX-80, die technisch nauw verwant is aan de CX-60, moet van de nieuwe aanpak profiteren.

Slechte verkoopcijfers

Mazda ontwikkelde vier SUV’s op zijn Large Platform. Naast de Europese CX-60 en CX-80 zijn dat de CX-70 en CX-90, die voornamelijk voor andere markten zijn bedoeld.

Het merk mikte wereldwijd op ongeveer 200.000 verkochte exemplaren per jaar. In het afgelopen boekjaar bleef de teller volgens Japanse berichtgeving steken op 150.637 auto’s.

Verkoop CX-60 en CX-80 Nederland

Ook in Nederland gaat het niet best. De CX-60 had na zijn introductie in 2022 nog een veelbelovende start. In 2023, het eerste volledige verkoopjaar, wisten de dealers er ruim 1500 te slijten. Dat aantal daalde tot nog geen 600 stuks in 2024, om in 2025 weer te klimmen tot iets boven de duizend. Dit jaar staat de teller tot en met augustus op slechts 329 exemplaren.

Dat is nog altijd beter dan de 127 verkoopcontracten voor 2026 van de CX-80, waarmee het totaal sinds 2024 op een schamele 454 auto's komt. Beoogd concurrent BMW X5 staat dit jaar al op 693 verkopen, de Volvo XC90 gaat daar nog ruimschoots overheen (1009).

Voor Mazda is dat een forse tegenvaller, omdat juist veel is geïnvesteerd in deze grotere en luxere modellen. Daar valt immers veel meer marge op te halen, dan op compactere en goedkopere auto's. Het achterwielaangedreven platform en de beschikbare zescilindermotoren moesten Mazda nadrukkelijk dichter bij premiummerken brengen.

Werk aan de winkel

Welke aandrijflijnen de vernieuwde CX-60 en CX-80 precies krijgen, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat Mazda veel verder wil gaan dan een cosmetische opfrisbeurt. Wie een CX-60 of CX-80 overweegt, kan dus rekenen op een opvallend grondige update.

Wij zien het liefst een verder verbeterde, harmonieuzere samenwerking tussen de verschillende componenten in de aandrijflijn. Daarnaast mag het design ook wel een tikje eleganter en dynamischer.

Met name de CX-80 oogt erg bol en hoog, waardoor de wielen er verhoudingsgewijs klein uitzien. Maar het lijkt ons nog een forse klus om de auto zonder peperdure ingrepen een eleganter en gestrekter voorkomen te geven. Wordt vervolgd!