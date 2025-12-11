TEST: plug-in hybride BMW X3 is van andere klasse dan Mazda CX-80

Tests

Met een plug-in hybride-aandrijflijn kun je zelfs grote SUV's heel zuinig maken. Maar hoe goed doet de complexe techniek het in de praktijk? De nieuwe BMW X3 daagt de Mazda CX-80 uit.

Ingewikkelde aandrijftechniek gaat bij dit Duits-Japanse duo gepaard met ingewikkelde modelnamen. Voluit heet de BMW: X3 30e xDrive, de Mazda staat bij de gemeente ingeschreven als CX-80 e-Skyactiv PHEV.

Hectische Mazda-aandrijflijn

Zeker de officiële benaming van de Mazda is een hele mond vol en ook de motor laat zich graag gelden. Dat komt voor een belangrijk deel door de soms onbeholpen wisselwerking tussen de benzine- en de elektromotor. Zelfs bij lage snelheden in de stad, schiet de ­benzinemotor met regelmaat te hulp. ­

Nergens voor nodig, want de elektromotor is in deze situatie krachtig genoeg. De grote 2,5-liter viercilinder zoekt daarbij ook direct hoge toerentallen op. Hij bereikt zijn hoogste koppel van 261 newtonmeter namelijk pas bij 4000 tpm.

BMW X3 is van andere klasse

De benzinemotor van de BMW X3 levert al bij 1500 toeren per minuut 310 Nm. Daardoor verloopt de overgang van verbrandingsenergie naar stroom veel minder hectisch. De anticiperende talenten van de aandrijflijn zijn van een andere klasse dan die in de Mazda CX-80. Dit constateren we niet alleen op gevoel, ook de meetapparatuur onderstreept dit.

Wanneer je op een provinciale weg even snel een andere weggebruiker wilt inhalen, wordt allereerst de elektromotor aan het werk gezet. Als de benzinemotor zich er vervolgens mee gaat bemoeien, verloopt de overgang in alle rust en zonder hinderlijke schokken.

Weinig drinken, snel laden

De BMW springt duidelijk zuiniger om met de benzinevoorraad dan de Mazda. In de testweek kwam de Duitser 16,7 kilometer ver op een liter, de Mazda was al na 14,7 kilometer aan een nieuwe slok toe. Bovendien heeft de X3 puur op stroom een grotere actieradius: 67 vs. 48 kilometer in de praktijk. Daarmee komen beide auto's lang niet aan de officiële WLTP-opgave (88 vs. 60 km).

Wanneer je de auto aan de laadpaal koppelt, is de batterij van de BMW sneller weer vol dan die van de Mazda. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat dit hoofdstuk een glorieuze zege oplevert voor de BMW X3. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de prestaties ...

