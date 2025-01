Mazda CX-80 (2025) test: het ultieme Mazda-geluk vind je in België

Tests

De zeer ruime Mazda CX-80 is het nieuwe topmodel van het Japanse merk en vervult die rol met verve. Toch overheerst na oud & nieuw nog steeds een licht katerig gevoel, want het ultieme Mazda-geluk vind je in België.

Het is jammer dat de dieselmotor in Nederland in zo'n kwaad daglicht staat, al is-ie schoner, zuiniger en krachtiger dan ooit. Ons ultieme geluksmoment in de nieuwe Mazda CX-80 beleven we met een heerlijke 3,3-liter zes-in-lijn dieselmotor (254 pk, mild hybrid).

Die vermogende diesel met zijn sublieme trekkracht (550 Nm vanaf 1500 tpm) is ideaal voor kilometervreters en caravantrekkers. Hij hoeft zich niet bovenmatig in te spannen om de bijna 2200 kilo wegende auto in beweging te krijgen en verbruikt desondanks maar 5,7 liter diesel. Bovendien klinkt zo’n zescilinder alsof-ie voor de eeuwigheid is gemaakt, al is-ie bij een koude start nog een tikje rauw.

Belgen kunnen deze versie gewoon kopen, maar in Nederland waagt Mazda zich er niet aan. Als we alleen al berekenen wat het driemaandelijkse wegenbelasting-tarief is, snappen we die beslissing. In de provincie Utrecht zou je 783 euro betalen ...



Mazda CX-80 zeven zitplaatsen



De Mazda CX-80 plug-in hybride is wel gewoon te koop in Nederland. Hij doet mee aan een trend die halverwege 2024 begon: dikke zevenzitters met stekker. Kia faceliftte onlangs de Sorento en elders in dit nummer testen we de Hyundai Santa Fe. Eerder dit jaar reden we met de Peugeot 5008 en Volkswagen heeft de Tayron onthuld, al komt die pas later in 2025 op de markt.



Optisch is de Mazda CX-80 weinig meer dan een grote CX-60 en ook technisch is er weinig nieuws onder de zon. Beide modellen delen zo'n beetje alles wat er te delen valt: de aandrijflijn (PHEV) en het onderstel zijn hetzelfde.



Toch is de CX-80 een flink stuk langer; het scheelt 25 centimeter. Ook de wielbasis is 25 centimeter groter. Zijn toegevoegde waarde is de extra achterbank, waardoor hij zeven personen kan vervoeren.



Goedmakers

Tussen de plug-in hybride aandrijflijn en Mazda was het geen liefde op het eerste gezicht. Bij de eerste testritten met de CX-60 in 2022 reageerde elektromotor en verbrandingsmotor op elkaar als een uitgeblust stel met een veertigjarig verstandshuwelijk. Het ging met vallen en opstaan, hikken en schokken.

Verder was de afstemming van het onderstel wel erg stevig. Mazda geeft toe dat de CX-60 met te veel haast op de markt is gebracht. Latere versies van de CX-60 werden al aangepast. In de CX-80, met hetzelfde onderstel en dezelfde aandrijflijn, moet het in één keer goed. Mazda keek nog eens extra goed naar de afstemming van de vering en demping, die wat zachter is dan bij de CX-60.



Mazda CX-80 actieradius



De aandrijflijn van dienst is een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met 191 pk, die samenwerkt met een 175 pk sterke elektromotor. In totaal leveren ze 327 pk en zijn ze goed voor een koppel van 500 Nm. Een automaat met acht versnellingen brengt het vermogen over naar alle vier de wielen. Puur op de elektromotor kom je 60 kilometer ver – tegenwoordig maak je daar niet echt meer indruk mee. De batterij van 17,8 kWh is dan ook bescheiden.



Echt ruim

Mazda gaat vaak zijn eigen weg en volgt niet alle modetrends. Het dashboard van de CX-80 is niet volgehangen met enorme schermen en rustgevende of juist opzwepende kleurenstrips die overeenkomen met je stemming. Al die afleiding is nergens voor nodig, zegt Mazda, en wij knikken instemmend. De bediening via echte knoppen is in de CX-80 logisch en snel. Maar de vormgeving van het dashboard, met een relatief klein beeldscherm boven op het dashboard, begint een klein beetje uit de mode te raken.

Voordat we gaan rijden, klauteren we naar de achterste zitrij. Meestal is het daar geen feest voor lange mensen en kan hooguit een kleuter comfortabel zitten. Maar in de CX-80 is met name de hoofdruimte uitstekend voor elkaar en valt ook de beenruimte mee als de mensen op de tweede rij een beetje inschikkelijk zijn. Iemand van 1,70 meter zit prima achterin en heeft ook nog eigen bekerhouders en klimaatbeheersing. Op de tweede zitrij kun je de bank vervangen door twee captain’s chairs.

Met één druk op de knop

Tijdens het rijden komen we al snel in aanraking met welbekende Mazda-deugden. Mazda noemt zijn filosofie Jinba Ittai: ruiter en paard worden één. Die Japanse tegeltjeswijsheden kunnen ons doorgaans de bout hachelen, maar in de CX-80 gaan ze toch op. Je bent echt goed in de auto geïntegreerd, met een goede positie ten opzichte van het stuur en de pedalen en een fijne zithouding dankzij de bijzonder prettige stoelen.

Voor het onderstel is de juiste afstemming gevonden; niet te week, niet te strak. Precies goed. Ook erg fijn in het tijdperk van verplichte waarschuwingspiepjes als je de maximumsnelheid licht overschrijdt: die kun je met één druk op een knop links van het stuur het zwijgen opleggen.

De plug-in hybride aandrijflijn is flink verbeterd, de viercilinder benzinemotor met 191 pk en de 175 pk sterke elektromotor lijken relatietherapie gehad te hebben. Toch merk je de littekens van het verleden, nog altijd komt de benzinemotor op sommige momenten nogal abrupt in het spel. En als de batterij leeg is en de elektromotor werkloos, merk je dat er flink gewerkt wordt onder de motorkap. Niet gek, want de CX-80 PHEV weegt 2130 kilo. Puur op de benzinemotor haal je volgens Mazda een verbruik van 1 op 12,3, maar onze route is te kort om dat te kunnen testen.



Mazda CX-80 aanhanger



De CX-80 kost minimaal 63.090 euro, de wat kleinere CX-60 kost 55.290 euro. Voor caravanrijders is er goed nieuws. De CX-80 kan een aanhanger trekken van 2500 kilo en heeft de nieuwe functie Trailer Hitch View. Daarmee kun je zonder hulp van andere mensen de aanhanger achter de auto koppelen.

Dat gaat als volgt: op het grote display worden via de achteruitrijcamera lijnen geprojecteerd die van de trekhaak naar het midden van de aanhanger lopen, waardoor het gemakkelijker wordt om de auto ten opzichte van de aanhanger te positioneren. Zo kun je de trekhaak op luttele millimeters van de aanhanger plaatsen en koppel je de sleurhut zonder bovenmatige inspanning.