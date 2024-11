Deze SUV's met 7 zitplaatsen zijn goedkoper dan de Volkswagen Tayron

Nieuws

De Volkswagen Tayron komt het SUV-aanbod van Volkswagen versterken. Daarmee is de markt een 7-persoons auto rijker. Hoe verhoudt de prijs van de 7-zits Volkswagen Tayron zich tegenover andere 7-zitters?

Eerst maar even kijken waar de nieuwe Tayron in het Volkswagen-aanbod staat. Taigo, T-Cross, T-Roc, Tayron, Tiguan en Touareg zijn allemaal Volkswagens waarvan de naam met een T begint. Je haalt ze gemakkelijk door elkaar. De Tayron komt tussen de Tiguan en de Touareg te staan. Alle drie zijn het SUV-modellen. Het grote verschil is dat de Tayron ook met 7 zitplaatsen leverbaar is; de Volkswagen Tiguan niet (meer) en ook de Volkswagen Touareg niet.

Volkswagen noemt de Tayron op zijn website 'met gemak onze ruimste SUV'. Dat lijkt gek, omdat de auto een plekje ónder de grotere Touareg heeft gekregen. Maar het klopt als een bus: de 5-zits Tayron biedt 885 liter bagageruimte, de Touareg zet hier 'maar' 665 liter tegenover. Het verschil wordt kleiner met de plug-in hybride versie van de Tayron. Die geeft 705 liter bagageruimte. De Touareg is altijd een PHEV. Maar met óf zonder stekker: de Tayron is de ruimste.

Altijd mild hybride

Als je de Volkswagen Tayron met een derde zitrij wil, zit je vast aan de mild hybride met 150 pk. Bij de plug-in is hier vanwege de grote batterij geen ruimte meer voor. Standaard is die derde zitrij niet, de Volkswagen-dealer ziet graag dat je 890 euro extra overschrijft naar zijn bankrekeningnummer. Dat bedrag komt bovenop de vanafprijs van 57.490 euro voor de 1.5 eTSI. Dan kom je uit op een totaal van 58.380 euro. We pakken er enkele andere 7-zits SUV's bij om te zien of deze prijs scherp is of niet.

Dacia Jogger goedkoopste 7-zits auto

Als het je puur om de 7 zitplaatsen te doen is, is de Dacia Jogger de goedkoopste optie. Die kost als 7-zitter 26.650 euro en is daarmee veruit de goedkoopste. De nieuwe Hyundai Sante Fe komt beter overeen met de Tayron. De Koreaanse SUV is er vanaf 59.595 euro. Voor dat geld overhandigt de dealer je de Sante Fe Hybrid met 215 pk. Een volwaardige hybride, dus.



Een andere concurrent uit de Koreaanse hoek is de 7-zits Kia Sorento. Die is er vanaf 56.195 euro. Dan krijg je een plug-in hybride aandrijflijn met 253 pk. Ook de Peugeot 5008 PHEV (195 pk) heeft een derde zitrij. De Franse SUV kost hiermee 49.220 euro, het scherpst tot nu toe, op de Jogger na dan. En hij is er ook als mild hybrid zonder stekker, net als de Tayron. Vanaf 45.720 euro, maar met 136 pk.

Tot slot de Mazda CX-80 en de Skoda Kodiaq. De Japanse SUV begint pas bij een stevige 62.390 euro. Maar dan heb je wederom een plug-in hybride te pakken en nu met zelfs 327 pk. Dan de Skoda. Het Tsjechische merk staat bekend om zijn scherpe prijzen en maakt ook in dit geval korte metten met de prijs van de Tayron. Skoda vraagt 1190 euro voor een derde zitrij. Dat bedrag komt bovenop de vanafprijs van de mild hybrid van 44.990 euro, dus 46.180 euro in totaal.



Conclusie

De nieuwe Volkswagen Tayron is niet de voordeligste 7-zits SUV die je kunt kopen. Bij Hyundai en Kia krijg je bovendien meer vermogen en de mogelijkheid om over een korte afstand elektrisch te rijden. Vind je mild hybride helemaal prima, dan is de Skoda Kodiaq een stuk goedkoper. Die heeft dezelfde 150 pk sterke aandrijflijn als de Tayron. Maar met de Peugeot 5008 houd je uiteindelijk het meeste geld in je zak.