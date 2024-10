Volkswagen Tayron (2025): opvolger Tiguan Allspace zaait verwarring

Nieuws

De naam van Volkswagens nieuwe zevenzitter, die tussen Tiguan en Touareg valt, is Tayron. Dat is een beetje verwarrend, want in China staat ook al een Tayron in de prijslijst en dat is niet exact dezelfde auto. Dat kan Volkswagen niet schelen, als ze de SUV maar verkopen. Vooral de plug-in hybride kan vanwege zijn enorme elektrische actieradius weleens een hit worden.



Puzzel mee met VW. De Chinese Tayron is ook een grote SUV, die daar al sinds 2018 te koop is. Maar de Europese Volkswagen Tayron is een andere auto dan zijn Chinese naamgenoot. Hij is zelfs exclusief voor Europa en wordt niet in de VS en China verkocht.

Tayron 23 cm langer dan Tiguan

In Nederland valt de Volkswagen Tayron tussen de Tiguan en de Touareg. Misschien kunnen de SUV's gaan optreden als De 3 T's. Extra verwarrend is dat de naam Tayron ook nog een beetje lijkt op Taycan, de snelle elektrische Porsche. Maar goed, nu de feiten. De Tayron is standaard een vijfzitter, maar kan als je extra betaalt ook met een extra achterbank worden geleverd. Hij is 4,77 meter lang en daarmee is-ie 23 cm langer dan de huidige Tiguan. Volkswagen belooft dat-ie iets ruimer is dan de oude Tiguan Allspace.



Uiterlijk zie de de gelijkenissen met de Tiguan direct, het dashboard is zelfs precies hetzelfde. Toch heeft de Tayron een kleine ik-heb-wat-jij-niet-hebt-troef: in tegenstelling tot de Tiguan heeft hij voor en achter een verlicht logo.

Volkswagen Tayron plug-in hybride

Motorisch is het aanbod vrijwel gelijk met dat van de Volkswagen Tiguan: de Tayron komt op de markt als 1.5 eTSI (mild hybrid, 150 pk) en als 1.5 eHybrid (plug-in hybrid, 204 of 272 pk). Het enige verschil is dat de Tiguan ook nog met 130 pk sterke 1.5-benzinemotor te koop is.

De stekker-Tayrons hebben een elektrisch bereik van 125 kilometer, daarmee slaat Volkswagen een daverende slag ten opzichte van de concurrentie. Zo komende de Mazda CX-80 en Kia Sorento PHEV niet verder dan een kilometer of 60. De lagere CO2-uitstoot van de Tayron zorgt ook voor een zeer bescheiden bpm-bedrag (enkele honderden euro's), al zijn de prijzen nog niet bekend.

Overigens is de Tayron eHybrid er alleen als vijfzitter, alleen de eTSI kan wel met zeven zitplaatsen worden geleverd. De eHybrid heeft vanwege de ruimte die de batterij inneemt een iets kleinere bagageruimte (705 tot 1915 liter vs. 885 tot 2090 liter voor de vijfzits Tayron zonder stekker). Alle versies mogen een geremde aanhanger van 2500 kilo trekken.



Volkswagen Tayron 2025 prijs: educated guess



Pas in het voorjaar van 2025 staat de Tayron bij de dealer en in de aanloop naar het showroomdebuut worden de prijzen bekendgemaakt. Tot die tijd kunnen we proberen zijn naam te onthouden. En nog leuker: raden wat-ie gaat kosten.

Voor de Tiguan Allspace betaal je nu 53.990 euro (1.5 TSI, 150 pk). In de prijslijst van de nieuwe Tiguan vind je drie motorvarianten waarmee ook de Tayron leverbaar wordt. De Tiguan 1.5 eTSI met 150 pk kost 51.990 euro. Voor de eHybrid met 204 pk betaal je dankzij de lage CO2-uitstoot minder; 50.990 euro. De 272 pk-stekkerversie kost 57.490 euro. Al met al gaan we uit van een basisprijs rond de 55.000 euro voor de Tayron.