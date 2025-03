Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 12 (2025)

Nieuws

Vrijdagmiddag, halfvijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin BYD bekendmaakt dat het laden van je EV net zo snel kan als het volgooien van je benzineauto en de komst van de Mercedes CLA het afscheid van een andere Mercedes inluidt. Goed nieuw, slecht nieuws, top en flop.

Top - Laden net zo snel als tanken

Een volle batterij in slechts 5 minuten? BYD maakt het mogelijk met een nieuw EV-platform van 1000 volt. De kers op de taart is nieuws dat het platform wordt toegepast in betaalbare modellen. De BYD Han L en Tang L zijn in China te reserveren voor pak ’m beet 35.000 euro.

Top - Toyota geeft sportwagen op benzine een toekomst

Als je jaren geleden had gezegd dat Toyota de sportwagen op benzine gaat redden, werd je keihard uitgelachen. Maar zie daar, de Japanse autoreus werkt aan een nieuwe, efficiëntere en lichtere 4-cilinder turbomotor voor zijn sportieve GR-modellen. Naar verluidt loopt het vermogen op tot 400 pk!

Top - Mazda doet het gewoon en bouwt een 6-cilinder op benzine

Veel automerken zijn druk in de weer met EV's en batterijtechnologie. Mazda ook, maar het investeert ook in een nieuwe efficiënte benzinemotor die zelfs als zescilinder op de markt komt. Zes cilinders, benzine, top!

Flop - Nieuwe Cayenne krijgt voorrang

We snappen dat je als autofabrikant geld wilt verdienen en de ontwikkeling van een SUV voorrang geeft aan die van een sportwagen. Maar dat we hierdoor langer op de opvolger van de Porsche 718 Boxster moeten wachten, vinden we niet leuk.

Flop - Die kon je zien aankomen

We zeiden het al bij de onthulling van de BMW XM: wie koopt dat nou? Nou, blijkbaar niemand of in ieder geval maar heel weinig mensen. De monsterlijke plug-in hybride SUV is de minst populaire BMW van de wereld.

Flop - Mercedes wordt nog duurder

We vinden de nieuwe Mercedes CLA prachtig. En zijn EV-specificaties zijn indrukwekkend. Maar de CLA is de nieuwe instapper van het merk waarmee de goedkopere A-klasse verdwijnt. En dat betekent dat we verder moeten sparen voor een nieuwe Mercedes. Balen.