Met dit geheime wapen wil Toyota de sportwagen op benzine redden

Door steeds strengere emissie-eisen worden sportwagens met een verbrandingsmotor een zeldzaamheid. Toch heeft Toyota een manier gevonden om dit type auto een toekomst te geven.

De Japanse autobouwer werkt aan een nieuwe hybride aandrijflijn voor zijn sportieve GR-modellen. Het kloppend hart hiervan is een compleet nieuwe 2,0-liter viercilinder turbomotor. Hoewel de aandrijflijn nog niet productieklaar is, noemt Toyota de motor nu al ‘grensverleggend’ op het gebied van prestaties en efficiëntie.

GR Yaris M Concept

Toyota test op dit moment de nieuwe techniek in de GR Yaris M Concept - een studiemodel waarin de viercilinder in het midden van de auto is geplaatst en tot zijn absolute limiet en verder wordt gepusht. Toyota is namelijk benieuwd naar het breekpunt van de motor, om ‘m vervolgens nog sterker en beter te maken.

De compacte middenmotor is ideaal voor circuitgebruik, mede door het lage zwaartepunt en de ideale gewichtsverdeling. De besturing van de GR Yaris M Concept belooft messcherp te zijn.

Geschikt voor mild- en plug-in hybrides

Dikke kans dat je de motor terugvindt op sportieve Toyota-modellen van de toekomst. Hij is bruikbaar in zowel mild-hybrides als plug-in hybrides en bovendien kleiner en lichter dan de huidige verbrandingsmotoren van Toyota.

Dat gewichtsvoordeel is cruciaal: het laat ruimte over hybride technologie zonder dat de auto in kwestie zwaarlijvig wordt. Volgens Toyota GR-ingenieur Hiroyuki Yamada zal de technologie zowel op het circuit als in productieauto’s worden toegepast. “We willen een efficiëntere motor voor onze GR-modellen,” aldus Yamada in gesprek met Autocar.

Meer dan 400 pk

Minder gewicht wil niet zeggen minder vermogen. Naar verluidt levert de aandrijflijn meer dan 400 pk. Oftewel, 100 pk per cilinder. Eerder flikte Toyota dit al bij de GR Corolla, die uit zijn driecilinder maar liefst 300 pk haalt.

Als de berichten kloppen, gaan toekomstige GR-modellen met deze nieuwe aandrijflijn zowel de GR Corolla als de GR Yaris qua vermogen ruimschoots overtreffen. De GR Yaris levert inmiddels 280 pk (zie het bericht hieronder). Als de GR Yaris M Concept een voorbode is van wat nog komen gaat, staat er nog veel meer Toyota-spektakel op het programma.