Toyota gaat los met extreme auto van nog geen 4 meter lang

280 pk is het vermogen van de vernieuwde Toyota GR Yaris (2024). Tweehonderdtachtig pk! Dat is meer dan een BMW 330i of een Volkswagen Golf GTI. En dat in zo’n braaf modelletje.

De Toyota GR Yaris had al de krachtigste in serie geproduceerde driecilinder onder de motorkap. Als er al een concurrent was die Toyota wilde overtroeven, dan kunnen ze weer van voren af aan beginnen. Het vermogen van de GR Yaris met turbo en intercooler steeg van 261 pk naar 280 pk en het koppel van 360 Nm naar 390 Nm. Tegelijk bleef het gewicht binnen de perken: de snelste Yaris weegt 1300 kilo.



Nieuwe automaat met acht versnellingen



Het vermogen dat de 1,6-liter motor levert, gaat naar alle vier wielen via een handgeschakelde zesbak of (optioneel) een nieuwe achttraps automaat van Gazoo Racing. Voordeel van acht versnellingen is dat de overbrengingsverhoudingen korter zijn.

Ook het onderstel ging op de schop. De wielophanging is aangepast met sterkere schokdempers, om voor meer balans te zorgen als je het maximale vraagt. Alleen de Performance-versie is nog te koop, met onder meer gesmede velgen, rode remklauwen en een torsendifferentieel.

In het interieur werd de rijpositie verbeterd. De stoel is 25 millimeter verlaagd en de schakelrichting is precies wat coureurs willen: duwen is terugschakelen en trekken is opschakelen.

Als het maar niet stuk gaat



Zoveel vermogen, zo’n klein motortje. Gaat dat allemaal niet heel snel kapot? Dat is Toyota’s eer te na. De nokkenas werd versterkt en de brandstofinjectiedruk werd verhoogd. Er zijn bovendien nieuwe lichtgewicht zuigers met slijtvaste ringen gemonteerd, verder voegde Toyota een nieuwe inlaatdruksensor toe.

Geoptimaliseerd voor ongelukjes



En dan het uiterlijk van de allersnelste Toyota Yaris. Bij de facelift werd nadrukkelijk rekening gehouden met de plek waar de GR Yaris vaak wordt uitgelaten: het circuit. Zo bestaat de onderste bumper nu uit drie losse delen in plaats van eentje, wat reparatie of vervanging eenvoudiger en goedkoper maakt.

De mist- en achteruitrijlichten zijn niet meer in de bumper verwerkt, maar geïntegreerd in de achterlichtunits. Dat deed Toyota om het risico op schade te beperken. Het derde remlicht is verplaatst van de achterspoiler naar een lagere positie op de achterklep.

Verder monteerde de raceafdeling van Toyota een nieuw stalen rooster voor de onderste grille en kreeg de zijgrille een grotere opening. Aan de achterkant zorgt een opening in de onderste sierlijst ervoor dat lucht via de bodem kan ontsnappen. Dit beperkt de luchtweerstand, verbetert de stabiliteit en voert de warmte van het uitlaatsysteem beter af.

En dan is er de onvermijdelijke nieuwe kleur, die je ook op de foto's ziet: Precious Metal. Andere kleuren zijn Emotional Red, Precious Black en Super White/Platinum White Pearlescent.

Toyota GR Yaris (2024): indicatie van de prijs

We weten dat bijna de helft van alle klanten een Toyota GR Yaris koopt als tweede of derde auto, naast een brave gezinsauto of een leaseauto met stekker. De vernieuwde Toyota GR Yaris komt in de zomer van 2024 naar Nederland. De prijs – die waarschijnlijk in maart bekend wordt gemaakt – zal sowieso niet mals zijn. Ter indicatie, de huidige Toyota GR Yaris kost 68.995 euro. Ook dat is meer dan een BMW 330i of Volkswagen Golf GTI …