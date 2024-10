Tests

De zevenzits Mazda CX-80 is Mazda’s nieuwe topmodel. In Nederland is de zeer ruime SUV er alleen als plug-in hybride. Dat betekent dat de ideale versie helaas aan ons voorbijgaat. Het ultieme Mazda-geluk vind je in België.

Wat valt op aan de Mazda CX-80 (2024)?

In de autowereld is er een nieuwe trend: dikke zevenzitters met stekker. Kia had al de Sorento, Hyundai de Santa Fe en in het voorjaar reden we met de Peugeot 5008. Volkswagen onthult zeer binnenkort zijn Tayron, al komt hij pas in 2025 op de markt. Ook Mazda doet mee en heeft met de CX-80 een nieuw topmodel.

Technisch is de CX-80 gelijk aan de iets kleinere CX-60. Beide modellen delen de aandrijflijn (plug-in hybride) en het onderstel. Om te zorgen dat iedereen de naam makkelijk onthoudt, werd het onderstel simpelweg Mazda Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture gedoopt.

De recente geschiedenis leverde Mazda wat krassen in zijn onberispelijke imago op. Zo bleek de MX-30 met wankelmotor een stevige en vrij luidruchtige drinker. Ook tussen de plug-in hybride en Mazda was het geen liefde op het eerste gezicht. Bij de CX-60 (2022) reageerden de elektromotor en verbrandingsmotor op elkaar als een uitgeblust stel na met een veertigjarig verstandshuwelijk. Het ging met vallen en opstaan, hikken en schokken.

Verder was de afstemming van het onderstel wel erg stevig. Mazda geeft toe dat de Mazda CX-60 te gehaast op de markt is gebracht. Latere versies van de plug-in hybride werden al verbeterd. Maar zo'n miskleun wil je niet herhalen. In de CX-80, met hetzelfde onderstel en dezelfde aandrijflijn, moet het in één keer goed. De software van het onderstel werd nog eens extra tegen het licht gehouden en vering en demping werden comfortabeler afgestemd dan bij de CX-60.

Nog even de basics. De CX-80 is dus een plug-in hybride. Een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met 191 pk werkt samen met een 175 pk sterke elektromotor. In totaal leveren ze liefst 327 pk en zijn ze goed voor een koppel van 500 Nm. Een automaat met acht versnellingen is standaard. Puur op de elektromotor kom je 60 kilometer ver – tegenwoordig maak je daar niet echt meer indruk mee.



Wat is goed aan de Mazda CX-80 (2024)?

Mazda noemt zijn filosofie Jinba Ittai: ruiter en paard worden één. Die Japanse tegeltjeswijsheden kunnen ons doorgaans de bout hachelen, maar in de CX-80 gaan ze toch op. Je bent echt goed in de auto geïntegreerd, met een goede positie ten opzichte van het stuur en de pedalen en een fijne zithouding dankzij de bijzonder prettige stoelen.



Bij een test van de achterste rij van een zevenzitter is het doorgaans even doorbijten. Meestal is het geen feest voor lange pubers en rijzige autojournalisten. Maar in de CX-80 is met name de hoofdruimte uitstekend voor elkaar en valt ook de beenruimte mee als de mensen op de tweede rij een beetje inschikkelijk zijn. Iemand van 1,70 meter zit prima achterin en heeft ook nog eigen bekerhouders en klimaatbeheersing. Mazda biedt tevens de mogelijkheid om de bank van de tweede zitrij te vervangen door twee capain’s chairs.



Er is nog meer gebruiksgemak: een bagageruimte van 687 liter (derde zitrij neergeklapt), die kan worden uitgebreid tot 1971 liter. Verder is de CX-80 is caravanproof, hij mag net als de CX-60 een aanhanger trekken van 2500 kilo. Gehannes met manoeuvreren, is dankzij Trailer Hitch View niet meer nodig. Deze functie maakt het gemakkelijk om een aanhanger achter de auto te koppelen, zonder de hulp van een andere persoon.

Wat kan beter aan de Mazda CX-80 PHEV?

Mazda is in zijn nopjes met de stoelassistent. Voer je lengte in en de stoel wordt automatisch in de ‘ideale’ zitpositie gezet. Maar met onze lengte van 1,90 meter wordt de stoel zo ver naar achteren geschoven dat we op Mazda’s optielijst moeten zoeken naar uitschuifbare benen. Bovendien gaat de rugleuning een stuk naar achteren, zodat ook het stuur langzaam uit het zicht verdwijnt. Negeren is het devies en de stoelen bieden ruim voldoende instelmogelijkheden om zelf je perfecte zitpositie te vinden.

Op zich valt het te prijzen dat Mazda zijn dashboards niet volhangt met enorme schermen en rustgevende of juist opzwepende kleurenstrips die overeenkomen met je stemming. Al die afleiding is nergens voor nodig, zegt Mazda, en wij knikken instemmend. De bediening via echte knoppen is in de CX-80 logisch en snel. Alleen is het schermpje in vergelijking met de concurrentie wel heel klein en is de weergave van de kaart wat ouderwets. Ook de vormgeving van het dashboard begint een klein beetje uit de mode te raken.



De plug-in hybride aandrijflijn is verbeterd, de viercilinder benzinemotor met 191 pk en de 175 pk sterke elektromotor lijken relatietherapie gehad te hebben. Toch merk je de littekens van het verleden. Nog altijd komt de benzinemotor op sommige momenten nogal abrupt in het spel. En als de batterij leeg is en de elektromotor werkloos, moet de benzinemotor flink aan de bak.

En dat terwijl Mazda de ultieme motor voor de CX-80 gewoon in huis heeft. Dat is een heerlijke zescilinder dieselmotor (254 pk, mild hybrid). Aan Nederland gaat-ie voorbij vanwege dieselonvriendelijke belastingen, maar in België is-ie wel te koop. Die vermogende diesel met zijn sublieme trekkracht (550 Nm vanaf 1500 tpm) is ideaal voor kilometervreters en caravantrekkers. Hij hoeft zich niet bovenmatig in te spannen om de bijna 2200 kilo wegende auto in beweging te krijgen en verbruikt desondanks maar 5,7 liter diesel per 100 kilometer (1 op 17,5). Bovendien klinkt zo’n zescilinder alsof-ie voor de eeuwigheid is gemaakt.



Wat is de prijs van de Mazda CX-80?



De Mazda CX-80 is 4200 euro duurder dan de CX-60 en kost minimaal 62.390 euro. Dan krijg je de Exclusive-Line, met 20-inch wielen, led-interieurverlichting op alle drie de zitrijen en een centraal display van 12,3 inch. Het tweede uitrustingsniveau heet Homura. Voor 68.640 euro krijg je onder meer zwart nappaleer, donkere hemelbekleding, zwarte wielen (20 inch) en adaptieve led-koplampen. De honingraatgrille en de buitenspiegelkappen zijn eveneens in zwart uitgevoerd en de bumpers zijn wat sportiever vormgegeven.

Voor 72.690 euro levert Mazda de CX-80 Homura Plus. Dat plusje bestaat uit een elektrisch bedienbare achterklep met handsfree-functie, privacy glass achter, een 360-graden camera, een panoramisch schuif-/kanteldak en een premium-audiosysteem van Bose met 12 luidsprekers.

Dan resteren nog de Takumi (69.690 euro) en de Takumi Plus (73.740 euro), vernoemd naar de Japanse ambachtslieden die aan de CX-80 gewerkt hebben. In de Takumi vind je een interieur dat versierd is met esdoornhout en zie je geen zwarte, maar zilveren designaccenten aan de buitenkant. De 20-inch wielen zijn antracietkleurig. De Plus heeft dezelfde extra's als de Homura Plus ten opzichte van de Homura.



Wat vind ikzelf van de Mazda CX-80?

Veel is goed aan de Mazda CX-80. De uitstekende zitpositie, veel ruimte op drie (!) zitrijen, alle denkbare luxe standaard of optioneel aan boord, een logische bediening en geen overdaad aan schermen en overbodige sfeerverlichting. Maar de PHEV mist nét wat verfijning en dat die heerlijk zuinige en koppelrijke zes-in-lijn dieselmotor aan onze neus voorbijgaat, maakt de pijn een tikje heviger. Er zit maar één ding op: naar België emigreren.