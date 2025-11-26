TEST: op dit punt vernedert de Mazda CX-80 de BMW X3

Tests

Mazda claimt aanspraak op het premiumlabel. Of de Mazda CX-80 e-Skyactiv PHEV hiervoor echt in aanmerking komt, mag hij laten zien in een vergelijkende test met de BMW X3 30e xDrive.

Het premiumsegment is een exclusief gezelschap. Sinds jaar en dag heeft BMW een lidmaatschap, met groot commercieel succes. Enkele maanden geleden verscheen een nieuwe X3-generatie op de markt, en die stuit bij ons in zijn eerste ­ver­gelijkende test op een andere interessante nieuwkomer: de Mazda CX-80.

Mazda CX-80 is een zevenzitter

Doordat Mazda 25 centimeter heeft toe­gevoegd aan de wielbasis van de CX-60, biedt de CX-80 genoeg ruimte voor zeven inzittenden. Als de standaard derde zitrij niet in gebruik is, creëer je met het neerklappen van het achterste bankje een laadvolume van 687 liter. Leg je ook nog de ­middelste zitrij plat, dan past er zelfs 1971 liter bagage achter in de CX-80. Je zult zoveel ruimte maar nét nodig hebben.

Bescheiden bagageruimte BMW X3

De BMW X3 komt in het verweer met iets meer hoofdruimte achterin, maar heeft vervolgens geen antwoord meer op het surplus aan beenruimte dat de Mazda te bieden heeft. En een derde zitrij hoort bij de Duitse SUV al helemaal niet tot de mogelijkheden. Het laadvolume van de X3 is in vergelijking met dat van de Mazda wel heel erg bescheiden: er kan 460 tot 1600 liter achter in de BMW.

Mooi Mazda-dashboard

Het dashboard van de Mazda wordt opgeluisterd met klassieke schakelaars en knoppen, in combinatie met een beeldschoon digitaal infodisplay waarin ronde instrumenten de belangrijkste gegevens haarscherp weergeven. Wat ons betreft kan BMW daar een voorbeeld aan nemen, want in de X3 gaat de speelse ­weergave ten koste van de overzichtelijkheid. Nu biedt BMW al verschillende keuzemogelijkheden voor de weergave, van ons zou daar best een wat zakelijker configuratie aan toegevoegd mogen worden.

Geen van beide is vrij van rammeltjes

Vanzelfsprekend hoort een auto die het prestigieuze premiumlabel draagt, je zintuigen te ­prikkelen met exquise materialen en een foutloze afwerking. Op het eerste gezicht voldoet zowel de BMW als de Mazda aan deze kwalificatie. Toch laat de BMW X3 een steekje vallen, doordat er rond de deurgrepen een rammeltje hoorbaar is.

De Mazda is evenmin vrij van bijgeluiden, met name op een slecht wegdek hoor je dat de carrosserieconstructie wat beweging van verschillende onderdelen toelaat. In detail is er voor beide fabrikanten dus nog verbetering haalbaar.

Prijs BMW X3 30e en Mazda CX-80 PHEV

Als je kijkt naar de gebruikte materialen in en de afwerking van het interieur, dan staat de Mazda CX-80 vrijwel op hetzelfde premiumniveau als de BMW X3. Maar op de overvloed aan ruimte die de Japanner te bieden heeft, moet de Duitser het antwoord schuldig blijven. En dan nog even de prijs van deze SUV's met plug-in hybride-aandrijflijn. De BMW X3 30e xDrive is er vanaf 68.422 euro, de Mazda CX-80 PHEV is duidelijk minder duur: 63.090 euro.

