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Hoe nieuwer en moderner een auto, hoe veiliger, zou je zeggen. Toch laat een Zweedse test met 12 auto’s zien dat een stokoude Volvo zijn concurrenten op één punt ruimschoots verslaat.

Grote touchscreens, nauwelijks fysieke knoppen en eindeloze menu's: autofabrikanten denken dat ze het interieur daarmee moderner en gebruiksvriendelijker maken. Maar is dat wel zo?

Bediening vergt meer tijd

Uit een nieuwe Zweedse test blijkt dat het bedienen van al die digitale functies juist steeds meer tijd kost. En dat is slecht nieuws voor de verkeersveiligheid.

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Het Zweedse automagazine Vi Bilägare onderzocht vier jaar geleden al hoe afleidend moderne infotainmentsystemen zijn. Nu hebben de Zweden de test herhaald met tien nieuwe auto's. En wat blijkt: ondanks alle technologische vooruitgang zijn de systemen gemiddeld juist omslachtiger geworden.

In vier jaar tijd alleen maar slechter

Voor de test moesten bestuurders bij een snelheid van 110 km/h enkele alledaagse handelingen uitvoeren. Ze moesten de stoelverwarming inschakelen, de temperatuur twee graden hoger zetten en de ontdooistand activeren, de radio aanzetten en van zender wisselen, de dashboardverlichting dimmen en de dagteller resetten.

De onderzoekers maten hoeveel tijd de handelingen kostten en hoeveel meter de auto ondertussen aflegde. De bestuurders hadden vooraf de gelegenheid gekregen om vertrouwd te raken met de bediening.





60 meter langer

In 2022 legden de auto's tijdens het uitvoeren van alle opdrachten gemiddeld 756 meter af. In de nieuwe test is dat opgelopen tot 813 meter. Dat betekent dat bestuurders bijna twee seconden langer bezig zijn met precies dezelfde soort handelingen. Dat lijkt misschien niet veel, maar bij 110 km/h legt een auto in twee seconden ruim 60 meter af. Over zo'n afstand kan er van alles gebeuren.

Volvo XC60 wint, met één 'maar'

Opmerkelijk genoeg is het niet een auto met talloze fysieke knoppen die de nieuwe test wint. De Volvo XC60, die juist sterk leunt op een touchscreen, komt van de nieuwe auto's als beste uit de bus.

In de Zweedse SUV waren alle opdrachten na 485 meter afgerond. Daarmee laat Volvo zien dat een touchscreen niet per definitie onhandig hoeft te zijn. Als menu's logisch zijn ingedeeld en belangrijke functies snel bereikbaar zijn, kan digitale bediening prima werken.

Toch is er ook een kanttekening. In 2022 had de Volvo C40 namelijk 68 meter minder nodig voor dezelfde opdrachten. Zelfs de winnaar van nu doet het dus slechter dan zijn merkgenoot van vier jaar geleden.

Ook Skoda krijgt complimenten van de onderzoekers. In de geteste Skoda Kodiaq weet het merk een goede balans te vinden tussen digitale bediening en fysieke knoppen.

Oude Volvo V70 de snelste

Maar in geen enkele moderne auto ben je zo snel klaar als in een Volvo V70 uit 2005. Bij exact dezelfde test in 2022 waren alle opdrachten in die oude V70 al binnen 306 meter uitgevoerd. Daarmee was je in deze inmiddels ruim 20 jaar oude auto ruim drie keer zo snel klaar als in de slechtst presterende nieuwe auto’s. Allemaal dankzij grote, duidelijk herkenbare knoppen

Mercedes maakt het wel heel bont

De Mercedes CLA, uitgerust met het nieuwste MBUX-infotainmentsysteem, had maar liefst 35 seconden nodig om de opdrachten uit te voeren.

Alsof dat nog niet genoeg is, moesten de onderzoekers na het ontgrendelen van de CLA ook nog eens 19 seconden wachten voordat het touchscreen op aanrakingen reageerde.

Een indrukwekkend digitaal dashboard is leuk, maar je hebt er weinig aan als de bediening zo omslachtig en traag is. Alleen de Mazda CX-60 deed het nóg iets slechter dan de Mercedes en had 21 meter extra nodig voordat alle handelingen succesvol waren afgerond.

Ouderwetse knoppen niet altijd beter

In de test van dit jaar namen de Zweden ook een Volvo V60 uit 2016 mee. Die heeft eveneens veel fysieke knoppen, maar de bediening is een stuk ingewikkelder dan bij de V70. Het resultaat: 863 meter om de vier opdrachten uit te voeren. Daarmee doet de oudere V60 het aanzienlijk slechter dan de moderne XC60 en ook dan zijn voorganger uit 2005.

Het probleem zit dus niet uitsluitend in touchscreens. Ook een dashboard vol kleine knoppen en onlogische menu's kan voor veel afleiding zorgen.

Positieve ontwikkelingen

Er zijn gelukkig ook positieve ontwikkelingen. Moderne touchscreens zijn doorgaans groter, scherper en hoger op het dashboard geplaatst. Daardoor bevinden ze zich dichter bij het blikveld van de bestuurder.

Maar de Zweedse test maakt duidelijk dat een groter scherm niet automatisch een betere bediening oplevert. Veel belangrijker is dat veelgebruikte functies snel en intuïtief bereikbaar zijn.