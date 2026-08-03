TEST - Mercedes CLA Shooting Brake: weinig extra ruimte, tóch veel praktischer

Tests

Als vierdeurs coupé wist de volledig elektrische Mercedes CLA de handen al op elkaar te krijgen. Nu komt de Shooting Brake met extra bagageruimte en meer praktisch gemak op de markt en kan in heel Nederland de vlag uit. Toch?

Vierhonderdvijf liter bagageruimte biedt de elektrische CLA Limousine. Dat is niet bijzonder veel als je hem vergelijkt met een nuchtere tegenhanger als de Volkswagen ID.7 in sedanvorm (532 tot 1586 liter). Dat verklaart waarom we het nieuws van de komst van een praktische CLA Shooting Brake met open armen ontvangen.

Juich echter niet te vroeg, want de eerste elektrische stationwagon van Mercedes moet vooral ruimte voor 'individualiteit' bieden - niet zozeer voor koffers, Zweedse bouwpakketten of kratten bier. Onder de schuin aflopende achterklep gaat een bescheiden opbergruimte van 455 liter schuil; een toename van slechts 50 liter. Wil je toch een lange neus trekken naar die ID.7 Sedan-rijder, dan moet je terugvallen op de grote frunk waar nog eens 101 liter aan spullen in past. De populaire zakenauto uit Wolfsburg moet het stellen zonder zo’n praktisch opbergvak onder de motorkap.

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Bovendien ziet de CLA Shooting Brake er ronduit fraai uit. De grille is bekende kost, maar we waarderen hem des te meer nu we het verchroomde smoelwerk van de nieuwe GLC en C-klasse hebben gezien. Het design van de ID.7 kan ermee door, maar het lijnenspel maakt niets in ons los.

Dezelfde pluspunten

De CLA Shooting Brake mag dan niet 's werelds meest praktische stationwagon zijn, hij biedt wel de ijzersterke pluspunten van de CLA Limousine. Sterke punten als de elektrische aandrijflijn, het onderstel, de software-architectuur en het boordnet van 800 volt gelden onverminderd voor de Shooting Brake; het verschil zit puur in de carrosserie.

Het is dan ook geen toeval dat we tijdens onze eerste testrit met de CLA 250+ Shooting Brake geen enkel verschil merken ten opzichte van eerdere ritten met de coupé. Met zijn 2075 kilo leeggewicht weegt de lifestylewagon slechts 20 kg meer, terwijl het laadvermogen maar vijf kilogram hoger ligt. De maximale kogeldruk (80 kg) is voor beide varianten gelijk, evenals het trekgewicht (CLA 250+: 1500 kg). Bij de praktischere CLA hoeven het onderstel en de besturing dus geen noemenswaardig extra gewicht te verwerken. Mercedes kon de techniek en afstemming daarom ongewijzigd laten.

Het resultaat laat zich raden: de CLA 250+ Shooting Brake rijdt met dezelfde krachtige souplesse als een CLA Limousine met deze 272 pk en 335 Nm sterke aandrijflijn. Het onderstel rolt gecontroleerd en comfortabel af, maar laat zich ook niet afschrikken door een sportievere rijstijl. Een honderdsprint van minder dan 7 seconden is vlug zat en met een topsnelheid van 210 km/h zit je op de Duitse snelweg zelden iemand in de weg.

Minder gestroomlijnd

Toch zorgt de afwijkende carrosserievorm ook voor een nadeel: de Shooting Brake is minder gestroomlijnd dan de vierdeurs coupé en dus kost het 'm meer energie om door de rijwind te snijden. Per 100 kilometer scheelt het pakweg 500 watt, wat het verbruik opkrikt tot 12,8 kWh/100 km (WLTP). Daardoor daalt de theoretische actieradius van 791 kilometer (Limousine, 250+) naar 767 kilometer. Maar ook dat is nog altijd ruim voldoende om lange, volledig elektrische snelwegetappes zonder problemen af te leggen.

We hebben de testauto niet aan onze gebruikelijke actieradiustest kunnen onderwerpen, maar als we onze praktijkbevindingen van de vierdeurs coupé als uitgangspunt nemen, dan komt de CLA 250+ Shooting Brake op een snelheid van 100 km/h ongeveer 620 kilometer ver op een acculading stroom. En 430 kilometer op 130 km/h. Vervolgens kan een snellaadpaal van 350 kW hem weer in 21 minuten bijladen van 10 tot 80 procent.

Praktisch gemak

We eindigen met de belangrijkste reden om voor de Shooting Brake te kiezen: de grote achterklep in plaats van het kleine kofferdeksel. Los van de daadwerkelijke bagageruimte levert dat meer gebruiksgemak op in het dagelijks leven. Dus de ruimte die er is, kun je beter gebruiken. De achterbank is neer te klappen in drie delen en zo krik je de laadruimte op tot 1290 liter. Over meer ruimte gesproken: passagiers op de tweede zitrij hebben bijna drie centimeter meer hoofdruimte gekregen. De beenruimte is prima, maar zeker niet royaal. Al hadden we dat met de eerdere generaties in gedachten ook niet echt verwacht.

De meerprijs voor de Shooting Brake bedraagt ongeveer 1500 euro. De prijslijst begint bij 49.561 euro voor de CLA 200-versie met 224 pk vermogen, 58 kWh accucapaciteit en 512 kilometer rijbereik. De 272 pk sterke CLA 250+ waarmee wij rijden kost minimaal 55.006 euro en de grootste meerwaarde zit in de batterij van 85 kWh met dat enorme officiële rijbereik van 767 kilometer. Zo'n groot uithoudingsvermogen draagt ook bij aan het praktische gemak.

Conclusie

Werp één blik op de achterkant van de CLA Shooting Brake en je weet dat je te maken hebt met een fraaie lifestylecombi en geen pakhuis op wielen. De kofferbak is aan de kleine kant, maar de grote achterklep zorgt voor zoveel meer praktisch gebruiksgemak, dat ik geen moment zou twijfelen over de meerprijs van circa 1500 euro.