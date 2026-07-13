Mercedes-AMG pest Porsche-rijders met 'betaalbare' elektrische gezinsauto

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Met de nieuwe 45 4MATIC+-versie van de Mercedes CLA nemen de Duitsers afscheid van de beroemde 2,0-liter turbomotor en kiezen ze volledig voor elektrische aandrijving. Dat levert niet alleen meer vermogen op dan ooit, Mercedes-AMG belooft ook een nog scherpere rijervaring.

Afgelopen week trok Mercedes-AMG op het Festival of Speed in Goodwood het doek van de nieuwe CLA 45 4MATIC+. Deze beschikt over drie axiale-flux-elektromotoren: twee op de achteras en één op de vooras. Samen zijn ze goed voor een piekvermogen van 680 pk. Daarmee sprint de sportieve vierdeurs in slechts 2,7 seconden van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt standaard 250 km/h en loopt met het optionele AMG Dynamic Plus Package op tot 270 km/h.



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Lekker veel vermogen op de achterwielen

AMG heeft veel aandacht besteed aan de rijeigenschappen. Dankzij torque vectoring op de achteras kan het vermogen volledig variabel over de achterwielen worden verdeeld, terwijl de voorste elektromotor alleen wordt ingeschakeld wanneer extra tractie of prestaties nodig zijn. Ook krijgt de CLA een adaptief AMG-sportonderstel, actieve achterwielbesturing en een actieve achterspoiler voor extra stabiliteit op hoge snelheid.

Snelladen met 330 kW en 670 km range

Ondanks zijn indrukwekkende prestaties blijft de elektrische AMG verrassend praktisch. De 94 kWh-accu biedt volgens de WLTP-meetmethode een actieradius van meer dan 670 kilometer. Dankzij de 800-voltarchitectuur kan bovendien met maximaal 330 kW worden opgeladen, waardoor de batterij in ongeveer 22 minuten van 10 naar 80 procent gaat.

Elektrische CLA met AMG-gevoel

Mercedes-AMG probeert ook liefhebbers van verbrandingsmotoren tegemoet te komen. De CLA 45 4MATIC+ beschikt over een speciaal ontwikkeld systeem dat schakelmomenten, motorgeluid en zelfs trillingen simuleert. Meer dan 1600 geluidsfragmenten en voelbare feedback in de stoelen moeten de bestuurder een rijbeleving bezorgen die dichter bij een traditionele AMG ligt dan bij een doorsnee elektrische auto.

Geen muurbloempje

Ook het uiterlijk laat weinig twijfel bestaan over de ambities van de nieuwkomer. De CLA 45 4MATIC+ krijgt een AMG-specifieke grille, bredere wielkasten, agressiever bumperwerk, een grote diffuser en standaard 19-inch lichtmetalen wielen. Daarnaast verschijnt de auto niet alleen als vierdeurs coupé, maar ook als praktische Shooting Brake. Een prijs is nog niet bekend, maar zal zeker véél lager liggen dan supercars met vergelijkbare prestaties.