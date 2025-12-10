Review: Mercedes CLA Hybrid lost het grote probleem van de elektrische variant op

Tests

Als het over de nieuwe Mercedes CLA gaat, wordt al snel de EV besproken. Maar naast de indrukwekkende elektrische variant hebben de Duitsers ook nog gewoon een CLA met een benzinemotor. Is de Mercedes CLA Hybrid net zo imposant als zijn elektrische broer?

Wat valt op aan de Mercedes CLA Hybrid?

Met de Mercedes CLA Hybrid is iets geks aan de hand. Hoewel Mercedes in zijn eigen configurator en persbericht spreekt over een mild-hybride aandrijflijn, benadrukken de Duitse technici van het merk dat het toch echt om een full-hybrid gaat, op de locatie in Oostenrijk waar we voor het eerst rijden met de CLA Hybrid.

En dat lijkt te kloppen, want het is mogelijk om volledig elektrisch te rijden met de CLA Hybrid. Dit kan normaal gesproken niet met een mild-hybride aandrijflijn. Er zit wel een maar aan: de CLA Hybrid rijdt alleen volledig elektrisch als je maximaal 22 kW vraagt. Dit is precies het vermogen dat de elektromotor maximaal biedt. Handig voor in het stadsverkeer, en een goede manier om zuinig om te springen met benzine. Precies zoals we gewend zijn van hybrides.

Ook kan de CLA ‘zeilen’, en tijdens het remmen energie terugwinnen met maximaal 25 kW. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat de instapper, de CLA Hybrid 180, genoegen neemt met minder dan 5 liter per 100 kilometer (WLTP).

Zoals gezegd heeft de elektrische CLA al veel media- en publieksaandacht gehad door zijn indrukwekkende EV-specificaties. Mercedes begrijpt echter heel goed dat er nog een grote groep mensen is die (nog) niet zit te wachten op een elektrische auto. Voor hen bieden de Duitsers deze CLA met een benzinemotor in de neus aan.

Het is nog best lastig om aan het exterieur te zien dat je niet met de EV maar met de mild-hybrid te maken hebt. Het belangrijkste verschil zit aan de voorkant: de elektrische versie heeft een gesloten neus met een glad front, terwijl de mild-hybrid een klassieke grille met gaasstructuur heeft. Ook zijn de luchtinlaten bij de benzineversie functioneel en wat groter. Aan de achterkant zijn ze vrijwel identiek.

Wat is goed aan de Mercedes CLA Hybrid?

We voelen de Mercedes CLA stevig aan de tand in een prachtig berggebied in Oostenrijk. Het eerste wat daarbij opvalt, is hoe stil het is aan boord. Ook als de verbrandingsmotor aan het werk is, hoor je ‘m maar beperkt. Ook andere geluiden blijven erg beperkt. Kudos dus voor de isolatie.

Een ander groot pluspunt is het onderstel. Deze is comfortabeler dan we hadden verwacht, zeker wanneer je de auto in de comfort- of ecostand zet. Wanneer je kiest voor de sportstand wordt het geheel wat strakker, maar absoluut niet vervelend hard. We zouden overigens zweren dat we te maken hebben met een auto met adaptieve dempers, omdat het verschil tussen de rijprogramma's duidelijk merkbaar is en oneffenheden wel erg soepel worden verwerkt door de auto. Mercedes-technici bevestigen echter dat de CLA Hybrid ‘gewoon’ op stalen veren staat. Erg indrukwekkend hoe ze met die beperkte middelen de vering zo prettig hebben kunnen maken.

Hetzelfde geldt voor het stuurgevoel. Het biedt genoeg gevoel, maar is ook niet overdreven sportief. Het is uiteraard glad op de besneeuwde wegen in Hochgurgl, maar grip is geen enkel probleem door de vierwielaangedreven CLA’s waarmee we op pad zijn. Het gaat trouwens niet om permanente vierwielaandrijving, dit zou ten koste gaan van de efficiëntie. De CLA Hybrid is in de basis een voorwielaandrijver (anders dan de EV, die standaard achterwielaangedreven is), maar kan door slimme techniek aan boord bepalen waar het vermogen naartoe moet worden gestuurd voor optimale grip. Overall zorgen al deze elementen bij elkaar ervoor dat de CLA Hybrid een erg prettige auto is om mee te rijden.

En dan nog een groot voordeel dat de CLA Hybrid heeft ten opzichte van de elektrische variant: de beenruimte achterin. In de EV kregen we het achterin niet voor elkaar om lekker te zitten. Door het accupakket zaten we met opgetrokken knieën in een relatief ongemakkelijke positie, waardoor onze bovenbenen weinig steun kregen. In de Hybrid zit het batterijpakket je niet in de weg. Achterin zitten we prima en zouden we zonder moeite een lange reis kunnen maken. Al moet je vanwege de beperkte hoofdruimte ook geen twee meter lang zijn.

Wat kan beter aan de Mercedes CLA Hybrid?

Het eerdergenoemde verbruik van minder dan 5 liter per 100 km geldt in het meest ideale geval voor de Hybrid 180, maar is niet realistisch voor de 220 4Matic waarmee we onderweg zijn. In het berggebied lezen we 9,1 liter per 100 km af, over de hele rit geeft onze testauto een verbruik aan van 7,2 liter per 100 km.

Natuurlijk heeft dit te maken met het berggebied – in Nederland zal de CLA zuiniger zijn. Wat ook niet meehelpt, is dat het nog knap lastig is om echt elektrisch te rijden met de CLA. Aan het maximale elektrische vermogen van 22 kW (30 pk) zit je al erg snel, waarna de verbrandingsmotor algauw toeren gaat maken. Ook op momenten waarop we het gaspedaal niet of heel licht aanraken, en we dus verwachten elektrisch te kunnen rijden, zien we op de toerenteller dat de benzinemotor nog altijd aan het werk is. Het is dus een uitdaging om de CLA Hybrid in de elektrische modus te krijgen en vooral daar te houden.

Ook merken we dat de acceleratie vanuit de elektrische stand niet altijd even soepel verloopt. Wanneer we halsoverkop vermogen nodig hebben en het gaspedaal intrappen, lijkt het alsof de CLA even moet ‘nadenken’, alvorens de verbrandingsmotor aanspringt en we daadwerkelijk vooruit worden gestuwd. Ook dit euvel speelt meer in het bergachtige gebied waarin we rijden; we verwachten dat dit veel minder een probleem zal zijn in het vlakke Nederland.

Dan naar het interieur. Veel fysieke knoppen zijn daar niet te vinden. De meeste functies vind je in het enorme scherm, en op het stuur zijn enkele touchsliders geplaatst onder de fysieke draaiknoppen. Verder bestaat het dashboard uit een grote digitale muur van schermen: het digitale instrumentarium van 10,25 inch, het multimediascherm van 14 inch en het optionele passenger screen van eveneens 14 inch. Onze smaak is het zeker niet, maar dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Als je wel fan bent van de digitalisering van autointerieurs, ben je in de nieuwe CLA helemaal in je element. Zeker omdat de schermen razendsnel werken en intuïtief te gebruiken zijn.

Wat is de prijs van de Mercedes CLA Hybrid?

De nieuwe Mercedes-Benz CLA Hybrid is er in vier varianten, met prijzen die beginnen bij 47.580 euro. De CLA 180 Hybrid is de instapper, maar heeft een nette basisuitrusting. Zaken als een panoramadak, stoelverwarming, automatische airco, kunstleren bekleding en een groot MBUX-scherm zijn standaard aanwezig. De CLA 200 Hybrid, die minimaal 49.395 euro kost, heeft wat meer vermogen (163 in plaats van 136 pk) en is optioneel leverbaar met het Luxury-pakket. Dat voegt onder meer sfeerverlichting, draadloos laden en 18-inch wielen toe.

Wie liever vierwielaandrijving heeft, komt uit bij de CLA 200 4MATIC Hybrid. Die kost 53.199 euro en is te combineren met de sportieve AMG Line, compleet met sportstoelen en een sportstuur. Boven aan het gamma staat de CLA 220 4MATIC Hybrid met 190 pk, vanaf 56.397 euro. Die is te krijgen met de AMG Line Plus, waarbij de CLA wat dikker oogt dankzij 19-inch wielen, zwarte accenten en rode gordels.

Prijzen Mercedes CLA Hybrid

Uitvoering Vermogen Aandrijving Vanafprijs (NL) CLA 180 Hybrid 136 pk Voorwielaandrijving €47.580 CLA 200 Hybrid 163 pk Voorwielaandrijving €49.395 CLA 200 4MATIC Hybrid 163 pk Vierwielaandrijving €53.199 CLA 220 4MATIC Hybrid 190 pk Vierwielaandrijving €56.397

Wat vind ikzelf van de Mercedes CLA Hybrid?

Ik vind de Mercedes CLA een geslaagd design, en daarbovenop een erg prettige auto om mee te rijden. Het onderstel biedt een perfecte balans tussen comfort en sportiviteit, en dat 'gewoon' met stalen veren. De muur van schermen als dashboard is absoluut mijn smaak niet, maar het werkt in principe prima en is daarom niet echt aan te merken als nadeel.

Persoonlijk zou ik wachten op de Shooting Brake. Die is niet alleen praktischer, maar in mijn ogen ook nét iets mooier. Hou je echter meer van de coupé/sedanvorm, en ben je op zoek naar een prettig rijdende auto zonder stekker, is de Mercedes CLA Hybrid een kandidaat voor je shortlist. Mocht je overstag gaan, kies dan voor het fraaie patagonia red (zie de foto's), clear blue metallic of aqua mint uni. Het Nederlandse wagenpark kan wel wat kleur gebruiken.