Elektrische Mercedes CLA verrast: snelladen gaat sneller dan verwacht

Nieuws

In de brochure van de elektrische Mercedes CLA staat een indrukwekkende laadsnelheid van 320 kW, maar wij zien heel andere getallen wanneer we het snelladen testen in de praktijk.

Snelladen met de CLA gaat ongelooflijk snel, dankzij het boordnet van 800 volt. In de brochure staat een indrukwekkende laadsnelheid van 320 kW, maar in de praktijk ligt de piek zelfs nog iets hoger. Als de batterij leeg en warm genoeg is - in ons geval 4 procent en 19 graden - springt het metertje in de auto dat de laadsnelheid voorspelt zelfs naar 350 kW! Zou de CLA echt 350 kW halen?

Snelladen met Mercedes CLA getest

Om dat te testen, pluggen we in bij de 350 kW-laders van Ionity. Daar tikken we heel even de 340 kW aan – evengoed meer dan belooft. En bij auto’s gebeurt het maar zelden dat de praktijk rooskleuriger is dan de theorie.

Tip De nieuwe SEAT Ibiza Maak kennis met de nieuwe Ibiza, met een nog scherper design en fris interieur. Private Lease 'm nu al vanaf slechts € 299 p/m Ontdek 'm nu

Om te laten zien hoe snel 340 kW is, vermelden we hieronder de maximale laadsnelheden van andere indrukwekkende EV’s. Wij gingen in 21 minuten van 10 tot 80 procent - één minuut sneller dan in de folder staat. Voor de CLA 250+ met 85 kWh vermeldt Mercedes zelf namelijk een DC-laadtijd van 22 minuten!

Zo verloopt snelladen met de Mercedes CLA