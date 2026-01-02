De Mercedes CLA pakte me bij de lurven en liet niet meer los

Nieuws

In 2025 werd ik positief verrast door de EV-kwaliteiten van de Mercedes CLA. Vroeger kreeg de S-klasse alle primeurs en waren de goedkopere modellen later aan de beurt, maar de CLA draait alles om.

Afgelopen jaar ben ik tientallen keren de A73 opgedraaid om de actieradius van een nieuwe elektrische auto te testen. We rijden altijd hetzelfde rondje van precies 100 kilometer om het stroomverbruik te bepalen op 100 en 130 km/h. De verbruikscijfers van de nieuwe Mercedes CLA waren opvallend laag. Verdacht laag. Schokkend laag.

Bereik van 624 echte kilometers

De CLA is zo gestroomlijnd en zo efficiënt dat het gemiddelde verbruik uitkomt op 13,7 kWh/100 km. Met een temperatuur van 13,5 graden, droog weer en weinig wind zijn de omstandigheden prima, maar niet geweldig. Dit was dus geen eco-run. De auto staat gewoon in de comfortstand en de boterham met kaas tijdens de lunch was gewoon besmeerd met zware roomboter. Zou je met een volle batterij van 85,5 kWh van huis vertrekken, dan kan de CLA dit maar liefst 624 kilometer lang volhouden. Dat begint erop te lijken!

300 kilometer in 10 minuten

Als het tijd wordt om de batterij weer te vullen, geeft de CLA opnieuw hoop voor de toekomst. In de brochure staat een indrukwekkende laadsnelheid van 320 kW en wij tikken zelfs 340 kW aan. Van 10 tot 80 procent in 21 minuten is een knappe prestatie, maar 10 minuten is al genoeg om de batterij op 53 procent te krijgen. Dat is 300 kilometer rijbereik erbij in de tijd die het kost om een bakkie te doen en een plasje te plegen.

Actieradiusrecord op 130 km/h

De comfortabele CLA moedigt aan om door te rijden. Geinig dat de powermeter in het instrumentarium op 130 km/h uitslaat tot amper 12 procent. Het kost de elektrische aandrijflijn met één elektromotor op de achteras blijkbaar weinig moeite. Dat zie je terug aan het lage stroomverbruik: 19,7 kWh/100 km. Dit is voor ons de eerste keer dat een EV op deze snelheid onder de magische grens van 20 kWh per 100 kilometer duikt.

Het resultaat is een actieradiusrecord: 434 kilometer op 130 km/h. Niet eerder werd de grens van 400 kilometer doorbroken op deze snelheid.

Conclusie

Door met cijfers te strooien, hoop ik dat je snapt hoe geweldig de EV-techniek van de nieuwe CLA is. Het feit dat nota bene de voor Mercedes-begrippen betaalbare CLA zulke hoge ogen gooit, is bijzonder. Normaliter gaat alle eer naar de Mercedes S-klasse.

Toch ‘leeft’ de auto niet zo onder onze websitebezoekers. Berichten over de CLA worden aardig gelezen, maar niet denderend. De animo voor onze actieradiustest van de Kia PV5 Passenger – een futuristisch busje voor gezinnen - was groter dan dat voor de meest vooruitstrevende EV van 2025.

