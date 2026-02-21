TEST: Mercedes CLA Hybrid is niet zo geprezen als EV, maar doet één ding beduidend beter

Tests

Als het over de nieuwe Mercedes CLA gaat, wordt al snel de EV besproken. Maar naast de indrukwekkende elektrische variant is er ook gewoon een CLA met een benzinemotor. Is die CLA Hybrid net zo imposant als zijn elektrische broer?

Met de CLA Hybrid is iets geks aan de hand. Hoewel Mercedes in zijn eigen configurator en persbericht spreekt over een mild hybride-aandrijflijn, benadrukken de technici van het merk dat het om een full hybrid gaat.

Is de CLA een full hybrid?

En dat lijkt te kloppen, want wanneer we de auto in de buurt van het Oostenrijkse Innsbruck aan de tand voelen, blijkt het mogelijk om volledig elektrisch te rijden. Dit kan normaal gesproken niet met een mild hybrid. Er zit wel een maar aan: de CLA Hybrid rijdt alleen volledig elektrisch als je maximaal 22 kW vraagt. Dit is precies het vermogen dat de elektromotor maximaal biedt. Handig voor in het stadsverkeer, en een goede manier om zuinig om te springen met benzine. Precies zoals de bedoeling is bij hybrides.

Ook kan de CLA ‘zeilen’, en tijdens het remmen energie terugwinnen met maximaal 25 kW. Alles bij elkaar zorgt dit ervoor dat de instapper, de CLA Hybrid 180, genoegen neemt met minder dan 5 liter per 100 kilometer (WLTP).

Zoals gezegd heeft de elektrische CLA al veel media- en publieksaandacht gehad door zijn indrukwekkende EV-specificaties. Mercedes begrijpt echter heel goed dat er nog veel mensen zijn die (nog) niet zitten te wachten op een elektrische auto. Voor hen bieden de fabrikant deze CLA met een benzinemotor in de neus aan.

Groot voordeel ten opzichte van de EV

We voelen de Mercedes CLA stevig aan de tand in een prachtig Alpengebied. Het eerste wat daarbij opvalt, is hoe stil het is aan boord. Ook als de verbrandingsmotor aan het werk is, hoor je 'm nauwelijks. Andere geluiden blijven eveneens ver op de achtergrond. Kudos dus voor de isolatie.

Een ander groot pluspunt is het onderstel. Dat is nog comfortabeler dan we hadden verwacht, zeker wanneer je de auto in de comfort- of ecostand zet. Wanneer je kiest voor de sportstand, wordt het geheel wat strakker, maar absoluut niet vervelend hard.

De besturing weet eveneens te overtuigen. Die biedt genoeg gevoel, maar is ook niet overdreven sportief. Het is uiteraard glad op de besneeuwde wegen in Hochgurgl, maar grip is geen enkel probleem door de vierwielaangedreven CLA’s waarmee we op pad zijn. Het gaat trouwens niet om permanente vierwielaandrijving, dit zou ten koste gaan van de efficiëntie. De CLA Hybrid is in de basis een voorwielaandrijver (anders dan de EV, die standaard achterwielaangedreven is), maar kan door slimme techniek aan boord bepalen waar het vermogen naartoe moet worden gestuurd voor optimale grip. Al met al zorgt het ervoor dat de CLA Hybrid een erg prettige auto is.

En dan nog een groot voordeel van de CLA Hybrid ten opzichte van de elektrische variant: de zitpositie achterin. In de EV kregen we het achterin niet voor elkaar om lekker te zitten, maar nu hebben we daar geen last van. Dat komt omdat de vloer in de Hybrid lager is, doordat er geen batterijpakket in de weg ligt.

Elektrisch rijden is moeilijk

Het eerdergenoemde verbruik van minder dan 5 liter per 100 km geldt in het meest ideale geval voor de Hybrid 180, maar is niet realistisch voor de 220 4Matic waarmee we onderweg zijn. In het berggebied lezen we 9,1 liter per 100 km af, over de hele rit geeft onze testauto een verbruik aan van 7,2 liter per 100 km.

Natuurlijk heeft dit te maken met de omstandigheden – in Nederland zal de CLA zuiniger zijn. Wat ook niet meehelpt, is dat het nog knap lastig is om echt elektrisch te rijden met de CLA. Aan het maximale elektrische vermogen van 22 kW (30 pk) zit je al erg snel, zodat de verbrandingsmotor algauw in werking treedt. Ook als we het gaspedaal niet of slechts heel licht aanraken, en we dus verwachten elektrisch te kunnen rijden, zien we aan de toerenteller dat de benzinemotor aan het werk is.

Schermenzee

Dan naar het interieur. Veel fysieke knoppen zijn daar niet te vinden. De meeste functies vind je op het enorme scherm, en op het stuur zijn enkele sliders geplaatst onder de fysieke draaiknoppen. Verder bestaat het dashboard uit een grote digitale muur van schermen: het digitale instrumentarium van 10,25 inch, het multimediascherm van 14 inch en het optionele bijrijdersdisplay van eveneens 14 inch. Onze smaak is het zeker niet. Als je wel fan bent van de digitalisering van auto-interieurs, ben je in de nieuwe CLA helemaal in je element. Zeker omdat de schermen razendsnel werken en intuïtief te gebruiken zijn.

Hoeveel kost zo'n CLA Hybrid?

De nieuwe Mercedes-Benz CLA Hybrid is er in vier varianten, met prijzen die beginnen bij 47.580 euro. De CLA 180 Hybrid is de instapper, en heeft een nette basisuitrusting. Zaken als een panoramadak, stoelverwarming, automatische airco, kunstleren bekleding en een groot MBUX-scherm zijn standaard aanwezig. De CLA 200 Hybrid, die minimaal 49.395 euro kost, heeft wat meer vermogen (163 in plaats van 136 pk) en is optioneel leverbaar met het Luxury-pakket. Dat voegt onder meer sfeerverlichting, een draadloze telefoonlader en 18-inch wielen toe.

Wie liever vierwielaandrijving heeft, komt uit bij de CLA 200 4MATIC Hybrid. Die kost 53.199 euro en is te combineren met de sportieve AMG Line, compleet met sportstoelen en een sportstuur. Boven aan het gamma staat de CLA 220 4MATIC Hybrid met 190 pk, vanaf 56.397 euro. Die is te krijgen met de AMG Line Plus, waarbij de CLA wat dikker oogt dankzij 19-inch wielen, zwarte accenten en rode gordels.

Conclusie

De Mercedes CLA heeft een geslaagd design en is een erg prettige auto om mee te rijden. Het onderstel biedt een perfecte balans tussen comfort en sportiviteit, en dat 'gewoon' met stalen veren. De muur van schermen als dashboard is mijn smaak niet, maar het werkt prima. Persoonlijk zou ik wachten op de Shooting Brake. Die is niet alleen praktischer, maar in mijn ogen ook nét iets mooier.