3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Mercedes CLA

De nieuwe Mercedes CLA draait alles om, met het nieuwste van het nieuwste op EV-gebied. Vroeger kreeg de peperdure S-klasse alle primeurs …

Dat de actieradius van de Mercedes CLA indrukwekkend is, weten we al. En ook het snelladen met de CLA hebben we al uitgebreid in kaart gebracht. Maar als potentiële koper wil je natuurlijk het naadje van de kous weten. Zodoende zetten we hieronder uiteenlopende plus- en minpunten op een rij.

3 voordelen van de Mercedes CLA

Pluspunt 1: Weg met piepjes

Na het instappen snoer je eenvoudig alle piepjes de mond: tik op het autootje en druk de luidruchtigste druktemakers uit.

Pluspunt 2: Veel EV-informatie

Jij hoeft hier niets mee te doen, maar EV-nerds lezen maar wat graag de batterijtemperatuur en de verwachte laadsnelheid af.

Pluspunt 3: Snel en goedkoop snelladen

CLA-rijders met een Mercedes-laadabonnement laden bij Ionity voor de snelheid (350 kW) en de tarieven (0,44 of 0,49 euro/kWh).

3 nadelen van de Mercedes CLA

Minpunt 1: Amper fysieke knoppen

Mercedes is een beetje doorgeslagen met zijn passie voor beeldschermen; het interieur van de CLA bevat amper fysieke knoppen.

Minpunt 2: Onhandige rear-knop

De zijruiten bedien je nog wel met een fysieke schakelaar, maar dat gebeurt in combinatie met een Volkswagen-achtige rear-knop.

Minpunt 3: Piep zei de muis

Als je het rempedaal gebruikt om rustig tot stilstand te komen, hoor je een schattig piepgeluid. Alsof je over de staart van een muis rijdt.

En verder: remenergie terugwinnen

De CLA mag dan geen flippers achter het stuur hebben, je kunt toch instellen hoe krachtig hij afremt op de motor. Dat doe je door de keuzehendel van de automaat van je af te duwen of naar je toe te trekken. Maar toen we dit eenmaal door hadden, besloten we het snel weer te vergeten. In de normaal­stand is de regenererende werking namelijk precies goed - niet te krachtig maar ook niet te lafjes. Alleen komt de auto dan niet volledig tot stilstand, daarvoor moet je een krachtigere stand kiezen.