3 voordelen en 3 nadelen van de elektrische Mercedes CLA
De nieuwe Mercedes CLA draait alles om, met het nieuwste van het nieuwste op EV-gebied. Vroeger kreeg de peperdure S-klasse alle primeurs …
Dat de actieradius van de Mercedes CLA indrukwekkend is, weten we al. En ook het snelladen met de CLA hebben we al uitgebreid in kaart gebracht. Maar als potentiële koper wil je natuurlijk het naadje van de kous weten. Zodoende zetten we hieronder uiteenlopende plus- en minpunten op een rij.
3 voordelen van de Mercedes CLA
Pluspunt 1: Weg met piepjes
Na het instappen snoer je eenvoudig alle piepjes de mond: tik op het autootje en druk de luidruchtigste druktemakers uit.
Pluspunt 2: Veel EV-informatie
Jij hoeft hier niets mee te doen, maar EV-nerds lezen maar wat graag de batterijtemperatuur en de verwachte laadsnelheid af.
Pluspunt 3: Snel en goedkoop snelladen
CLA-rijders met een Mercedes-laadabonnement laden bij Ionity voor de snelheid (350 kW) en de tarieven (0,44 of 0,49 euro/kWh).
3 nadelen van de Mercedes CLA
Minpunt 1: Amper fysieke knoppen
Mercedes is een beetje doorgeslagen met zijn passie voor beeldschermen; het interieur van de CLA bevat amper fysieke knoppen.
Minpunt 2: Onhandige rear-knop
De zijruiten bedien je nog wel met een fysieke schakelaar, maar dat gebeurt in combinatie met een Volkswagen-achtige rear-knop.
Minpunt 3: Piep zei de muis
Als je het rempedaal gebruikt om rustig tot stilstand te komen, hoor je een schattig piepgeluid. Alsof je over de staart van een muis rijdt.
En verder: remenergie terugwinnen
De CLA mag dan geen flippers achter het stuur hebben, je kunt toch instellen hoe krachtig hij afremt op de motor. Dat doe je door de keuzehendel van de automaat van je af te duwen of naar je toe te trekken. Maar toen we dit eenmaal door hadden, besloten we het snel weer te vergeten. In de normaalstand is de regenererende werking namelijk precies goed - niet te krachtig maar ook niet te lafjes. Alleen komt de auto dan niet volledig tot stilstand, daarvoor moet je een krachtigere stand kiezen.
