Mercedes CLA (2025): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

773 kilometer is de officiële actieradius van de elektrische Mercedes CLA Launch Edition. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De CLA is zo gestroomlijnd en zo efficiënt dat Mercedes een officieel rijbereik van 773 kilometer durft af te geven. Om dat te halen, moet de twee ton wegende sedan net zo zuinig rijden als de nieuwe Renault Twingo - een elektrisch stadsautootje van 1200 kilo …

Mercedes CLA: actieradius bij 100 km/h

Een veel realistischer rijbereik is 624 kilometer. Want als wij onze vaste testroute over de snelweg afleggen op 100 km/h, komt het gemiddelde verbruik uit op 13,7 kWh/100 km. En met een volle batterij van 85,5 kWh tot zijn beschikking, kan de CLA dit maar liefst 624 kilometer lang volhouden.

Goed om te weten: we testen de CLA in november, maar de weersomstandigheden vallen mee. Overdag is het 13,5 graden, droog en bijna windstil. Wanneer we de test herhalen op een echte herfstdag (6 graden, wind, nat wegdek) klokken we 15,2 kWh/100 km, wat neerkomt op een actieradius van 562 kilometer.

Mercedes CLA: actieradius bij 130 km/h

We hebben het stroomverbruik ook gemeten bij 130 km/h, want de comfortabele CLA moedigt aan om door te rijden. Geinig dat de power-meter in het instrumentarium op deze snelheid uitslaat tot amper 12 procent. Het kost de elektrische aandrijflijn met één elektromotor op de achteras blijkbaar weinig moeite.

Dat zie je terug aan het lage stroomverbruik: 19,7 kWh/100 km. Dit is de eerste keer dat een EV op deze snelheid onder de magische grens van 20 kWh per 100 kilometer duikt. Het resultaat is een actieradiusrecord: 434 kilometer bij 130 km/h.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 773 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 624 km - 81%

Actieradius 130 km/h - 434 km - 56%

Conclusie

Het is Mercedes gelukt om van de CLA een opvallend zuinige EV te maken. In combinatie met een forse batterij van 85,5 kWh zorgt dat voor een groot rijbereik, maar wees gewaarschuwd: verheug je liever op 'ruim 600 kilometer' en staar je niet blind op 'bijna 800 kilometer'.