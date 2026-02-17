Test: Mercedes CLA is subliem, maar laat zich toch door Polestar verrassen

Tests

De Mercedes CLA heeft grensverleggende prestaties: 320 kW aan de snellader, 792 kilometer op een volle accu en een gemiddeld stroomverbruik van slechts 12,2 kWh/100 km (CLA 250+). Maar hoe sportief is hij en wat is de prijs van al dat moois?

In zijn standaard AMG-outfit schept de gedrongen, coupé-achtige Mercedes CLA sportieve verwachtingen. Op het testcircuit laat de auto zich echter vooral van zijn zachte kant zien. De besturing is licht, en blinkt niet uit in communicatieve vaardigheden. Hoge bochtsnelheden gaan gepaard met overhellen, en ook accelereren en sterk afremmen worden vertaald in nadrukkelijke bewegingen van de carrosserie.

Wanneer de Mercedes in de bocht zijn limieten nadert, begint hij veilig over zijn voorwielen naar buiten te schuiven. In dat geval stuurt de elektronica meer aandrijfkrachten richting achterwielen. Dat zou meer dynamiek moeten opleveren, maar daar hebben wij weinig van gemerkt. De Mercedes treedt een noodstop met bravoure tegemoet: van alle vier de testauto's heeft hij de kortste remweg.

Achterkant Volkswagen breekt uit

In de Volkswagen ID.7 valt op, dat de progressieve besturing er daadwerkelijk zorgt voor meer nauwkeurigheid en meer gevoel. Hinderlijke carrosseriebewegingen blijven uit. Met uitgeschakeld ESC reageert de auto echter sterk op lastwissels, maar dat is gelet op de hoge asbelasting van 1169 kilo achter ook weer niet zo gek. Wanneer je in de bocht het rechterpedaal intrapt, breekt de achterkant uit. Dat vraagt niet alleen om een kundige, maar ook om een wakkere correctie.

De BYD vraagt bij hoge bochtsnelheden minder inspanning. Als je de grenzen opzoekt, wil ook de Seal weleens gaan kwispelen, maar de overstuurreactie is gemakkelijk op te vangen. Daarbij loop je alleen wel op tegen de trage reactie waaraan de stuurbekrachtiging zich schuldig maakt. Wanneer je vanuit de middenstand naar links of rechts instuurt, voel je nauwelijks enige weerstand. Verder insturen betekent wel iets meer gewicht, maar het synthetische gevoel wordt nooit een kristalheldere feedback.

Verrassend: Polestar 2 is meest sportief

De Polestar 2 is op het testcircuit in zijn element. Hoewel de auto inmiddels alweer vijf jaar in productie is, noteert hij met zijn optionele Performance-pakket de snelste tijden en hoogste snelheden. Storende carrosseriebewegingen worden door de Öhlins-schokdempers meesterlijk geëlimineerd. Daardoor behouden de aangedreven voor- en achterwielen ook onder moeilijke omstandigheden hun tractie. Resultaat: hoge bochtsnelheden en een nagenoeg neutrale wegligging. Een ander onderdeel van het Performance-pakket zijn de Brembo-remmen. Die laten zich uitstekend doseren en blijven ook na meerdere noodstops standvastig presteren. De remweg is echter iets langer dan die van de Mercedes.

BYD Seal heeft laagste prijs en zes jaar garantie

Voor de laagste basisprijs (53.690 euro) biedt de BYD Seal Excellence AWD een bijzonder complete standaarduitrusting. Van leren bekleding tot de 19-inch wielen en van stoelventilatie tot het high-end soundsysteem van Dynaudio, alles is standaard. Je hoeft dus alleen maar je hoofd te breken op de samenstelling van lak- en interieurkleur. Nog een plusje voor de BYD in deze test: zes jaar fabrieksgarantie op de techniek.

Duitse auto's zijn duurder

De Mercedes CLA 350 4Matic (vanaf 65.170 euro) opereert in de hier geteste uitvoering op hetzelfde prijsniveau als de GTX-variant van de Volkswagen ID.7 (63.990 euro zonder opties). De Polestar 2 Long Range Dual Motor (vanaf 55.200 euro) zit zelfs met het 6500 euro kostende Performance-pakket tussen beide Duitse EV's en de Chinese BYD in. Polestar biedt echter dusdanig karige garantievoorwaarden, dat de 'Twee' op dit afsluitende testonderdeel tóch de duurdere Mercedes voor zich moet dulden, en terugvalt naar plaats drie.



De volledige test, inclusief alle meetgegevens en natuurlijk de onthulling van de testwinnaar, lees je in Auto Review 2/2026.