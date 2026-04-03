Waarom de populairste EV van Duitsland hier ineens 5000 euro goedkoper is

In Duitsland is niet de kleinste elektrische Volkswagen het populairst, maar de op één na grootste: de ID.7. Het merk wil nu ook meer Nederlandse klanten in de ID.7 lokken. Daarom gaat het mes in de prijs.

De elektrische zakenauto krijgt een nieuwe instapversie met een fors lagere prijs. Voor goedkoopste ID.7 betaal je nu 43.990 euro, oftewel 5000 euro minder dan voorheen. Daarvoor lever je wel iets in, tegelijkertijd is de Volkswagen ID.7 op diverse punten verbeterd.



Actieradius basis-ID.7

De nieuwe basisversie krijgt een 59kWh-accu en een elektromotor met 204 pk. Daarmee komt de actieradius uit op maximaal 474 kilometer. Voor veel klanten zal dat meer dan voldoende zijn.



Daarboven blijven de bekende varianten leverbaar. De versie met 77kWh-accu en 286 pk haalt tot 599 kilometer, terwijl de ID.7 met de grootste accu (86 kWh) zelfs tot 703 kilometer komt. Voor wie vooral meer power wil, is er de GTX met 340 pk.

Fysieke knoppen zijn terug

Dat Volkswagen na alle kritiek op de sliders en touchknoppen weer terug wil naar meer fysieke knoppen, was al bekend. Bij de vernieuwde ID.7 blijven de sliders nog even, maar de touchknoppen op het stuur maken plaats voor echte exemplaren.

Daarnaast krijgt de verse ID.7 een nieuwe versie van het hulpsysteem Travel Assist, met verkeerslichtdetectie en one pedal driving. Wie regelmatig naar het bos gaat om daar koffie te zetten of te frituren, is blij met vehicle-to-load. Daarmee koppel je je espressoapparaat of airfryer gewoon aan de stroomvoorziening van de auto.

Mensen die hun hele leven via hun smartphone regelen, zijn op hun beurt door het dolle heen over de digitale sleutel waarover de ID.7 vanaf nu beschikt.

Opdat ook digibeten vlot doorhebben hoe het infotainmentsysteem werkt, belooft Volkswagen een meer intuïtieve bediening, bovendien zou de software sneller moeten werken.

Uitrusting basisversie Volkswagen ID.7

Fikse prijsverlaging of niet, gelukkig hoef je bij de basisversie van de Volkswagen ID.7 niet bij te betalen voor een rechter buitenspiegel of achterruitverwarming. Sterker nog, bij de tot Limited Edition gedoopte instapper zijn 19-inch lichtmetaal, stoelverwarming, automatische klimaatregeling, adaptieve cruisecontrol, keyless entry en een head-up display gewoon standaard aanwezig.

De duurdere Plus-uitvoering voegt daar zaken aan toe als matrix-ledverlichting, navigatie, een 360-gradencamera en elektrisch verstelbare comfortstoelen. Volkswagen verwacht dat dit de populairste versie wordt.

Prijs Volkswagen ID.7

Net als voorheen is de Volkswagen ID.7 ook leverbaar als Tourer (stationwagon). Daarvoor geldt een bescheiden meerprijs van 1000 euro. De vernieuwde Volkswagen ID.7 is per direct te bestellen. Zie hieronder het prijsoverzicht:

Volkswagen ID.7 Limited Edition Limited Edition Plus GTX Limited Edition 59 kWh 150kW/204pk € 43.990 € 48.990 - 77 kWh 210kW/286pk € 48.990 € 53.990 - 86 kWh 210kW/286pk - € 56.990 - 86 kWh 250kW/340pk - - € 63.990

Of de verlaagde prijs voldoende is om de Chinese concurrentie op afstand te houden, valt nog te bezien, maar het is in elk geval een dappere poging.