Nederlandse autoverkopen: 3 populaire merken incasseren de hardste klappen

In het eerste kwartaal van 2026 werden 10.000 nieuwe auto’s mínder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Delke automerken voelen de pijn het hardst.

Er zijn 81.480 nieuwe auto’s geregistreerd in de eerste drie maanden van 2026. In 2025 waren dat er nog 91.383. De daling van bijna 10.000 auto's komt niet als een verrassing: hij volgt op de sterke eindsprint van 2025. Die piek werd aangejaagd door de voorgenomen fiscale wijzigingen. De bijtelling voor elektrische auto’s zou omhoog gaan naar 22 procent, maar dat werd op het laatste moment aangepast naar 18 procent. Veel nieuwe auto’s waren toen al besteld en geregistreerd. Toen 31 december de orderboeken sloten, zag de verkoop-top 3 er als volgt uit: Skoda Elroq, Kia EV3 en Tesla Model Y.

Kia incasseert de hardste klap

In januari, februari en maart is de animo voor deze elektrische modellen teruggelopen, maar niet volledig opgedroogd. De Model Y is de populairste EV van het eerste kwartaal, de EV3 staat op de tweede plaats en de Elroq op plek 4. Toch is er een duidelijk verschil te zien met Q1 2025: toen verkocht Kia maar liefst 4000 exemplaren van de Kia EV3, tegenover 1178 exemplaren nu. Daarmee is al meer dan een kwart van de 10.000 ‘missende’ autoverkopen verklaard – de hardste klap van allemaal.

Tegelijkertijd mogen de Zuid-Koreanen niet klagen, want na drie verkoopmaanden is Kia evengoed het meest geregistreerde automerk van ons land. Opvallend: in de merken-top 5 is Skoda het enige merk dat méér auto’s verkocht dan vorige jaar.

Ford en Volvo onderuit

Als je autoverkopers boos door de Ford-showroom ziet stampen, dan komt dat door de tegenvallende cijfers. Bijna 1500 klanten weten hun pand niet langer te vinden en dat staat gelijk aan een derde van de klandizie. Het wegvallen van de Ford Focus is de grootste oorzaak, maar ze lijken ook uitgekeken op de elektrische SUV’s. De Kuga en de Puma blijven de wiebelige kar moedig trekken.

Bij Volvo willen ze de laadkabel vast aan de wilgen hangen, want mede door de afgenomen interesse voor de EX30, daalden de verkopen met een kwart (1200 auto’s minder). Maar het kan nog erger: bij penvriend Polestar ging het aantal registraties zelfs door de helft. Er vallen ook klappen bij de Duitse merken: Audi, BMW en Mercedes verkochten honderden auto’s minder. Bij Volkswagen en Porsche net zo. Ze kijken allemaal jaloers naar de constante verkoopcijfers van landgenoot Opel …

Chinese opkikker

Tegelijkertijd zijn veel Chinese automerken in hun nopjes. De verkopen van BYD zijn verdubbeld tot een respectabel aantal van 1463 auto’s. Bij Lynk & Co staat de teller op 707 exemplaren, wat ook bijna twee keer zoveel is als dezelfde periode in 2025. Leapmotor draait vergelijkbare aantallen, maar komt van veel verder: van 104 auto’s in 2025 naar 657 auto’s in 2026. Een verzesvoudiging! Pfff, stelletje amateurs, denken ze bij Jaecoo. De nieuwkomer schoot in een jaar tijd van 4 naar 904 auto’s – een vertweehonderdzesentwintiging! Dat is een opkikker in plaats van een opdoffer.