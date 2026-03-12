Deze auto’s zijn in Duitsland het populairst, nummer 4 zal je verbazen (maar echt)

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Jaap Peters
Jaap Peters
De kop van dit verhaal riekt naar clickbait, maar de nummer 4 in de Duitse autoverkopen van februari is echt een daverende verrassing. Dus nee, het is geen Volkswagen.

Elke maand kijken we even over de grens bij onze oosterburen. De verkoopcijfers in Duitsland zeggen veel meer over de goede of slechte situatie waarin een automerk verkeert. Hebben ze Duitsland in de pocket, dan zitten de CEO’s van met name Europese autofabrikanten al iets geruster op hun directiestoel.

Het verschil in registraties met Nederland is immens. Bij ons werden in februari 2026 22.380 auto’s geregistreerd, in Duitsland waren het er 211.262. Dat is een lichte stijging van 3,8 procent ten opzichte van 2025.

Fiat Ducato is een bestseller

We houden je niet langer in spanning over de nummer 4 in de Duitse lijst. Want na het erepodium van de Volkswagen Golf, T-Roc en Tiguan zien we op plek 4 … de Fiat Ducato! Hij blijft de Skoda Octavia en Elroq voor. Even waren we verbaasd: valt Duitsland massaal voor een Italiaans busje?

Maar later vonden we een verklaring: de meeste camperfabrikanten (zo’n 65 procent) gebruiken het chassis van een Ducato vaak als basis voor hun campers. Merken als Hymer, Adria en Kraus kloppen bijvoorbeeld bij Fiat aan.

Onze Ducati-vermoedens worden bevestigd door het marktaandeel van campers in de Duitse registraties. Met een plus van 74,5 procent noteerden zij de grootste stijging van alle segmenten. Het aandeel bedroeg liefst 3,9 procent. Volledig elektrische auto’s halen 21,4 procent, met de Skoda Elroq als bestverkochte model.

Top 10 verkopen Duitsland

Volkswagen is in Duitsland onverslaanbaar als populairste merk, met een marktaandeel van 19 procent. Bijna 1 op de 5 geregistreerde auto’s was in februari dus een VW. Dit is de volledige top 10. 

1

Volkswagen Golf

6636

2

Volkswagen T-Roc

4344

3

Volkswagen Tiguan

4334

4

Fiat Ducato

3972

5

Skoda Octavia

3767

6

Skoda Elroq

3406

7

BMW X1

3150

8

Opel Corsa

3144

9

Volkswagen Passat

3106

10

Mini

2949
Door Jaap Peters

Van oudsher concentreert zijn autoliefde zich op groot, comfortabel en Frans, maar rijdt nu naar tevredenheid een youngtimer uit Zuid-Duitsland. Ziet vol bewondering hoe de Koreaanse automerken de wereld op z'n kop zetten en snapt nog steeds niet waarom Formule 1 een sport is. Lees meer »

