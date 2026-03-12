Nederlanders kopen meer Lambo's dan Lancia's

Nieuws

De Nederlandse autoverkopen zitten nog steeds in een dal, maar daar heeft de Toyota Aygo X geen last van. Daarnaast zijn er nog wel een paar uitschieters.

Afgelopen februarimaand lieten de verkoopcijfers volgens RAI/Bovag een dip zien van 19 procent. Er gingen 22.380 nieuwe personenauto’s op kenteken, tegenover 27.627 stuks in februari 2025.

70 procent nieuwe auto's heeft verbrandingsmotor

Over de eerste twee maanden van het jaar gerekend, bedraagt de daling 16,4 procent: 50.336 vs. 60.251 exemplaren.

Daarvan was 30,4 procent elektrisch, wat automatisch betekent dat bijna 70 procent van het nieuwe Nederlandse wagenpark nog een verbrandingsmotor onder de kap heeft. Volgens de officiële cijfers gaat 58,4 procent door voor hybride. Daaronder worden ook alle mild hybrids geschaard, wat voor een vertekend beeld zorgt. Bij dit type aandrijflijn doet de verbrandingsmotor immers het grootste deel van het werk.

Benzineauto’s die het zonder enige vorm van elektrohulp stellen, hebben 9,4 procent van de Nederlandse automarkt in handen.

Top 5 modellen

Op modellenniveau is de Toyota Aygo X de bestseller. Daarmee stootte hij de januarikampioen hardhandig van de troon; de Suzuki Swift kukelde van 727 registraties in januari naar een schamele 190 stuks in februari. Verder valt op dat er in de top 5 niet één elektrische auto staat. Dat is voor een groot deel te wijten aan de verkooppiek van eind 2025, die tot stand was gekomen vanwege de dreiging van veel minder gunstige bijtellingsregels.

Toyota Aygo X (789) Škoda Kodiaq (504) Ford Kuga (463) Kia Picanto (420) Toyota Yaris Cross (412)

Top 5 elektrische auto's

De meest geregistreerde EV van Nederland was in februari gewoon weer een Tesla: de Model Y. Al had de Amerikaan slechts een voorsprong van tien verkoopcontracten op de Kia EV3.

Dat de Renault 5 en de Skoda Elroq hoge noteringen binnensleepten verbaast ons niet, maar dat de inmiddels best oude Volvo EX40 een vijfde plek wist binnen te slepen, mag toch wel verrassend heten.

Tesla Model Y (351) Kia EV3 (341) Renault 5 (295) Škoda Elroq (282) Volvo EX40 (231)

Top 5 automerken

In het licht van de verkoopcijfers van 2025, laat de rangschikking van de merken geen al te grote verrassingen zien.

Kia (2363) Toyota (1854) Volkswagen (1.402) Skoda (1279) Renault (1256)

Duiken we wat dieper de cijfers in, dan is er best het een en ander aan de hand. Want Kia mag dan nog het bestverkochte merk zijn, het heeft een flinke veer gelaten. Ten opzichte van februari vorig jaar (3503 auto's) noteerde het een daling van 1140 stuks.

Volkswagen (-5 stuks) en Toyota (-72), wisten de schade te beperken, terwijl Skoda juist een leuke winst pakte: van 991 naar 1279 registraties.

Ook Ford kreeg het voor de kiezen en ging ten opzichte van vorig jaar terug van 1499 naar 928 auto’s en Hyundai kreeg met een ongeveer even grote teruggang te maken (1066 vs. 1627).

Lamborghini vs. Lancia

Bij nichemerk Alpine kan de blauw-wit-rode vlag wél uit, al blijven de absolute aantallen klein. De sportieve Franse fabrikant ging van 6 naar 20 verkoopcontracten.

En wat dacht je van Lamborghini? Dat een merk waarvan de instapper bijna 280.000 euro kost, in één maand 20 auto’s weet te verkopen, moet haast wel gevierd zijn met een tweede nieuwjaarsborrel.

Bij het eveneens Italiaanse, maar veel bescheidener Lancia was minder reden om de prosecco te ontkurken. Dat merk wist in februari maar 10 auto’s aan de man te brengen. Maar eerlijk is eerlijk; met januari erbij lopen ze vijf auto’s voor op Lamborghini … Bij Maserati gaat het nog beroerder. Dat merk staat nog altijd op 0 registraties.

Fiat lijkt eindelijk de opwaartse lijn te pakken te hebben. Afgelopen februari zette het merk bijna twee keer zoveel auto’s op kenteken als in dezelfde maand van 2025 (246 vs. 125).

Chinese merken

En hoe zit het met de Chinese merken? De Dongfeng Box lijkt een beetje uitgeknokt. Het aandoenlijke elektrische autootje wist in februari slechts 8 mensen te verleiden, tegen 117 in 2025.

Het grote BYD stijgt wel iets, maar de absolute aantallen zijn nog niet om over naar Beijing te schrijven: van 251 naar 319 auto's. Jaecoo ging van 5 naar 273 en Leapmotor van 6 naar 285. Lynk & Co heeft de draad ook weer opgepakt en zag zijn februariverkoop stijgen van 73 naar 189 auto's. MG zit eveneens in de lift omhoog, maar heel hard gaat het nog niet: van 137 naar 210 stuks.

De vraag is hoelang Hongqi en Nio het nog volhouden, want met 0 tot 7 auto's per maand kan de kachel niet branden.