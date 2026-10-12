DS gooit roer om en komt eindelijk met een auto met hitpotentie

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Geen retromodellen, was lange tijd het devies van DS. Maar met de DS F3VER slaat het merk een radicaal nieuwe richting in. De opvolger van de DS 3 knipoogt naar ... Citroën.

Het lijkt wel of de merken van Stellantis eindelijk de smaak te pakken hebben. De ene na de andere mooie, nuttige en leuke conceptcar wordt onthuld op de autobeurs van Parijs, van de langverwachte Citroën 2CV tot een nieuwe interpretatie van de Peugeot RCZ.

Ook DS komt eindelijk met een opzienbarend model met hitpotentie. Met de veelbelovende DS F3VER, een voorproefje van de volgend jaar te verschijnen DS No.3, gooit DS het roer om. Tot nu toe wilde het merk géén retromodellen, maar hoofdontwerper Thierry Métroz kwam daarop terug. Een plan voor een nieuwe elektrische Citroën DS sneuvelde op het laatst, maar de ook DS F3VER grijpt terug naar een succesmodel uit het verleden.

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Thierry Métroz vertelde ons al in januari hoe het zat. "Klanten en dealers smeken om een terugkeer van de Citroën DS3. De nieuwe DS No.3 wordt geen SUV, maar een pure hot hatch met een duidelijke designlink naar de originele Citroën DS3."

Snaarstrak

Nu is de DS F3VER nog niet de definitieve productieauto, maar slechts een studiemodel. Het ontwerpteam van DS heeft niet klakkeloos alles gekopieerd van de eerste Citroën. Die had een vrij druk design, de nieuwe is juist minimalistisch. Dat zie je bij de verlichting aan de voorkant, waarin de koplamp en dagrijverlichting zijn geïntegreerd. Ook zijn de bumpers uit één stuk vervaardigd en zijn afzonderlijke kunststof elementen rond de wielkasten en aan de onderkant van de carrosserie achterwege gelaten.

Het team koos voor strakke oppervlakken en zo min mogelijk zichtbare verbindingen. Eén element doet aan Peugeot denken: vanaf de C-stijl krijgt de carrosserie een andere kleur, net als bij de vorige Peugeot 308 GTi. Die had een rode voorkant en een zwarte achterkant. De DS F3VER is in de kleur cosmic blue uitgevoerd.

Aan de vorm van de achterlichten zie je duidelijke gelijkenissen met de Citroën DS3. De DS F3VER is een driedeurs hatchback, maar waarschijnlijk krijgt de productieversie wel twee achterportieren. Van het interieur zijn geen foto’s vrijgegeven.

Kip met gouden eieren

Op technisch gebied is er nauwelijks iets bekend over de DS F3VER. Wel weten we de afmetingen: een lengte van 4,19 meter, een breedte van 1,84 meter en een hoogte van 1,46 meter. Daarmee is hij langer dan de Citroën DS 3, die 3,95 meter mat.

De DS F3VER is elektrisch, maar DS laat in het midden hoeveel vermogen er onder de fraaie motorkap zit. Ook de nieuwe DS No.3 wordt ongetwijfeld elektrisch, wellicht aangevuld met hybride-aandrijflijnen.

Laten we hopen dat de definitieve DS No.3 niet te veel afwijkt van dit veelbelovende studiemodel. Wie weet wordt het eindelijk de kip met de gouden eieren voor DS. Het merk smacht naar een succesje.