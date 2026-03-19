Nieuwe elektrische SUV van DS doet iets wat zelfs Mercedes niet kan evenaren

De DS 7 hield het acht jaar uit en krijgt nu een opvolger. Die wordt elektrisch en krijgt een giga actieradius, maar komt ook op de markt als mild hybride. Eén aandrijflijn gaat echter aan de nieuwe DS voorbij.

De DS No.7 is de opvolger van de DS 7. Dat is best bijzonder, want daarmee is de DS 7 het eerste DS-model dat een opvolger krijgt. Het oude model loopt al mee sinds eind 2017 en is voor autobegrippen dus hoogbejaard. Sinds de vorig jaar geïntroduceerde DS No.8 zet DS 'no' tussen merk- en typenaam, een knipoog naar het beroemde parfum Chanel no.5.

De DS no.7 is iets in lengte gegroeid en meet nu 4,66 meter. De breedte en hoogte bleven gelijk, maar de wielbasis nam wel toe met 5 cm. DS schept graag op over Frans comfort en wil het zijn achterpassagiers gerieflijker maken.

Het design schurkt duidelijk tegen de grotere No.8 aan. De SUV krijgt een vergelijkbare lichtsignatuur aan de voorkant, met smalle koplampen en verticale led-stroken die ver naar beneden doorlopen in de voorzijde. Ook de grille, met daarin het verlichte DS-embleem, doet sterk denken aan het topmodel. Aan de achterkant zien we die led-stroken ook en staat - jawel - de naam van het merk voluit op de klep geschreven. De grepen van de achterportieren zijn in de C-stijlen weggewerkt.

Later ook retromodellen

De DS No.7 is eerder futuristisch dan retro, maar die designkoers gaat radicaal veranderen. Hoofddesigner Thierry Métroz moest eerder niets hebben van retro, maar daar is-ie op teruggekomen. Retrodesign is geen zwakte, maar een troef tegen de concurrentie uit China zonder beroemde modellen.

Voor de DS no.3 (die in 2027 komt) haalt hij met zijn team bijvoorbeeld inspiratie uit de Citroën DS uit 2009. De nieuwe DS no.3 krijgt ongeveer dezelfde afmetingen. Het wordt dus geen SUV, maar een pure hot hatch met een duidelijke designlink naar de originele Citroën DS3. Een duidelijke breuk met de DS No.7.

Elektrische DS no 7

Niet alleen het uiterlijk, ook het elektrische aanbod komt overeen met dat van de DS No.8. De basisversie heeft voorwielaandrijving, levert 230 pk en beschikt over een accupakket van 73,7 kWh, goed voor een actieradius van 543 kilometer.

Daarboven staat een Long Range-uitvoering met eveneens voorwielaandrijving, maar dan 245 pk en een grotere batterij van 97,2 kWh. Daarmee groeit het bereik naar 740 kilometer. Dat is best indrukwekkend; de nieuwe Mercedes GLC haalt bijvoorbeeld 'maar' 713 kilometer. De krachtigste variant is de AWD Long Range, met vierwielaandrijving, 350 pk en een opgegeven rijbereik van 679 kilometer. Vanuit stilstand sprint deze versie in 5,4 seconden naar 100 km/h.

Snelladen kan met maximaal 160 kW. Standaard is elke uitvoering voorzien van een 11 kW-boordlader; een 22 kW-variant is optioneel. Opvallend is de zogeheten Boost-functie, waarmee tijdelijk extra vermogen vrijkomt: 260 pk voor de basisversie, 280 pk voor de Long Range met voorwielaandrijving en 375 pk voor de vierwielaangedreven topuitvoering.

Niet alleen elektrisch, géén PHEV

DS kiest eieren voor zijn geld, nu de elektrische auto met name in de dure segmenten zware tijden doormaakt, en biedt de No.7 ook aan met een (mild) hybride aandrijflijn. Die uitvoering maakt gebruik van de bekende 1.2-benzinemotor in combinatie met een elektrische hulpmotor, die samen goed zijn voor 145 pk. De elektromotor, met een vermogen van 28 pk, zit geïntegreerd in de zestraps transmissie met dubbele koppeling. DS geeft een verbruik op van 5,4 l/100 km voor deze DS no 7. Verrassend: een plug-in hybride DS no.7 komt er niet.

Het is nog niet duidelijk wanneer de DS No.7 naar de Benelux komt en ook over de prijzen tasten we nog in het duister.