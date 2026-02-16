Dieselmotor gereanimeerd: deze merken gaan weer nieuwe diesels leveren

Nieuws

Stellantis verkoopt te weinig EV's en zet een opvallende stap terug. Het concern herintroduceert in Europa dieselmotoren voor minstens zeven modellen, variërend van personenbusjes tot de Opel Astra en de Peugeot 308.

Dat blijkt uit een verklaring van dealernetwerken en het concern aan persbureau Reuters. Eind 2025 begon Stellantis al om dieselvarianten terug te brengen in het gamma. Een koerswijziging die niet eerder naar buiten werd gebracht.

Diesel van 50 naar 7,7 procent marktaandeel

Dieselgate, EV’s en hybrides hebben allemaal hun weerslag gehad op de populariteit van dieselauto’s. Hadden ze in 2020 nog ongeveer de helft van Europese personenautomarkt in handen, in 2025 was het marktaandeel teruggelopen tot slechts 7,7 procent. In Nederland is dat zelfs een marginale 1,3 procent.

Stellantis was dan ook van plan om de productie van dieselmotoren in het Franse Douvrin in november 2025 stop te zetten, maar dat besluit is nu dus teruggedraaid.

EV-doelen niet gehaald

Die draai kunnen we op het conto schrijven van de nieuwe CEO, Antonio Filosa. Filosa is niet zo van de groene vergezichten, maar meer een no-nonsense-manager die gewoon geld wil verdienen.

Onlangs kondigde Stellantis nog 22,2 miljard euro aan afschrijvingen en kostenposten aan in verband met het terugschroeven van zijn EV-ambities.

Daarom is de ambitie om vanaf 2030 in Europa alleen nog maar EV’s te verkopen, bij het grofvuil gezet. Naast de achterblijvende vraag naar volledig elektrische auto’s speelt de versoepeling van Europese emissiedoelen een rol. Op grond daarvan verwacht Stellantis dat de vraag naar diesels weer gaat toenemen.

Aan Reuters bevestigt het concern de koerswijziging: "Als een reactie op aanhoudende vraag van klanten hebben we besloten dieselmotoren in ons productportfolio te behouden en in sommige gevallen ons motorenaanbod uit te breiden."

Diesel terug in Opels en Peugeots

In Europa keren dieselmotoren terug in onder meer de Opel Astra en Combo, Peugeot 308 en Rifter en Citroën Berlingo. Het gaat daarbij om de 1.5 CDTi/1.5 BlueHDi. Ook blijft Stellantis langer dan gepland diesels produceren voor diverse modellen van DS en Alfa Romeo.

Onlangs introduceerde Stellantis zelfs een gloednieuwe 2,2-liter diesel voor de Opel Zafira, Peugeot Traveller en Citroën SpaceTourer. De 2.2 is 180 pk en 430 Nm sterk en zou 13 procent zuiniger moeten zijn dan de oude 2.0 CDTI/HDi.

Verder circuleren er geruchten dat de autobouwer bezig is met een gloednieuwe 1,6-liter diesel met mild-hybride-ondersteuning. Deze motor zou voldoen aan de Euro 7-normen en als vervanger dienen van de 1.5 CDTI/HDi.

Strategisch voordeel tegenover China

De dieseldraai van Stellantis lijkt op paniekvoetbal, maar strategisch is het wel degelijk een interessante zet. Chinese automerken, die in hoog tempo de Europese markt betreden, richten zich vrijwel uitsluitend op EV’s en plug-in hybrides. In het dieselsegment hebben ze daarentegen niets te bieden.

Daarmee ontstaat voor gevestigde Europese merken een niche waarin zij zich kunnen onderscheiden. In typische diesellanden als Spanje, Frankrijk en Italië heeft de dieselmotor nog veel fans, maar ook in Duitsland worden nog de nodige diesels verkocht.

Diesels ideaal voor lange afstand en als trekauto

Zeker onder mensen die veel lange afstanden rijden en/of een zware aanhanger moeten voortslepen. Met een actieradius van 800 tot 1200 kilometer en hun hoge koppel, zijn diesels daar uitermate geschikt voor. Bovendien zijn ze doorgaans goedkoper dan volledig elektrische alternatieven.

Of Stellantis ook in Nederland meer diesels gaat voeren, is onwaarschijnlijk. Daarvoor is het Nederlandse belastingklimaat simpelweg te diesel-onvriendelijk.