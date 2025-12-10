Bij Opel Astra facelift (2026) zaten designers met hun gedachten al bij kerstdiner

Nieuws

De Opel Astra krijgt na vier jaar een facelift. Maar zo te zien, zaten de Opel-designers met hun gedachten al bij de sinterklaasgedichten en de boodschappenlijstjes voor de kerstdiners. Want er verandert niet veel.

Hoe vaak heb jij in 2025 niet gelezen ‘de auto heeft nu een verlichte grille’? Alle automerken doen dit ineens en Opel doet ook mee. Dit verlichte merkembleem vormt ook het beginpunt van de lichtstrips die horizontaal doorlopen in de koplampen en verticaal doorlopen in de vouwlijn van de motorkap. Het design is losjes gebaseerd op de grille van de Opel Corsa GSE Concept, die eerder dit jaar werd getoond.

Bij de facelift van de Astra, is deze grille het enige echt opvallende verschil met het uitgaande model. IntelliLux-verlichting, die de tegenstander niet verblindt, is een andere feature waarmee Opel mensen hoopt te verleiden voor een Astra.

Astra Electric grotere actieradius

Een sterk punt van de Opel Astra blijft de keuze aan motoren. Hij is leverbaar als mild hybrid, plug-in hybrid en als volledig elektrisch model. Deze Astra Electric heeft een groter batterijpakket van 58 kWh en dat levert een actieradius op van 454 kilometer (was 413 kilometer). Vanaf nu kun je je e-bikes via de auto opladen zonder externe stroombronnen.

Verder hadden de Opel-designers weinig zin om zich in te spannen. 17- en 18-inch lichtmetalen wielen konden er nog net vanaf, net als twee nieuwe kleuren ‘Kontur White’ en ‘Klover Green’.

Prijs Opel Astra nog niet bekend

Daarom besteden we meer aandacht aan de stoelen dan normaal. Alle versies krijgen niewe zetels, die Opel Intelli-Seats heeft genoemd. Het hoogtepunt is een speciale uitsparing in het midden van de zitting, geïnspireerd op het zadelontwerp van racefietsen, wat de druk op het stuitje vermindert.

Het Autosalon van Brussel krijgt in januari 2026 de primeur van de vernieuwde Astra. Waarschijnlijk vertelt Opel dan ook pas wat de prijs van de gefacelifte Opel Astra (2026) is.